”Marius Tucă Show”. Marius Bodochi: Cristi Puiu are dreptate. Masca la spectacol e o prostie | Marius Oprea: Bucureştiul e ca în anii 80 cu patrule

Marius Bodochi, la ”Marius Tucă Show”:

Marius Bodochi: Vă mulţumesc pentru invitaţie.

Marius Tucă: Transmiteţi o linişte, o stare în care trebuie să meargă dialogul.

Marius Bodochi: Nu ştiu cât îl copleşesc pe moderator, am făcut şi eu chestia asta şi îmi era mult mai greu pe partea cealaltă.

Marius Tucă: Şi eu trebuie să recunosc că este mai greu de cealaltă parte a mesei. V-am invitat pentru că sunteţi unul dintre actorii şi directorii care au facut ceva în ţara asta.

Marius Bodochi: Este un lucru normal. Sa te laşi copleşit de pandemie nu este bine. Profitând de relaţia de prietenie cu Adrian Majuru am vorbit cu el si mi-a dat voie sa fac spectacole. Maia Morgenstern joacă într- un spectacol minunat . Este o reuşită a teatrului. Un alt proiect cu Letiţia Vasilescu in regia domnului Alexandru”.

Marius Bodochi: Al 4-lea spectacol pe care nu l-am mai putut prelua se cheamă Cină de nevoie de teatru, alcătuit de celebra doamna Mandache . A făcut un scenariu frumos. Plus nişte poveşti teatrale trăite de ea şi unele trăite de mine. În cazul meu este experienţă pe care am avut- o cu domnul Manea. Regia acestui spectacol este asigurată de doamna Diana .

Marius Tucă: Cum aţi rezolvat chestiile cu pandemia ?

Marius Bodochi: Sunt nişte reguli pe care le-am păstrat. 2 metri în faţă, 2 în spate. Se dezinfectează scaunele şi înainte şi după spectacole, am obţinut şi aprobările necesare, mulţumim în numele teatrului şi dramaturgului român că ne-aţi ajutat. Aprobarea a venit în ziua primului spectacol. Biletele mi-am permis să le majorez. După ce am construit aceste spectacole afară, se joacă şi asta şi suhnt 3 legate. Pentru perioada festivala, nu ştiu cum să îi spun, avem şi o zi dedicată independenţilor. Este de joi până duminică. Noi mai jucăm şi la TVR”

Marius Tucă: Spectatorii poartă masca, de ce ?

Marius Bodochi: Şi eu m-am întrebat de ce este o prostie.

Marius Tucă: Să poţi masca afară unde există distanţare socială este o prostie. Ai văzut discursul lui Cristi Puiu.

Bodochi: Da, el are dreptate. Dacă stau cu masca foarte mult timp eu nu mai aud. Nu înţeleg”.

Marius Tucă: Actorii păstrează distanţa ?

Marius Bodochi: Actorii dacă prezinta simptome, sper să nu fie unul asimptomatic, noi nu am avut probleme. Toată lumea îşi face câte un test pe luna că să fim liniştiţi. Ce ni se spune ? Ni se spune că masca este obligatorie şi dacă nu respecţi legile eşti pasibil să iei amendă. Băiatul meu trăieşte în Amsterdam. Lucrurile acolo sunt normale. Sigur lumea în spaţiul închis respectă distanţă,poartă masca, s-au deshis şi teatrele cu un număr mic de spectatori.Ar trebui că toţi directorii să ne strângem şi să vorbim.

Marius Tucă: Domnule Bodochi cum aţi trăit perioada asta ?

Marius Bodochi: Cumplit. Am făcut 65 de ani , mă opreau pe stradă, unii poliţişti erau agresivi. Le spuneam că merg la teatru. Mai trebuie să spălăm pe jos, dacă s-a uitat un refelector, asta le am spus. Oameni tineri şi -au luat aşa în serios treaba asta, nu lipsea mult şi... Ei nu trebuie să transmită spaima. Şi aşa oamenii şi-au pierdut locurile de muncă. Este o spaimă. În loc să transmită o stare de calm, înţelegere. Totul trebuie făcut cu ratiune”.

Marius Tucă: În fiecare zi circulă virale. Şi dumneavoastră cred că primiţi. Pe micul ecran să punem primul viral şi va rog să îmi spuneţi parerea dumneavoastră. Ar trebui să înceapă stagiunea de toamna?

