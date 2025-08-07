Steluța Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, a murit

Anunțul decesului a fost făcut de Ion-Andrei Gherasim, președintele executiv al Fundației Corneliu Coposu, printr-o postare pe Facebook.

„Cu sufletul zdrobit de durere, vă anunț că în dimineața zilei de 7 august 2025, doamna președinte a Fundației Corneliu Coposu, sora cea mai mică a Seniorului și ultima pe linie directă din greu încercata familie Coposu, STELUȚA LUCIA RODICA COPOSU a urcat la Cer să-i întâlnească pe toți cei dragi ai săi”, a scris Gherasim pe Facebook.

Steluța Lucia Rodica Coposu s-a născut la 26 septembrie 1932, în comuna Bobota, județul Sălaj.

A urmat cursurile primare în patru localități diferite: clasa I la Bobota, clasa a II-a în comuna Coșlariu (județul Alba), clasa a III-a în Oarda de Jos (județul Alba), iar clasa a IV-a la Școala nr. 2 din Alba Iulia.

A continuat studiile la Liceul de fete din Alba Iulia (1943–1944), apoi, între 1944 și 1947, la Școala Centrală de fete din București. Între 1947 și 1951, a urmat Liceul de fete nr. 12, cunoscut astăzi ca „Colegiul Titu Maiorescu”.

În perioada 1951–1956 a studiat la Institutul Politehnic din București, susținându-și familia împreună cu sora sa, Flavia, din bursa de elevă.

A lucrat timp de 35 de ani, între 1956 și 1991, la Institutul de Studii și Proiectări Energetice din București.

La 17 iulie 1996, împreună cu sora sa Flavia Bălescu-Coposu, a înființat Fundația Corneliu Coposu, în memoria fratelui lor.

În anul 2009, alături de sora sa Flavia, Steluța Lucia Rodica Coposu a fost decorată de Majestatea Sa, Regele Mihai I al României, cu Crucea Casei Regale a României.