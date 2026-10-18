Un delfin eșuat pe o plajă din Eforie, salvat de un tânăr. „Omul bun, la locul potrivit!”

Un delfin eșuat pe o plajă din Eforie a avut norocul să fie văzut la timp de un tânăr care nu a stat pe gânduri și a sărit să-l ajute. Acesta a intrat în apă și a împins animalul spre larg, ajutându-l să se întoarcă în mare.

Momentul salvării a fost surprins într-un videoclip publicat de Eforie Online, însoțit de mesajul: „Atunci când îți pasă cu adevărat! Delfin salvat în ultimul moment chiar de pe plajă”.

În videoclip se observă cum tânărul se apropie de delfinul ajuns în apa foarte mică și îl mângâie, probabil pentru a-l liniști. Apoi, îl împinge cu grijă spre larg. Animalul încearcă să înoate, însă întâmpină dificultăți, iar salvatorul intervine din nou pentru a-l ajuta să se îndepărteze de mal.

„Omul bun, la locul potrivit!” Reacțiile celor care au văzut imaginile

Gestul tânărului a atras numeroase mesaje de apreciere pe Facebook. Oamenii l-au felicitat pentru că nu a rămas indiferent atunci când a văzut animalul în dificultate.

„Omul bun, la locul potrivit!”, a scris un utilizator.

„Era cu fața către apă, a vrut să se întoarcă bietul delfin, dar nu a mai avut putere probabil… Bravo ție, omule!”, a comentat o altă persoană.

„Încă mai există oameni pe pământ cu sufletul bun, cald, iubitor și blând”, se arată într-un alt mesaj.

„Respect maxim tânărului care a ajutat acel delfin!”, a scris un alt utilizator.

Ce ar fi putut aduce delfinul la mal

Motivele pentru care delfinul ar fi putut ajunge pe plajă au stârnit discuții contradictorii între utilizatorii rețelelor sociale.

Unul dintre comentatori a susținut că furtunile puternice din Turcia și valurile uriașe ar fi putut epuiza animalul, care nu ar mai fi avut puterea să înoate și ar fi fost purtat de apă până la mal.

O altă persoană a presupus că delfinul ar fi fost speriat de atacurile rusești de pe mare, în timp ce alți utilizatori au sugerat că animalul ar fi putut fi bolnav sau dezorientat. Unii au remarcat și că delfinul părea să fie un pui.

Cauza pentru care delfinul a ajuns pe plajă nu este cunoscută, iar explicațiile oferite în comentarii nu au fost confirmate de specialiști.

Delfinii, tot mai aproape de mal la Eforie

Delfinii au fost filmați de mai multe ori în vara acestui an înotând foarte aproape de mal, la Eforie. Grupuri întregi de delfini au ajuns în apa mai puțin adâncă de lângă țărm, spre încântarea turiștilor aflați în mare.

La sfârșitul lunii august, un alt delfin a eșuat pe plajă, iar un bărbat a intrat în apă, l-a prins de coadă și l-a tras spre larg, până în zona mai adâncă.

La începutul lunii septembrie, un pui de delfin a fost filmat foarte aproape de plajă. Într-o altă filmare din aceeași lună, doi delfini înotau unul lângă altul, în apa de lângă mal.

Și la Tuzla, în apropiere de Eforie, un delfin a fost filmat înotând la doar câțiva metri de țărm, printre turiști. Mamiferul a revenit în apropierea malului de două ori în aceeași zi.