Marius Bodochi: Eu cred că nu o să ne lase cu siguranţă. Şi vorbeam cu domnul Frunză să găsim o modalitate în care să găsim un spectacol pe care putem să îl jucăm şi iarna. Să facem un târg. Un târg al teatrului de iarnă.

Marius Tucă: Nu se poate. Toţi în lume au deschis teatrele. Înţeleg ideea.

Marius Bodochi: Actorii nu sunt uniţi, din păcate. Este un mare minus în breasla noastră. Nu poţi fi de unul singur, după 5 minute ce aş face singur? Nimic.

Marius Tucă: Îmi pare rău să aud că nu există minim de solidaritate, în care să existe starea de protest, să deschideţi măcar cu jumătate de public.

Marius Bodochi: Este jenant să lucrezi într-un teatru, să nu poţi lucra, şi când îţi intră banii pe card te întrebi de ce i-ai luat.

Marius Tucă: Nu va arătaţi vârsta, mă deranjează prietenia cu Mandache, dar o să rezolvăm între 4 ochi. De când jucaţi ?

Marius Bodochi: De peste 40 de ani. Ultimii 10 ani, 10 stagiuni, lumea s-a înrăit. Uşor s-a înrăit. Nu îmi place să vorbesc, dar nu înţeleg de ce. Teatrul se face cu respect. Nu mai există respectul pe acre îl am eu faţă de generaţia care a fost înaintea mea. Salutam frumos, vorbeam civilizat fără să obţinem favoruri din asta.

Istoricul Marius Oprea, la „Marius Tucă Show”:

Marius Tucă : Buna seara, domnule Oprea. Am şi eu un asociat care este ungur.

Marius Oprea: Am stat şi am pictat îngeri pe pereţi, uluci. Am o expoziţie de artă plastică. Am folosit matrici cu încărcatură puternic emoţională.

Marius Tucă: Ai plecat din vacarmul din Bucureşti.Cum a fost întoarcerea ?

Marius Oprea: Destul de brutală. Deranjant este sunetul sirenelor. România seamănă cu România anilor 80 cu patrule. Sentimentul pe care îl aveam în Braşov. Era ca în anii 80. Asta cu tunsul imi aduce aminte de o fază pe care am lăsat-o mai moale.

Marius Tucă: Cum este România în momentul ăsta ?

Marius Oprea: Destul de confuză. Nu l-am mai văzut pe preşedintele Iohannis.

Marius Tucă: Ai fost în munţi.

Marius Tucă: Continuăm. Vorbeam în publicitate despre cel mai tare fake news La asta ne pricepem. Colegii mei au pus o întrebare şi descriu foarte bine ce faci tu. Acesta este rolul dumneavoastră, să descoperiţi poveşti îngropate de vii?

Marius Oprea: În 1988 am fost arestat. În revoluţia din decembrie eram anchetat în stare de libertate. Am fost condamnat. Eu trăiesc o a două viaţă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru a doua viaţă.

Marius Oprea: Statul român nu îşi recunoaşte vina. Avem de a face cu o continuitate. Oamenii au rămas aceiaşi. De aici atacurile asupra bisericii.

Marius Tucă: Securitatea este foarte prezentă.

Marius Oprea: Ceea ce nu mai există din 1989, nu mai există unitatea. Între ei există.

Marius Tucă: Băsescu descifra ce înseamnă sistem .

Marius Oprea: Am avut o iniţiativă când eram consilier la domnul Tăriceanu, să taie pensiiile de la cei de la securitate. A venit cineva şi a spus că nu putem.

Marius Tucă: Ce este paradoxal în România, s-au dezvăluit unii mici turnători, dar nu au vorbit despre oamenii care făceau parte din sistem.

Marius Tucă: Mă uit şi la americani, să ajungi până acolo să dai statuile jos...

Marius Oprea: Această latură are şi beneficii. Pe noi ne face mai creativi. Hai să dăm viralul cu Putin. Vezi, au făcut vaccinul. Apare în diferite forme.

Marius Oprea: Ce înseamnă reapariţia bancurilor? Că se pune iar capac. Suntem zilnic compromişi. Spre exemplu, să punem masca.

Marius Tucă: La spectacolul lui Marius Bodochi în aer liber trebuie să se poarte masca.... Mâine seară ne întâlnim din nou. Vă mulţumesc.