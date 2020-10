”Marius Tucă Show” | Medicul epidemiolog Geza Molnar: „Carantinarea se utilizează extrem de rar, nu la o viroză respiratorie” / Ion Cristoiu: „Românii trăiesc în iluzia că vin banii de la UE”

Ion Cristoiu, la ”Marius Tucă Show”:

Ion Cristoiu: A revenit la perioada când era cu coronavirus şi PSD, Klaus Iohannis.

Marius Tucă: Parcă a anulat zilele trecute o conferinţă, ca şi cum nu ar fi existat. A reuşit să fie doar o săptămână preşedintele României.

Ion Cristoiu: De la Traian Băsescu, securitatea va mai conduce România încă o sută de ani. Acum avem SRI independent, SIE, STS, SPP, toate independente.

Marius Tucă: Adică era o instituţie.

Ion Cristoiu: Care era subordonată Ministerului de Interne. Acum sunt atâtea instituţii.

Marius Tucă: Şi toate sub controlul Parlamentului, vrăjeală. Auzim această campanie, a diviziei presă, care vrea să convingă poporul român că e sfârşitul lumii şi că trebuie să ne întoarcem la starea de urgenţă. Aţi spus că s-a înlocuit DNA cu pandemie COVID-19.

Ion Cristoiu: Sunt nişte semnale îngrijorătoare. În 2014, între cele două tururi, mi-a zis un proprietar de televiziune că unii de la SRI au început să se ridice, ca la ordin. Am constatat că presa miluită, unii au dat bir cu fugiţii, la unii nu le-au venit ordinele, şi a intrat în joc divizia presă. Acum au trecut la o agresivitate pe două planuri. Una, normală, isteria, pandemia, cazuri. A doua, mult mai gravă, atacarea celor care pun la îndoială hotărârile Guvernului, deci nu sunt ale lui Iohannis, ci sunt de la SRI.

Marius Tucă: Mugur Mihăiescu a spus că nu e cazul să urmăm toate instrucţiunile Guvernului, şi acum au scos un dosar din 2013.

Ion Cristoiu: Era o adresă trimisă acasă. Ce ne atrage atenţia e că avem o serie de instituţii şi un domn pus de PSD, de Dragnea, şi acum e de partea bună, de partea poporului. CNSAS a fost premiat anul trecut. Implicarea în politica a SRI s-a făcut prin binomul SRI-DNA, acum e prin SRI-DSU.

Ion Cristoiu: Cu aceleaşi consecinţe colaterale, pentru ca folosirea luptei împotriva corupţiei pentru a se implica anticonstituţional în viaţa politică a creat pentru România o imagine de ţară coruptă, iar imaginea românilor este de tembeli. E cam greu să vina investitori aici dacă suntem văzuţi ca indisciplinaţi, necivilizati.

Marius Tucă: Eu l-am avut mai devreme pe cel mai experimentat specialist în domeniu. El mi-a zis că în comparaţie cu perioada când lumea stătea în casă numărul infectărilor a crescut după calculele sale. A crescut cu 1,8%, ceea ce nu înseamnă mare lucru.

Marius Tucă: Carantina e inutilă, şi dacă omul nu vrea să fie internat, să fie izolat la domiciliu.

Ion Cristoiu: Pe vremuri erau chiaburi, corupţi, acum sunt negaţionişti. Unde infecţiile au crescut uşor, a fost relaxare absolută. Noi suntem la începutul relaxării, şi avem o atmosferă pe care nu o au ţări precum Italia, Germania, Spania. E normal ca la relaxare absolută, mers pe stadioane, terase, cum e în Franţa, să aibă loc o creştere. Acolo, Macron nu a spus ca e nenorocire.

Marius Tucă: Exact, Macron nu a zis că e sfârşitul lumii că e relaxare.

Ion Cristoiu: Cuvântarea lui Klaus accentuează imaginea că în România e o problemă. De dragul jocului lui electoral cu PSD, românii nu mai pot să plece în alte ţări.

Marius Tucă: Numar mari de infectari a fost cand au dicutat la camera deputatilor legea. Ce se intampla cu ciuma rosie?

Ion Cristoiu: Eu cred că totul se întâmplă acum pentru ca domnul Ciolacu să devina preşedintele PSD. Inclusiv interesul lui Klaus Iohannis. problema e că în interiorul PSD, atitudinea conducerii interimare stârneşte revolta. Pe zi ce trece se vede că creşte posibilitatea ca domnul Ciolacu să nu mai fie, aşa că se creeaza aceasta isterie, şi Congresul se face când se termină starea de alertă, care nu se termină prea curând. Cred că şi intervenţia de azi de la Controceni a fost generată tot de o intervenţie a lui Ciolacu. Guvernul a făcut o lege.

