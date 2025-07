Ponta vorbește despre susținerea lui Simion de către lideri din PSD. „Le-ar fi fost mai bine cu mine președinte!”

Invitat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, fostul candidat la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025, Victor Ponta, și-a justificat eșecul electoral prin trădările interne, venite chiar din tabăra foștilor aliați politici.

„Eu am avut altă problemă pentru care n-am intrat în turul doi. Nu am anticipat, e greșeala mea, obstinația cu care șefii PSD, nu partidul, căci PSD-ul m-a susținut, au fost dispuși să facă… știți, eu am mizat pe neutralitatea lor pentru că le-ar fi fost mult mai bine cu mine președinte”, a declarat fostrul premier în guvernul USL.

El a spus că „n-a avut oameni în secțiile de vot, crezând că o să-i lase (partidul n.r.) pe pesediști să-i apere voturile” și a susținut că: „au fost niște presiuni îngrozitoare să-mi ia voturile”.

De asemenea, Ponta a subliniat că lideri PSD precum Marcel Ciolacu sau Sorin Grindeanu ar fi avut de câștigat cu el președinte dacă nu ar fi cochetat cu alte scenarii, inclusiv susținerea lui George Simion: „Pun ei președintele țării… pe Crin, după aceea pe Simion! Uite că nu i-au pus!”

„Pe mine nu m-a bătut nici SRI-ul, nici americanii”, a adăugat Ponta, insistând că trădarea ar fi venit din interiorul fostului său partid.