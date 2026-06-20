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Unde poți folosi în weekend o tiparniță Gutenberg funcțională

O tiparniță Gutenberg funcțională realizată manual din lemn recuperat din restaurarea unei vechi biserici poate fi utilizată gratuit de cei care ajung în acest weekend la Târgul de c'Arte „Alba Transilvana”.
Unde poți folosi în weekend o tiparniță Gutenberg funcțională
Foto: Palatul Principilor Transilvaniei
Cosmin Pirv
20 iun. 2026, 09:51, Life-Inedit
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Este vorba de o premieră absolută la Târgul de c’Arte „Alba Transilvana”, oferită publicului de Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei.

Instituția participă, prin editura proprie, la cea de-a XVII-a ediție a târgului literar, în perioada 19–21 iunie, pe strada Muzeului din Alba Iulia.

Tiparniță Gutenberg funcțională

Atracția principală a standului va fi o tiparniță Gutenberg funcțională. Este vorba de o replică funcțională a faimosului tipar Gutenberg, realizată exclusiv manual. Pentru un plus de autenticitate, structura sa este construită din lemn recuperat în timpul restaurării unei biserici vechi de peste 150 de ani.

Cei care ajung în weekend la târg nu doar că pot admira tiparnița, dar își pot tipări propria amintire.

„Te așteptăm să îți creezi o amintire unică: pe hârtie obținută manual, vei putea imprima imaginea Palatului Principilor”, transmit reprezentanții Palatului Principilor Transilvaniei.

Tradiție de secole

Albă Iulia are o tradiție de mai multe secole în ceea ce privește tiparul.

Orașul a găzduit cinci tipografii de prestigiu în perioada Principatului, iar în patrimoniul Palatului Principilor Transilvaniei se află prima traducere completă în limba română a Noului Testament (1648), tipărită la Alba Iulia sub patronajul principelui Gheorghe Rákóczi I.

Pasionații de istorie și cei curioși din fire sunt așteptați să descopere farmecul începuturilor tiparului și să ia parte la o experiență culturală interactivă.

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