Ion Cristoiu: Şi cum poţi să dai drumul la asemenea lege. Pare făcută de Violeta Alexandru şi de Monica Anisie. Două sclipiri. În timp ce noi vorbim, doamna Turcan vizitează. A vizitat o fabrică de saltele.

Marius Tucă: Suntem o unitate jurnalistică serioasă.

Ion Cristoiu: Fiind făcută cu picioarele, e trimisă în procedură de urgenţă, în stilul Marin Preda. Când sugera actul sexual, zicea doar "şi se sui pe ea". Domnul Ciolacu, daca era marele lider, critica trimiterea în procedura de urgenţă, care ar fi valabilă o suta de ani.

Marius Tucă: Pentru toate pandemiile.

Ion Cristoiu: O trece ca trenul prin gară în ziua de joi, şi a doua zi se votează la senat. Între timp băieţii îl avertizează pe Ciolacu că e jale, e revoltă contra PSD. Domnul Ciolacu anunţă că nu mai votează, şi a lungit-o până luni. A sunat la Cotroceni şi a zis: domnule preşedinte, ieşiti şi spuneţi că PSD trebuie să voteze, că vor fi mii de morţi.

Marius Tucă: Că vor avea moralmente morţi pe conştiinţă.

Ion Cristoiu: Eu pot să spun că e o ciudăţenie, că spune că e cea mai mai criză sanitară din istorie.

Marius Tucă: Şi a folosit prima oară cuvântul „siderat”.

Ion Cristoiu: A folosit cuvântul "foarte" de trei ori.

Marius Tucă: Credeţi că preşedintele României are un vocabular limitat?

Ion Cristoiu: A mai zis „siderat”, „stupefiat”, „consternat”. Lipseşte „perplex”, folosit de Gelu Voican Voiculescu, că era prima oară când militarii făceau demonstraţie de protest. Cred că cuvântul nu a ajuns în vocabularul lui Iohannis. Poate să i-l aducă din magazie.

Marius Tucă: Deschideţi iPadul. Stiţi că aţi spus că atunci când filmaţi aveţi un fel de prompter pe iPad.

Ion Cristoiu: E un laptop foarte scump, nu iPad.

Marius Tucă: Vă înjură foarte mulţi.

Ion Cristoiu: Am auzit că mă înjurau doi la B1.

Marius Tucă: Mă întrebaţi de ce fac asta? Pentru că ei vor să conducă România prin stare de alertă, de urgenţă, să fie până la alegeri şi tot aşa.

Ion Cristoiu: De ce sunt în stare să distrugă tot? Pentru că câştigarea alegerilor pentru PNL si USR înseamnă nu doar putere, ci şi scăparea de puşcărie.

Ion Cristoiu: În 2014 nu a câştigat Iohannis pe merit. Cum a avut în primul tur cu 10% mai mult şi în al doilea a avut cu 20%? Ei acum caută motivarea fraudei care va veni. Şi ar zice că nu au mai votat fanii PSD.

Marius Tucă: În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Petrov în 2004, că dacă nu câştigă alegerile intră la mititica. E COVID sau nu e? Organizăm alegeri locale şi parlamentare?

Ion Cristoiu: Alegerile parlamentare mai merg făcute la televizor, dar cele locale nu se pot face fără contat direct. Ei trebuie să se ducă şi să vorbească direct cu cetăţeni, să câştige votul. El zice: o să asfaltăm aici. Nu poate să zică asta online, la locale se merge pe teren. Şi atunci unde e coronavirusul?

Marius Tucă: E ascuns în bălării. Face parte din acelaşi plan de care vorbeam. Copiii nu mai merg la şcoală, părinţii, copiii stau acasă etc. Se rotunjeşte toată această campanie despre care vorbeam. Ciuma roşie face tot efortul, Ciolacu face tot ce poate ca să împlinească visul de aur al PNL.

Ion Cristoiu: E singurul partid care nu zice că vom câştiga alegerile. Trebuie făcut ceva împotriva acestei şcoli online. Nu e vorba de faptul că la Bucureşti e online şi la Găgeşti nu.

Marius Tucă: Legat de legea carantinei.

Ion Cristoiu: Românii trăiesc în iluzia că vin banii de la UE.

