Un dovleac cât o mașină mică, vedeta unui festival din Belgia. Cântărește 772 de kilograme

Evenimentul reunește exemplare aduse din mai multe țări europene, iar organizatorii estimează că aproximativ 50.000 de persoane îi vor trece pragul în acest an, potrivit Euronews.

Dovleci din Belgia, Germania și Portugalia

Castelul Groot-Bijgaarden, aflat în apropierea capitalei Belgiei, a fost transformat într-un adevărat regat al dovlecilor cu ocazia festivalului anual dedicat uneia dintre cele mai cunoscute recolte ale toamnei.

Dovlecii expuși provin atât din Belgia, cât și din alte țări europene, inclusiv Germania și Portugalia. Vizitatorii pot vedea numeroase soiuri, forme și dimensiuni, însă una dintre vedetele ediției este greu de trecut cu vederea: un exemplar gigantic care cântărește 772 de kilograme.

Evenimentul nu se rezumă însă la expunerea recoltei.

Dovlecii uriași sunt transformați în caiace

Organizatorii au pregătit mai multe activități pentru vizitatori, inclusiv ateliere de sculptat dovleci, într-o perioadă în care pregătirile pentru Halloween intră în linie dreaptă.

Unii dintre dovlecii de dimensiuni impresionante primesc o întrebuințare mult mai neobișnuită. Sunt scobiți și transformați în ambarcațiuni improvizate, asemănătoare unor caiace, demonstrând că leguma-emblemă a toamnei poate ajunge, la propriu, și pe apă.

Festivalul este organizat în ciuda unui sezon dificil pentru producători. Vara foarte călduroasă a afectat recolta de dovleci, însă problemele din agricultură nu au împiedicat desfășurarea evenimentului.

Aproximativ 50.000 de vizitatori așteptați

Organizatorii estimează că festivalul de la Groot-Bijgaarden va atrage în acest an aproximativ 50.000 de persoane.

Evenimentul este destinat în special familiilor și pasionaților de activități specifice toamnei, combinând expozițiile cu sculptarea dovlecilor și prezentarea exemplarelor gigantice.

Festivalul are loc la mică distanță de Bruxelles, una dintre capitalele europene cu o comunitate românească importantă, astfel că evenimentul poate reprezenta și o atracție de weekend pentru românii stabiliți în Belgia.

Dovleacul de 772 de kilograme rămâne însă una dintre principalele curiozități ale ediției din acest an, într-un festival în care recolta de toamnă este transformată în spectacol.