Gheorghe Hagi la Marius Tucă Show: Îmi doresc să antrenez o echipă naţională şi un club important

H: Am incercat tot timpul sa fac fotbal. Imediat dupa fotbal am hotarat sa ajut si copii. Am fost selectionat la varsta frageda, am fost selectat la Luceafarul. Am 66 de copii pe care ii sustin. Toata identitatea mea este inceputa din anii 70 cu Ajax.

T: Pentru copii tehnica e alta?

H: Depinde de varsta.

T: Tu ai facut Luceafarul de fapt

H: Am luat tot ce a fost bine atunci. Am incercat sa iau pe cine am putut.

T: Ceea ce era Luceafarul atunci ai facut tu acum

H: După 90 a venit globalizarea care pentru mine inseamna buget. E un comert. Daca organizazi foarte bine poate sa iti iasa.

T: Ai plecat dintr-un sat din Dobrogea si ai fost cosmopolit

H: Prima oara e placerea de a te juca, dupa care vine iubirea si acum e pasiune la varsta mea. Lucrurile se invart in jurul clubului si fotbalului. Trebuie sa fii atent.

T: Tu ai fost mare si la Barcelona si la Galatasaray

H: Jucatorii de fotbal sunt considerati ca niste artisti. Spectatorii se duc la stadion ca la un spectacol. Eu am fost iubit de mic, de parinti in primul rand, orice era bun eu imi alegeam primul, am fost rasfatat. Am avut si talent. Unul dintre cele mai mari atuuri ale mele este ca nu ma multumesc cu ce am facut ieri. La un moment dat nu este de ajuns talentul, trebuie sa fii dedicat. Unul dintre principiile nostre la club este personalitatea, iti asumi si iei decizii. Imi plac provocarile, imi place sa castig.

H: Alta componenta este comportamentul. In teren sunt agresiv pentru ca vreau sa fiu cel mai bun. Tata mi-a zis sa nu merg cu capul sus ca vine unul si il taie. Tata era liderul meu. Dupa care au venit profesorii mei. Tata si mama au fost modelele mele in viata, mi-au aratat principiile care nu se schimba niciodata.

T: Cum vezi ce se intampla in lume?

H: Am incercat sa le dau copiiilor mei acelasi lucru. Am incercat sa le ofer tot ce le-a trebuit. Ei decid totul in viata dar i-am invatat sa ma intrebe pe mine inainte. Ianis are 22 de ani si fata 24. Trebuie sa descoperi ce vrea copilul, sa nu ii impui.

T: Radoi mi-a spus ca cel mai bun antrenor care l-a antrenat a fost Gica Hagi

H: Una era inainte si alta sunt acum. Nu sunt acelasi. Inveti si din esecuri si din deciziile pe care le iei. Experienta te face mai bun. Nu te nasti cel mai bun, devii cel mai bun daca progresezi. Tu trebuie sa crezi in tine.

H: De 5-6 ani iesim pe profit la club. La un fotbalist ma uit cum se misca, cum gandeste, daca cauta mingea, daca ia decizii in fata.

T: Cat de importanti sunt parintii in a educa copii

H: Baza educatiei. Conteaza foarte mult parintii. Eu am trait intr-un mediu fantastic pentru mine. Avem 20 de jucatori care sunt la nivel foarte mare si care pot ajunge la echipa nationala. Ianis a patit mai multe, am fost mai exigent cu el.

T: Tu stii ce poate Ianis si nu ai mai pus presiune pe el, presa a pus

H: Si Ianis ca si ceilalti are 21 de ani, e foarte tanar, de 4 ani e criticat, analizat. S-a maturizat, acum e barbat. Eu am invatat de la Lucescu un lucru, am invatat sa promovez jucatori, sa le accelerez procesul de formare al sefilor de generatie. Eu nu bag presiune cand sunt tineri, eu sunt in spatele lor, le spun sa fie ei.

T: Eu nu pot sa inteleg nici acum de ce te-a dat afara, de ce te-a inlocuit

H: Raspunsul il gasiti de la Puiu Iordanescu. Pentru mine antrenorul a fost intotdeauna seful meu, antrenorul comanda, a fost gandirea lui. Eu doar am fost schimbat si atat. Trebuia sa ma supun.

H: Daca vrei sa devii numarul 1 trebuie sa ataci. Dumitru Iordanescu si nea Luceascu au fost idolii mei din Romania.

H: E un discurs care are optimism in el. Am incredere mare in jucatorul roman dar jucatorul roman trebuie sa fie sustinut. 90% vorbim de lucruri negative, totul sta in ganduri. Trebuie sa ai grija cum arunci jucatorii, tot timpul trebuie sa stai in spatele lor. Noi trebuie sa ne organizam mult mai bine cu totii, sa facem lucrurile generale pentru toti. Antrenorii, conducatorii trebuie sa creeze scara pentru un jucator. Un club ca sa fie bun conteaza patromoniul. Vina este la noi la conducatori.

H: Este o obligatie pentru administratiile locale sa investeasca in infrastructura. Pentru consiliile locale este o obligatie sa renoveze scolile, spitalele, stadioanele. Toti muncim ca sa creeam noua generatie. Copii de acum poate ca sunt mai buni decat mine, Popescu. Ei depind de noi, de ce facem si noi. Jucatorii au teama. Totdeauna dai ca sa primesti. Copii mei sunt obligati ca la batranete sa ne plateasca toate mesele si concediile.