Marius Tucă: Geza Molnar a spus că această lege ar trebui să aibă două articole.

Ion Cristoiu: Ciolacu spune că sondajele arată că românii pun pe primul loc sănătatea. Dar cine i-a spus lui asta?

Marius Tucă: Apropo de legea asta, erau două lucruri de bun simţ, în toată lumea asimptomaticii au stat acasă, la noi de ce au fost traumatizaţi.

Ion Cristoiu: în Italia te caută din când în când prin telefon. Garantez că săptămâna viitoare scad cazurile.

Marius Tucă: Ciuma roşie s-a aliniat, au făcut pe nebunii o zi, două. Klaus Iohannis, de ce nu ai băgat 1 milion de oameni care au venit din Italia în carantină?

Ion Cristoiu: Despre ce bunuri este vorba în lege? Îţi iau casa? Toate aceste măsuri vor produce cea mai mare bulibăşeală din lume. Cine stabileşte că e risc epidemiologic?

Marius Tucă: Medicii sau epidemiologii. Ministerul Sănătăţii declară epidemia.

Ion Cristoiu: Cum să declari prin ordin de ministru? Care e temeiul prin care declară el? Nu e vorba de epidemia de acum. E foarte important termenul de epidemie.

Marius Tucă: A contestat cineva în România termenul de epidemie?

Ion Cristoiu: Vom avea imediat o scădere a numărului de cazuri. Suntem liniştiţi, nu o terminăm cu isteria astăzi. O să îmi fac pentru Pastila un decor în spate care seamană cu zidul de la Târgovişte.

Marius Tucă: V-am zis acum două săptămâni că aici nu este stat, ci este califat taliban. Divizia presa după ce va scădea numărul de infectări va fi pe corupţie.

Ion Cristoiu: Ei trebuie să fie pe pericol.

Ion Cristoiu: Eu cred că deja coronavirusul a luat-o la fugă când l-a auzit pe Klaus Iohannis. PNL ştie că va câştiga.

Marius Tucă: Nu le mai pasă. Iar securiştii fac pe faţă tot, nici lor nu le mai pasă.

Medicul epidemiolog Geza Molnar, la ”Marius Tucă Show”:

Geza Molnar: Nu prea am înţeles de ce nu s-au deschis restaurantele. Există un fel de restaurante care erau numite cantine de întreprinderi şi servesc meniuri. Nu am îneles de ce a fost atât de vehement tratată problema restaurantelor.

Marius Tucă: Aş vrea să faceţi o radiografie a României.

Geza Molnar: În ultimele 3 săptămâni a crescut morbiditatea, este direct legată de creşterea mobilităţii. În afară de aceasta, nu putem să contestăm că s-a îmbunătăţit metodologia de depistare prin anchetă epidemiologică. Procentele sunt acum între 4-6%. După opinia mea, această creştere este un fenomen natural pentru că toată creşterea se bazează pe anumite zone teritoriale şi anumite populaţii.

Geza Molnar: Creşterile se limitează la anumite teritorii şi focare. Aceasta este o cifră, dar dacă nu cunoaştem esenţa şi conţinutul cifrelor poate să rezulte o interpretare eronată. Cazurile trebuiesc stăpânite prin reacţie promptă. Foarte multe medicamente sunt candidate, dar niciunul nu şi-a dovedit eficienţa deplină. Mai repede de un an, un an jumătate nu va exista vaccin.

Geza Molnar: Dacă aşteptăm ca prin cazurile de 500-600 să creştem, o să depistăm cazuri până în septembrie. Aproape în toată Europa există o asemenea creştere după descreşterea valului epidemiologic primar. În momentul de faţă, datorită inexistenţei specifice, cea nespecifică nu mai depinde de măsurile administrative. De ce a trebuit acum după 30 de ani să încercăm să reglementăm carantina şi izolarea. Izolarea este o metoda strict medicală, trebuie lăsată la latitudinea sectorului major. Carantina este o măsură administrativă. Am supărat pe mulţi afirmând că este o viroză respiratorie, chiar dacă decesele sunt mai multe decât calculul iniţial. Este o viroză respiratorie care afectează întreaga populaţie a lumii.

Marius Tucă: De ce România a stat închisă 2 luni dacă atunci erau 500-600 de cazuri pe zi, iar acum, în libertate, sunt tot atâtea cazuri? De ce carantinare?

