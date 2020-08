Kelemen Hunor, la „Marius Tucă Show”: Iohannis a devenit un preşedinte jucător cu mai puţin talent decât Băsescu. Tot timpul, Johannis a vrut să pară alt preşedinte

Sinteza emisiunii:

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: Preşedintele Iohannis a folosit limba maghiară în batjocură. Sunt două posibilităţi de a înţelege această ieşire: atragerea atentiei de la problemele reale sau o schimbare de paradigmă.

Kelemen Hunor a precizat că preşedintele Iohannis s-a folosit de această pandemie, un moment foarte bun să vii cu un astfel de mesaj.

K Hunor: Nu foloseşti o limbă indiferent care e ea, ca să-ţi baţi joc de celalalt, ca instrument al trădării de ţară

Preşedintele ştie că nu a avut loc nicio înţelegere la Parlament. Ştia că va fi respins acel proiect. Eu, mai degrabă cred că e o schimbare de paradigmă si nu un accident. A folosit limba maghiară în batjocură, salutându-i pe cei de la PSD. Nu foloseşti o limbă ca să îţi baţi joc de celălalt. E foarte grav. Niciun preşedinte nu a făcut aşa ceva. Băsescu era mult mai rafinat în a băga băţul printre gard la anumite partide politice. Dacă trebuie să spună un lucru atât de grav trebuie să aibă nişte informaţii. Mă gândesc şi încerc să înţeleg ce a vrut preşedintele. Când spune presedintele e extrem de grav.

K. Hunor: Preşedintele şi PNL au simţit că PSD pierde viteză şi au dorit să meargă spre a dărâma Guvernul Dăncilă. Ceea ce e absolut firesc din partea unui partid de opoziţie. Au avut singur gând: să meargă către alegerile anticipate.

Ei nu s-au gandit sa guverneze pana in decembrie 2020. Noi am avut o intelegere in noiembrie care a fost pana la urma incalcat de Orban legată de ordonanta de urgenta. Ei nici atunci nu au renuntat la anticipate. Inca din ianuarie erau niste note spre guvern in care ei spuneam ca Europa nu e ferita de pandemie. Au venit cu Citu. Jocurile au fost schimbate. Acum sunt nevoiti sa guverneze pana la alegerile parlamentare. Noi am spus ca incercam sa ii ajutam. Ne-am dus la vot. Totul s-a resetat. Si s-au trezit ca trebuie sa guverneze. Covidul au rasturnat totul. Inca nu si-au revenit.

K. Hunor: Nu cred că se poate pune în aplicare un guvern de uniune naţională.

Nu ne-am gândit la o moţiune de cenzură. Nici n-am discutat cu colegii din parlament. Nu ne-au căutat să discutăm despre o moţiune de cenzură. Cred că ăn acest moment o meoţiune de cenzură este aproape imposibil de votat. Nu cred că PSD îşi doreşte să guverneze.

Criza sanitară va trece, dar criza economică ne va afecta pe toţi. Vom fi loviţi mai tare decât multe alte state din UE. Dar nu cred că e posibil pentru 5-6 luni să pui un guvern de uniune naţională. Cred că PSD trebuie să ducă guvernarea la bun sfârşit. La un guvern de uniune natională trebuie o colaborare. Îi vedeţi pe PSD-işti colaborând cu cei de la USR?

De moţiunea de cenzură vorbesc mai mult cei de la PNL. Ei abia aşteaptă să fie daţi jos de la guvernare. PSD, ALDE, PRO România au majoritate. Matematic, ei pot guverna dacă vor, pot forma majoritate. Dar nu cred că doresc acest lucru. Nici măcar USR-ul nu a vrut să intre la guvernare. Daca lucrurile se complică vom putea vota o moţiune în septembrie.

K. Hunor: Parlamentul a făcut din Curtea Constitutională un jucător important pe scena politică. Curtea nu are încotro, dacă a fost sesizată, trebuie să se şi pronunţe

La CCR ar trebui să te duci când există o problemă foarte, foarte gravă, o suspiciune foarte gravă de constituţionalitate. Spunem că suntem un stat de drept, dar atacăm toate instituţiile statului. Nu ştiu unde vom ajunge.

K. Hunor: Toată lumea are probleme în perioada aceasta. Eu am propus să vină cu obligaţiuni de stat către populaţie.

Oamenii aşteptau de la guvern o direcţie. Din 3 în 3 ore s-au schimbat deciziile. Nici măcar o declaraţie de completat nu au fost în stare să o stabilească. Sistemul sanitar nu a fost gestional bine. Nu au gândit lucrurile foarte bine, pentru că au pus în categoria spitale COVID multe spitale. Foarte mulţi bolnavi cu boli cronice nu mai ajung în spitale.

Eu nu am văzut o decizie cu un impact major asupra economiei şi a protejării locurilor de muncă. Ar trebui să vină cu titluri de stat şi oamenii să investească economiiile lor. Guvernanţii trebuia să caute finanţare pentru a acoperi deficitul bugetar. Să fie investiţii în agricultură. România are nevoie de infrastructură mare. UE a spus sa se relaxaze masurile pentru ca fiecare stat are nevoie de infuzie de capital.

K. Hunor: Eu nu am înţeles de ce nu s-au deschis terasele de săptămâna trecută

IMM Invest nu va merge, am vorbit cu oamenii de afaceri şi au spus că nu va funcţiona, vor fi, poate 200 de proiecte aprobate, dar cu astea nu ai salvat nimic. Trebuia să mergi către acele zone care pot fi susţinute şi care vor creşte în continuare. N-am înţeles de ce n-au deschis terasele. N-am înţeles de ce nu s-a mers cu relaxarea mai rapid. Oamenii aşteaptă propuneri de la guvern. Să spui că deschizi hotelurile şi să nu deschizi restaurantele. Sunt multe situaţii când nu înţeleg ce vor să facă.

Vom fi nevoiţi să trăim cu această boală. Trebuie să învăţăm să fim responsabili. Trebuie să dai perspectivă oamenilor. Daca vă duceţi în alte oraşe o să vedeţi că oamenii se adună.

Marius Tucă: Cum de n-aţi participat la acea conspiraţie cu domnul Ciolacu?