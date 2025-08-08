Victor Ponta, despre Pilonul II de pensii: Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați este o aberație

Deputatul a criticat decizia Guvernului Bolojan de a amâna aprobarea legii pensiilor private, pentru consultări suplimentare.

„Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților, este o aberație care definește perfect haosul în care am ajuns.

Sunt convins că 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt cotizanți la Pilonul II și văd cum sunt jefuiți, în timp ce Președintele lor „analizează” situația (…)”, acuză Victor Ponta, într-o postare publicată vineri după-amiază pe Facebook.

Deputatul este de părere că Pilonul II de pensii reprezintă contribuții private. „Pilonul II de pensii aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale și nici cu Bugetul de Stat”, a precizat Victor Ponta.

Ponta acuză Guvernul că nu a tăiat subvențiile partidelor

Ulterior, Victor Ponta a acuzat că Guvernul nu a tăiat subvențiile acordate partidelor politice. Acesta a precizat că populația este cea care „trage ponoasele”.

„(…) Insist să le reamintesc celor aflati încă în “negare” că , până acum, Guvernul nu a tăiat un leu din subvenția pentru partidele politice. Nu a tăiat nicio sinecură politică, toate aceste funcții inutile și bine plătite de către șefii PSD – PNL – USR le împart clienților politici ca să îi tolereze ca șefi! Deocamdată, absolut toate tăierile și toată povara a fost pusă pe studenți, pensionari, oameni de afaceri români, profesori, iar acum și cotizanții la Pilonul II de pensii”, a conchis Victor Ponta.