Geza Molnar: Carantinarea se utilizeaza extrem de rar, nu la o viroză respiratorie. Atunci, pe vremea începuturilor, anumite restricţii erau binevenite. Conservarea populaţiei a expus şi permis o răspândire mult mai largă după ridicarea restricţiilor, care au fost prea mult prelungite. La o boală ca hepatita C am umple spitale cu bolnavi până în 90 de zile. Carantina nu este necesară decât pentru anumite boli. Am citit un articol serios, experienţa islandeză. La început şi ei au avut probleme cu turiştii, dar în momentul de faţă ei depistează sursa şi contacţii.

Marius Tucă: Cum aţi vedea legea caratinării şi izolării?

Geza Molnar: Eu aş fi formulat o lege extrem de simplă şi scurtă în care ar fi zis definiţia şi procedura izolării şi carantinei pe perioada COVID-19.

Marius Tucă: Izolarea o vedeaţi la domiciliu a celor asimptomatici şi la spital a celor simptomatici?

Geza Molnar: Cei care sunt bolnavi acceptă cu semnătură internarea. Am fabricat metodologii stufoase. Trebuiau anticipate şi controversele care sunt binevenite.

Geza Molnar: Tineretul şi copiii pot fi transmiţători, dar nu se îmbolnăvesc.

Marius Tucă: În continuare nu ni se spune numărul de pacienţi, ne spun doar numărul de teste

Geza Molnar: Apropo de testări mai am un „of”. Şi aparatele acelea sunt achiziţii relativ noi, dar unele lucrează de 3-4 luni de zile, este inadmisibil să nu facă un control de calitate al acestora. Calibrarea aparaturilor este obligatorie pentru că acest RT PCR nu este o metodă simplă, nu se face numai aşa, ochiometric, în eprubetă.

Geza Molnar: Am făcut trendul la prima şi a doua ascensiune, diferenţa este de 1,8%. Adică asistăm la acelaşi fenomen, mi-am permis să afirm că şi acest val epidemiologic actual va ajunge la un vârf şi 1-2 săptămâni o să asistăm la o scădere. Tot acolo vom ajunge şi cu carantină şi fără carantină. Şi cu izolare şi fără izolare.

Marius Tucă: Asta ar trebui să audă populaţia de la preşedintele Iohannis.

Geza Molnar: Dacă prelungim prea mult platoul acestui val, atunci există un risc pentru că trebuie să se înceapă anul şcolar. Învaţămnâtul este absolut necesar să se deschidă în condiţii normale. Există riscul să se răspândească în colectivităţile de copii. Undeva prin octombrie-noiembrie vom avea gripa sezonieră, iar în decembrie-ianuarie vom avea noi cazuri de COVID, în focare teritoriale sau de colectivităţi izolate.

Marius Tucă: Dacă vom avea un vaccin, va avea o eficienţă relativă, in 2021. Sunteţi adeptul vaccinului de făcut în cotombrie, împotriva gripei sezoniere?

Geza Molnar: Vaccinul în cauză asigură protecţie bună în 60% din cazuri. Vaccinul antigripal sezonier e bine de făcut la toate categoriile vulnerabile. Referitor la vaccinul anti COVID, nu sper mai repede de un an, un an si jumatate, şi în situaţia asta ar fi nevoie să fie vaccinată 60% din populaţie pentru imunitate de turmă, ceea ce e imposibil. Nu putem spera la stoparea şi dispariţia virusului prin vaccinare actuală sau în perioada imediat următoare.

Marius Tucă: Legat de valul 2, spuneaţi că ar fi un nou val prin decembrie. Credeţi că va mai fi cazul să fie carantină, izolare?

Geza Molnar: Nu, pentru că e o viroză respiratorie.

Marius Tucă: Credeţi că vom ajunge la 200-300 cazuri pe zi sau mai puţine?

Geza Molnar: Eu cred că în iarna care urmează şi primele luni din 2021 nu vom depăşi 300 de cazuri pe zi, şi asta pe perioada scurtă. Singurul risc e de prelungire a sezonului gripal, dacă se vor intercala. Apropo de mortalitate specifică, e greu de apreciat, pentru că fiecare ţară raportează altfel. Dacă vom avea 3-4%, ar fi tot ca la o gripă sezonieră.

Marius Tucă: Mulţumesc din suflet pentru interviu. Revenim cu Ion Cristoiu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Despre COVID-19 în toate formele, marţi, 14 iulie, începând cu ora 20:00, la emisiunea "Marius Tucă Show", transmisă pe mediafax.ro.