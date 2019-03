Un traficant de droguri, înarmat cu arc şi săgeţi, prins în timp ce încerca să fugă din Australia cu jet ski-ul | VIDEO

Bărbatul în vârstă de 57 de ani a fost arestat pe insula Saibai, la doar 4 kilometri de Papua Noua Guinee, după ce a călătorit 150 de kilometri din nordul Australiei.

Bărbatul a fost prins în mlaştini şi potrivit poliţiştilor acesta ar fi fost înarmat cu un arc şi o săgeată, precum şi alte provizii. Acesta va fi dus înapoi în vestul Australiei.

Australian Border Force officers have captured a fugitive trying to flee Australia on a jet ski. #7NEWS pic.twitter.com/TtgFe9vPXD