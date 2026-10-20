Campania a fost descoperită de Snorre Fagerland, specialist în securitate cibernetică la compania NorForge, care a urmărit activitatea unui hacker vorbitor de chineză, scrie Reuters. Cercetătorul a constatat că atacatorul nu efectua personal cea mai mare parte a operațiunilor. În schimb, folosea agenți AI capabili să identifice vulnerabilități, să testeze metode de intruziune și să compromită sisteme fără intervenție umană continuă.

Printre companiile ale căror site-uri au fost afectate se numără producătorul de utilaje agricole Deere, compania de electrocasnice SharkNinja și producătorul de motoare Cummins. Identitatea victimelor a fost stabilită independent de Reuters, prin analizarea activității informatice a atacatorului.

Peste 1.200 de tentative de atac și aproximativ 50 de dolari pentru fiecare site compromis

Potrivit cercetătorului, operațiunea a început pe 25 septembrie și a vizat site-uri comerciale din Statele Unite, Canada, Australia și Japonia. Până la sfârșitul săptămânii trecute, agenții AI încercaseră să pătrundă în peste 1.200 de site-uri și reușiseră să compromită mai mult de 100.

Atacatorul le oferea instrucțiuni extrem de scurte, de mai puțin de 100 de caractere chinezești, după care sistemele automatizate continuau singure operațiunile. Un atac reușit necesita, de regulă, aproximativ 23 de ore de identificare și exploatare a vulnerabilităților.

Fagerland estimează că întreaga campanie a consumat servicii AI în valoare de aproximativ 5.000 de dolari, echivalentul a circa 50 de dolari pentru fiecare site compromis. Operațiunea ar fi utilizat o combinație de modele și instrumente asociate DeepSeek și Claude Code, prin intermediul unei platforme numite Cairn.

Cum au fost descoperite atacurile executate de AI

Fagerland a identificat activitatea infracțională în timp ce căuta pe internet instalări ale platformei open-source Cairn, lăsate accidental accesibile. Începând din 2 octombrie, specialistul a descoperit aproximativ douăzeci și patru de instanțe ale platformei folosite pentru activități malițioase.

Acest lucru i-a permis să observe modul în care hackerii își coordonau agenții AI și ce operațiuni executau aceștia. Într-un caz, sistemele automatizate nu au găsit vulnerabilități în aplicația publică a unei companii importante.

În loc să abandoneze atacul, au analizat infrastructura digitală asociată, au identificat un panou de administrare accesibil și au descoperit o vulnerabilitate subtilă. După mai multe ore de încercări, agenții au raportat că au reușit să determine serverul să execute comenzi malițioase. „Este o lume nouă acum”, a declarat Fagerland pentru Reuters, subliniind complexitatea operațiunilor realizate fără supraveghere directă.

Ce spun companiile vizate de atacuri

Nu s-a putut determina în ce măsură intruziunile au dus la extragerea neautorizată de informații. Deere a comunicat că a luat măsurile necesare pentru remedierea incidentului și că nu are indicii privind accesarea unor informații sensibile.

SharkNinja a precizat că atacul a afectat un site separat, care conținea exclusiv informații de asistență pentru produse, iar amenințarea a fost izolată. Cummins a anunțat că investighează un posibil atac cibernetic asupra unui site administrat de unul dintre furnizorii săi externi. Alte două companii mai mici au confirmat că sistemele lor au fost compromise.

Hackerii folosesc tot mai des agenți AI care lucrează fără supraveghere

Fagerland a observat și alți atacatori care utilizau agenți AI, inclusiv unul implicat în furtul unui volum mare de date ale cardurilor bancare și altul care încerca să compromită o platformă de tranzacționare a criptomonedelor.

În august, compania israeliană Gambit Security a identificat atacuri asupra a șapte organizații, în care infractorii au utilizat instrumente de inteligență artificială. În septembrie, aceeași companie a documentat o altă campanie, desfășurată cu ajutorul agenților AI, care a compromis 25 de companii și a dus la furtul a cel puțin 600.000 de înregistrări cu date ale cardurilor bancare.

Discuțiile despre utilizarea agenților AI autonomi au crescut puternic și pe forumurile frecventate de infractori cibernetici. Fagerland, care lucrează de aproape trei decenii în securitate informatică, a declarat că anterior considera necesară o anumită supraveghere umană pentru asemenea atacuri complexe.