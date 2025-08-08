Guvernul amână legea privind plata pensiilor private pentru consultări suplimentare

Premierul și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au invocat numărul mare de participanți la sistem (9,3 – 9,4 milioane de români) ca motiv al extinderii dezbaterii.

„Având în vedere numărul mare de participanţi, am resimţit nevoia de a extinde consultarea publică. Voi propune să avem o continuare a discuţiilor, atât la sediul Ministerului Muncii, dar și o masă rotundă alături de parlamentari”, a explicat Alexandru Petrescu, preşedintele ASF, citat de Ziarul Financiar.

Plata eșalonată a pensiilor private, cu avans maxim de 25%

Proiectul, discutat joi în primă lectură, prevede două forme de plată a pensiilor private: retragerea programată – pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat – și pensie viageră, cu plată pe toată durata vieții.

„În completarea acestor două forme este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul cumulat”, a precizat Petrescu. Până acum, exista posibilitatea de a retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la pensionare. Noul proiectul elimină această opțiune.

Legislația pentru plățile pensiilor private, întârziată cu 17 ani

Potrivit șefului ASF, modificările privind plata pensiilor private reprezintă „o măsură strategică, esenţială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România şi alinierea acestuia la standardele internaţionale promovate de OCDE”.

Petrescu a reamintit că la înființarea Pilonului II, în 2008, exista angajamentul adoptării legislației de plată în trei ani, însă „această legislaţie nu a fost promovată, au fost câteva tentative în ultimii 17 ani, inclusiv în 2016, dar nu s-a materializat”.

2030 ar putea goli conturile fondurilor private în actualul sistem de plăți

Oficialul a avertizat că ne apropiem de anul 2030, când „sute de mii de oameni vor întruni condiţiile să iasă la pensie”, și a invocat principiul „investiţie versus dezinvestiţie”, potrivit căruia decumularea trebuie să fie graduală, la fel ca acumularea.

Documentul a fost publicat pe 10 iunie pe site-ul Ministerului Muncii și elaborat cu aportul BNR, al Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, Ministerului Muncii, asociațiilor de administratori de fonduri, patronatelor, sindicatelor (BNS, Cartel Alfa) și cetățenilor care au transmis sugestii.