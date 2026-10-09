Un rechin i-a smuls un picior și l-a târât sub apă. Gestul disperat făcut de un surfer pentru a scăpa cu viață

Mel Ismail, pompier profesionist, a fost atacat pe 14 septembrie, în timp ce făcea surf la Glenfield Beach, în apropierea orașului Geraldton, pe coasta de vest a Australiei, scrie Associated Press. În urma atacului, bărbatul și-a pierdut piciorul drept de la nivelul gambei, sub genunchi. Într-un interviu acordat postului Australian Broadcasting Corporation (ABC), difuzat joi, Ismail a descris momentele în care s-a confruntat cu rechinul și lupta pentru supraviețuire care a urmat.

Inițial a crezut că a fost lovit de un delfin. Apoi a fost tras sub apă

Înaintea atacului, surferul se afla în larg, dincolo de zona în care se sparg valurile. Observase un grup de aproximativ 20 de delfini înotând în apropiere. La un moment dat, a simțit o lovitură puternică. „Inițial, am crezut că m-a lovit un delfin”, a povestit australianul.

Imediat după aceea, ceva l-a apucat și l-a tras sub apă. Atunci și-a dat seama că era atacat de un rechin. În timpul confruntării, Ismail a ajuns suficient de aproape de prădător încât să-i vadă ochiul. „Am ajuns într-un punct în care i-am văzut ochiul… un ochi mare, negru”, a relatat el. Bărbatul a încercat să-și introducă degetele în ochiul rechinului și să apese cu putere, în speranța că animalul îi va da drumul. A observat însă ceva neobișnuit: ochiul rechinului părea să clipească în timp ce acesta îl ataca.

Potrivit Associated Press, numeroase specii de rechini, inclusiv rechinul alb și rechinul mako, nu au pleoape. În timpul atacului, își pot roti globii oculari înapoi, în orbite, pentru a-i proteja. Acest mecanism poate lăsa vizibil un strat rezistent de cartilaj alb. Autoritățile australiene nu au stabilit încă specia rechinului care l-a atacat pe Mel Ismail.

Rănit grav și singur în apă, surferul a reușit să prindă un val

După ce a scăpat din fălcile rechinului, Ismail s-a trezit singur, în larg, cu o rană gravă și pierzând sânge. A reușit să prindă un val care l-a împins aproximativ 20 de metri spre țărm. Era însă epuizat, respira cu dificultate și simțea că își pierde puterile.

În acel moment, l-a observat pe surferul Shannan Dunn coborând dunele de nisip către plajă. Dunn a intrat în apă pentru a-l ajuta și l-a urcat pe propria placă de surf. Ismail își amintește că salvatorul avea ochii larg deschiși când i-a văzut rănile.

Prima întrebare a fost unde se află rechinul. „Nu știu. Am destule probleme acum”, i-a răspuns Ismail. Cei doi au reușit să ajungă la mal, unde mai multe persoane au intervenit pentru a-i salva viața. Un martor a improvizat un garou folosind o coardă de prindere a plăcii de surf, iar altcineva a sunat la ambulanță.

Doi adolescenți l-au ajutat pe rănit să urce în mașina lui Dunn. Grupul a pornit apoi pe plajă pentru a întâlni echipajul medical. Ismail a povestit că oamenii din jurul său au încercat să-i mențină moralul ridicat pe parcursul transportului. „Aveam o mulțime de oameni care râdeau, mă țineau în viață și mă ajutau să rămân pozitiv”, a spus el.

Un alt atac mortal, la numai patru zile distanță

La patru zile după atacul asupra lui Mel Ismail, un alt incident grav a avut loc pe coasta de vest a Australiei. Greg O’Neill, un înotător în vârstă de 63 de ani, a fost ucis de un rechin alb de mari dimensiuni în apropiere de Sorrento Beach, în suburbiile nordice ale orașului Perth.

Locul atacului se află la aproximativ 400 de kilometri sud de Geraldton. Potrivit datelor prezentate de Associated Press, cinci persoane au murit în Australia în urma atacurilor rechinilor de la începutul anului 2026.

Trei pescari subacvatici au fost uciși în decurs de patru săptămâni, în lunile mai și iunie. În ianuarie, un băiat de 12 ani a murit la spital, la câteva zile după ce fusese atacat de un rechin-taur în portul Sydney. Datele Australian Shark Incident Database arată că, din anul 2000, Australia a înregistrat în medie între două și trei atacuri mortale ale rechinilor pe an.