Un rechin salvat dintr-un canal portuar refuză să plece în larg. Localnicii și-l doresc înapoi

Rechinul, poreclit Bukangi, nume derivat din denumirea coreeană a Portului de Nord din Busan, a atras atenția localnicilor și a turiștilor, devenind celebru după ce a fost descoperit înotând într-un canal din zona portuară a orașului. Deși salvatorii au reușit miercuri să-l conducă spre mare, animalul continuă să se întoarcă la intrarea în canal, potrivit BBC.

După opt ore de eforturi pentru salvarea sa, rechinul s-a întors

Operațiunea de salvare, transmisă în direct, a durat peste opt ore. Echipele de intervenție au folosit plase pentru a ghida cu grijă rechinul, lung de aproximativ trei metri, către apele deschise ale portului.

Sute de oameni s-au adunat într-un parc din apropierea canalului portuar pentru a urmări intervenția. Spectatorii au aplaudat și și-au luat rămas-bun de la rechinul care devenise între timp mascota neoficială a orașului.

Joi dimineață, însă, Bukangi a revenit în canal, reușind să treacă de barierele instalate de autorități.

Pentru câteva ore, rechinul a rămas blocat într-un spațiu îngust, între două rânduri de plase. Salvatorii au îndepărtat plasa exterioară pentru a-l elibera și au întărit ulterior bariera rămasă.

Autoritățile au precizat că rechinul se îndepărtează acum mai mult de canal, înotând în apele Mării Japoniei, dar continuă să revină spre intrarea acestuia. Operațiunile de salvare au fost încheiate joi după-amiază.

Peste 1,6 milioane de vizitatori au venit să vadă rechinul

În luna pe care a petrecut-o în canal, Bukangi a atras peste 1,6 milioane de vizitatori, devenind o adevărată celebritate locală.

Prezența sa a contribuit la creșterea numărului de turiști, iar orașul l-a adoptat drept mascotă neoficială.

Specialiștii cred că rechinul ar fi fost atras în canal de temperatura neobișnuit de ridicată a apei și de abundența peștilor. Pe măsură ce apele mării se încălzesc, asemenea apariții ar putea deveni mai frecvente.

Pe cât de popular a devenit rechinul, pe atât de îngrijorate erau autoritățile de starea sa de sănătate. Animalul părea rănit, nu se hrănea, iar pe rețelele sociale au circulat imagini în care acesta avea botul însângerat.

Autoritățile se temeau și că scăderea temperaturii apei i-ar putea slăbi și mai mult organismul.

Localnicii, împărțiți între dorința de a-l păstra și grija pentru sănătatea lui

Îndepărtarea rechinului din canal a provocat reacții diferite în rândul locuitorilor. Unii au protestat față de intervenția salvatorilor, considerând că animalul ar trebui lăsat în locul pe care și l-a ales.

O femeie care a călătorit două ore pentru a vedea rechinul l-a descris drept „un dar rar” pentru oraș. „Acest rechin și-a făcut din canal casa lui, iar noi îl alungăm. Mi-e teamă că ar putea muri prins în plasă sau în largul mării”, a spus ea.

Alți localnici consideră însă că revenirea în mare este singura șansă a animalului de a supraviețui.

Un bărbat care l-a văzut pentru prima dată pe 18 septembrie a povestit că rechinul părea atunci mult mai mare, în timp ce acum este vizibil slăbit.

Un alt localnic a spus că și-ar dori ca Bukangi să nu se mai întoarcă și să poată trăi și să se hrănească liber în mare. „Ne-a adus atât de multă bucurie”, a spus el, recunoscând că este trist să-l vadă plecând. „Dar ar trebui să plece și să-și trăiască viața normală de rechin”.

Viața rechinului este în pericol în canal

Bukangi este un exemplar de rechin din specia Carcharhinus obscurus, cunoscută în română drept „rechinul întunecat”. Această specie trăiește în apele temperate și tropicale și poate parcurge distanțe mari în căutarea hranei.

Rechinii din această specie au nevoie de un habitat marin adecvat, iar dacă rămân într-un canal îngust, posibilitățile de deplasare și accesul la hrană le pot fi limitate.

În cazul lui Bukangi, semnele de rănire și slăbire au determinat autoritățile să încerce de mai multe ori să-l readucă în mare. Salvatorii au mai încercat de două ori să-l scoată din canal cu ajutorul plaselor, dar fără succes.

Deși salvatorii au reușit în cele din urmă să-l conducă în larg, rechinul continuă să se întoarcă spre canal, fără să se îndepărteze definitiv de zona portuară.