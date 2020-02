Evenimentul a avut loc pe 14 februarie şi a fost patronat de organizatorii Expoziţiei Universale 2020 din Dubai.

Cu ajutorul unui costum cu aripi special, din fibră de carbon, dotat cu patru mini-motoare, francezul Vince Reffet a decolat, a ajuns la câţiva metri deasupra apelor golfului, după care s-a ridicat la o înălţime de 1.800 de metri. Reffet a încercat să facă şi nişte acrobaţii în timpul zborului de trei minute. El a coborât apoi, deschizând paraşuta la aproximativ 1.500 de metri.

Evenimentul a fost calificat drept „istoric" de organizatori: „Este o premieră mondială în istoria zborului uman 100% autonom".

În vârstă de 35 de ani, paraşutist profesionist, Reffet are la activ mai multe salturi spectaculoase pe pe platforme şi clădiri foarte înalte.

"Unul dintre obiectivele noastre viitoare este aterizarea, după zbor la înălţime, fără paraşută. Lucrăm la acest proiect", a spus acesta, potrivit Evening Standard.

