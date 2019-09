Un membru din echipa cântăreţei Céline Dion, electrocutat în timp ce pregătea scena pentru un show la Montréal

Un membru din echipa tehnică a cântăreţei Céline Dion a fost electrocutat în timp ce pregătea scena pentru un show programat în Montréal, dar a supravieţuit incidentului, fiind diagnosticat doar cu un umăr dislocat, în urma căderii de la o înălţime de 15 metri, potrivit contactmusic.net.

Incidentul a avut loc atunci când bărbatul pregătea scena pentru o serie de concerte ale cântăreţei programate în Montréal, Canada.

"A fost electrocutat la complexul sportiv Bell Centre, în timp ce se afla la o înălţime de aproximativ 15 metri. A fost aruncat de la acea înălţime, şi-a dislocat un umăr, dar a rămas prins într-un ham de siguranţă şi a supravieţuit", a declarat o sursă pentru The New York Post.

"Un om din echipă a fost electrocutat. A fost un mic şoc. Este la spital şi se simte bine", a declarat o altă sursă.

Incidentul a avut loc în aceeaşi săptămână în care interpreta hitului "My Heart Will Go On" a anunţat amânarea a patru spectacole din turneu din cauza unei probleme minore la gât, generată de un virus.

Céline Dion trebuia să cânte la Bell Centre din Montréal în zilele de 26, 27, 30 septembrie şi pe 1 octombrie. Toate spectacolele au fost amânate până pe 18, 19, 21 şi 22 noiembrie.

"Courage World Tour" a început pe 18 septembrie la Centrul Videotron din Quebec, iar artista a declarat că s-ar simţi epuizată doar dacă ar privi lista cu zilele în care trebuie să susţină spectacole.

Mamă a trei copii, René-Charles, în vârstă de 18 ani, şi gemenii în vârstă de 8 ani Nelson şi Eddy, Céline Dion a mărturisit că nu ar fi pornit în turneu dacă ar fi ştiut durată lui, fiindu-i mult prea dor de aceştia.

"Când plec într-un turneu nu mă pot uita la toate datele planificate pentru că m-aş simţi dărâmată şi spectacolele nu ar mai avea loc", a afirmat artista.

Céline Dion s-a născut pe 30 martie 1968, în Canada, într-o familie melomană, cu 14 copii. Cântăreaţa a cucerit, pe rând, Quebecul, Franţa şi, în cele din urmă, Statele Unite. În cei peste 30 de ani de carieră, Céline Dion a primit numeroase premii muzicale, printre care cinci Grammy, şi a vândut peste 200 de milioane de albume.

