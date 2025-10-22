Contribuția la Pilonul II ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul va intra în comisiile Senatului

Propunerea legislativă care modifică legea fondurilor de pensii administrate privat prevede o creștere etapizată a contribuției la Pilonul II: 5,25% începând din 1 ianuarie 2026 și 6% din 1 ianuarie 2027.

Creșterea contribuțiilor, blocată ani la rând

Legea prevedea inițial creșterea contribuției de la 2% la 6% în termen de opt ani de la începerea colectării, cu o majorare de 0,5 puncte procentuale pe an.

Măsura este necesară pentru a recupera decalajul față de calendarul inițial de majorare stabilit încă din 2008, dar amânat repetat din cauza crizelor economice, arată inițiatorii: „Crizele economice și financiare din ultimii 15 ani au determinat guvernele să adopte derogări și amânări de la implementarea majorării anuale a contribuțiilor individuale”, deși „toate prognozele demografice și financiare demonstrau foarte clar că, după anul 2030, sistemul de pensii de asigurări sociale de stat (Pilonul I) va avea mari dificultăți în a asigura o rată decentă de înlocuire a salariului prin pensie”.

Pilonul II intră în etapa maturității

Totodată, în următorii ani, tot mai mulți participanți la Pilonul II vor ajunge la pensie, iar fondurile trebuie întărite pentru ca sumele acumulate să fie suficiente.

„Pilonul II de pensii necesită o susținere puternică și accelerată în vederea creșterii considerabile a acumulărilor în conturile individuale ale celor peste 8,4 milioane de participanți, în condițiile în care foarte mulți vor solicita acest drept în aproximativ 5-10 ani”, se precizează în expunerea de motive.

Propunerea legislativă răspunde angajamentelor asumate de România prin PNRR, care vizează „asigurarea viabilității pe termen lung a fondurilor de pensii din cadrul celui de-al doilea pilon”.

Majorarea contribuției, din 2026

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis deja avizul favorabil, considerând că majorarea contribuției este oportună și benefică pentru consolidarea pensiilor private. În punctul de vedere transmis Senatului, ASF arată că Pilonul II contribuie la acumularea unui activ personal care să asigure un trai decent la pensionare, iar o cotă mai mare va stimula investițiile fondurilor de pensii în economia reală, inclusiv prin asigurarea finanţării datoriei publice pe termen mediu şi lung.

De joi, proiectul va fi analizat de Comisia pentru muncă și protecție socială și de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat. Ulterior, propunerea legislativă va ajunge în plenul Senatului, prima Cameră sesizată, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților.

Dacă legea va fi adoptată și promulgată, prima majorare a contribuției la Pilonul II se va aplica de la 1 ianuarie 2026, urmând ca procentul de 6% să devină efectiv un an mai târziu.