Venus este "activă din punct de vedere geologic", sugerează o nouă dovadă revoluţionară

Venus a fost mult timp un punct de speculaţie pentru oamenii de ştiinţă, unii dintre ei crezând chiar că ar putea găzdui viaţă extraterestră. De asemenea, este fascinantă şi pentru că este asemănătoare cu Pământul într-o varietate de moduri, cum ar fi mărimea şi masa sa.

Dar oamenii de ştiinţă nu au ştiut niciodată cu siguranţă dacă are activitate geologică sub suprafaţa sa. Se deosebeşte de Pământ prin faptul că nu are tectonica plăcilor, care pe planeta noastră este locul de unde provine activitatea vulcanică.

În prezent, oamenii de ştiinţă cred că au găsit dovezi că totuşi există activitate vulcanică, după ce au descoperit ceea ce par a fi rămăşiţele unor erupţii şi curgeri de lavă, potrivit Independent

Oamenii de ştiinţă au observat o gură de aerisire vulcanică de 1 milă pătrată care pare să-şi fi schimbat forma şi să fi crescut în decurs de opt luni, în 1991. Ceea ce era o formaţiune circulară de o milă pătrată a devenit, opt luni mai târziu, o formă neregulată care era cu 50% mai mare.

Cercetătorii cred că cea mai probabilă explicaţie este că lava a ieşit dintr-o gură de aerisire vulcanică, care face parte din sistemul mai mare de vulcani Maat Mons. Cercetătorii speculează că acele fluxuri au format un lac în cele opt luni dintre cele două imagini, deşi nu este clar dacă acesta ar fi fost lichid sau dacă s-ar fi răcit şi ar fi devenit solid.

„Acum putem spune că Venus este în prezent activă din punct de vedere vulcanic, în sensul că există cel puţin câteva erupţii pe an", a declarat Robert Herrick, profesor de cercetare la Institutul de Geofizică al Universităţii din Alaska Fairbanks. „Ne putem aştepta ca viitoarele misiuni Venus să observe noi fluxuri vulcanice care au avut loc de la încheierea misiunii Magellan, în urmă cu trei decenii, şi ar trebui să observăm o anumită activitate care are loc în timp ce cele două misiuni orbitale viitoare vor colecta imagini”.

Noile descoperiri au fost găsite în imaginile radar realizate de sonda Magellan cu privire la planetă între 1990 şi 1992. Deşi imaginile erau vechi, a fost nevoie de multi timp pentru ca oamenii de ştiinţă să le cerceteze şi să găsească cu succes modificări ale caracteristicilor care să indice activitate sub suprafaţă.

O lucrare care descrie descoperirile, "Schimbări de suprafaţă observate pe un vulcan venusian în timpul misiunii Magellan", este publicată în revista Science.