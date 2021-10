Vedetele nu-şi mai ascund cearcănele, le evidenţiază prin machiaj. „Uneori poate fi frumos”

Faci totul pentru a ascunde cearcănele de sub ochi? Ei bine, acum sunt la moda. Mai ales printre vedetele americane. Luna trecută, mai multe personalităţi au apărut cu pungi sub ochi la Met Gala din New York, care primeşte oaspeţi de prestigiu, designeri de modă, modele şi alte vedete,