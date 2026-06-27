Un număr mai mare de copaci poate însemna un număr mai mic de păsări

Însă noi cercetări sugerează că situația este mai complexă, în special în zonele umede agricole, unde multe specii de păsări depind de peisajele deschise, potrivit ScienceDaily.

O echipă de cercetători care a studiat zonele umede agricole de pe coasta de vest a Japoniei centrale a descoperit că perdelele de protecție, adică rândurile de copaci plantați pentru a opri vântul, nu aduc beneficii egale tuturor păsărilor.

Deși oferă habitat pentru unele specii, ele pot reduce, de asemenea, abundența și diversitatea păsărilor care depind de pajiștile deschise și de mediile din zonele umede.

Plantarea copacilor și conservarea păsărilor

Multe programe de conservare agricolă încurajează fermierii să planteze copaci și garduri vii pentru a spori biodiversitatea.

Aceste elemente lemnoase ale peisajului, cunoscute sub numele de „bariere de protecție”, sunt considerate în general benefice pentru fauna sălbatică.

Cu toate acestea, o mare parte din cercetările care susțin valoarea lor provin din sistemele de terenuri agricole și pășuni din Europa și America de Nord. Se cunosc mult mai puține lucruri despre efectele lor în peisajele agricole umede, cum ar fi câmpurile de orez, care sunt răspândite pe tot cuprinsul Asiei și oferă un habitat important pentru fauna sălbatică care depinde de zonele umede. Aceste habitate sunt, de asemenea, în declin la nivel mondial.

Zonele umede agricole îndeplinesc două roluri. Pe lângă producția de alimente, ele funcționează ca zone umede de substituție pentru multe specii de păsări, inclusiv pentru păsările migratoare care călătoresc de-a lungul principalelor rute de migrație.

Dacă fâșiile de protecție reduc calitatea habitatului pentru păsările de pășune și de zonă umedă, eforturile de conservare menite să sporească biodiversitatea ar putea avea consecințe neintenționate.

Studii ornitologice în jurul lacului Kahokugata

Pentru a investiga acest aspect, cercetătorii s-au concentrat asupra terenurilor agricole din jurul lacului Kahokugata, din centrul Japoniei. Peisajul include suprafețe întinse de câmpuri de orez, alături de câmpuri de lotus, terenuri cultivate și pășuni.

Regiunea se confruntă în mod regulat cu vânturi puternice de iarnă și furtuni, ceea ce face ca pădurile de protecție să fie o caracteristică comună utilizată pentru a proteja câmpurile agricole de daunele provocate de vânt.

Lacul Kahokugata este, de asemenea, un punct de popas cheie de-a lungul rutei migratorii Asia de Est-Australasia. Păsările migratoare utilizează zona în diferite anotimpuri, speciile care iernează petrecând lunile reci acolo, iar speciile cuibăritoare ocupând regiunea în timpul verii. În zonă au fost înregistrate aproape 300 de specii de păsări.

Echipa a efectuat studii ornitologice în februarie și martie 2021 și din nou în iunie 2023, folosind o metodă de numărare punctuală pentru a măsura abundența și diversitatea păsărilor.

Pădurile de protecție creează câștigători și perdanți

Studiile au relevat un compromis ecologic clar.

Pădurile de protecție au favorizat păsările asociate cu arbuștii și marginile habitatelor. În același timp, acestea au redus substanțial atât abundența păsărilor de pășune, cât și diversitatea speciilor din zonele umede care depind de suprafețe mari și deschise.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele demonstrează că chiar și rândurile relativ înguste de copaci pot influența în mod semnificativ speciile de păsări care pot ocupa un peisaj.

Cercetătorii explică faptul că, deși fâșiile de protecție creează oportunități de habitat pentru unele specii, ele pot reduce spațiul utilizabil pentru păsările care își fac cuibul și se hrănesc în medii deschise. De asemenea, acestea pot crește expunerea la prădători.

De ce contează amplasarea copacilor

În loc să încadreze copacii fie ca fiind benefici, fie ca fiind dăunători, cercetătorii afirmă că rezultatele lor subliniază importanța locului și a modului în care copacii sunt integrați în peisajele agricole.