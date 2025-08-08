Familia Regală a României, omagiu public adus Rodicăi Coposu, sora liderului țărănist, Corneliu Coposu

Pagina oficială de Facebook a Familiei Regale a României publică vineri un mesaj în care-și afirmă regretul pentru trecerea la Domnul a sorei liderului țărănist, Corneliu Coposu, Rodica Coposu.

Familia Regală își exprimă admirația pentru efortul Rodică Coposu de a menține trează, în memoria societății românești, amprenta spirituală a fratelui său.

Relație îndelungă între Familia Regală și frații Coposu

„Familia Regală a aflat cu profundă tristeţe vestea trecerii la Domnul a doamnei Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora omului de stat Corneliu Coposu.

În anul 1995, Regina Ana şi Custodele Coroanei au fost alături de Rodica şi Flavia Coposu la funeraliile fratelui lor.

Împreună cu sora ei, Flavia, în anul 1996, Rodica Coposu a pus bazele Fundaţiei Corneliu Coposu, care duce mai departe principiile şi valorile în care marele om politic a crezut întreaga sa viaţă”, scrie vineri Familia Regală a României.

De altfel, Familia Regală a României are o istorie îndelungată cu surorile Coposu, Flavia și Rodica, ambele câștigând admirația acestei prestigioase instituții pentru eforturile lor de a păstra memoria fratelui lor.

Valori și principii comune

Atât Rodica Coposu, cât și sora sa, Flavia Coposu, au fost susținătoare ardente ale principiilor Familiei Regale.

În 2014, cu ocazia comemorării centenarului nașterii lui Corneliu Coposu, Casa Regală a României a onorat, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Elisabeta, contribuția remarcabilă la destinul democratic al României a fraților Coposu și loialitatea de nezdruncinat a familiei față de Coroana Română.

Steluţa Lucia Rodica Coposu este sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele.

Rodica Coposu a încetat din viaţă joi dimineaţă.

Anunţul a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare publică.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunţ că în dimineaţa aceasta doamna preşedinte a Fundaţiei Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului şi ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, Steluţa Lucia Rodica Coposu, a urcat la Cer să-i întâlnească pe toţi cei dragi ai săi”, se arată în mesaj.

A înființat Fundația „Corneliu Coposu”

Steluța Rodica Coposu s-a născut la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj.

A urmat cursurile Liceului de Fete nr 12 din București, pe care l-a absolvit în 1951, cu media generală 10.

Apoi s-a înscris la Institutul Politehnic, unde a urmat cursurile Facultății de Energetică. După absolvire, a fost tehnician la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București, unde a lucrat până la demisia sa din 1991.

După trecerea la cele sfinte a fratelui său, Rodica Coposu s-a implicat decisiv la înființarea Fundației (1996) care poartă numele fratelui său.

Creată pentru a împiedica folosirea abuzivă a memoriei Seniorului, fundația a avut drept misiune promovarea doctrinei creștin-democrate susținute de Corneliu Coposu, răspândirea în societate a valorilor și principiilor creștine, implicarea elevilor și studenților în analiza și studiul perioadei comuniste în România.

Fundația a oferit, de-a lungul timpului, burse de studiu scurte și medii, în țară și în străinătate, pentru dezvoltarea personală și profesională a tinerilor.