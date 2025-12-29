Prima pagină » Economic » Curs valutar, 29 decembrie. Euro, în creștere. Gramul de aur se menține peste 620 de lei

Curs valutar, 29 decembrie. Euro, în creștere. Gramul de aur se menține peste 620 de lei

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru luni, 29 decembrie 2025.
Curs valutar, 29 decembrie. Euro, în creștere. Gramul de aur se menține peste 620 de lei
Sursa foto: : Karl-Josef Hildenbrand/dpa Hepta
Maria Miron
29 dec. 2025, 13:30, Economic

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0920 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3235 lei, respectiv 5,8401 lei, iar francul elvețian a coborât la 5,4794 lei.

Gramul de aur a fost 620,0806 lei, mai ieftin cu aproximativ 2,50 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9259 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0920

Dolarul SUA

USD

4,3235

Francul elvețian

CHF

5,4794

Lira sterlină

GPB

5,8401

Gramul de aur

XAU

620,0806

Dolarul australian

AUD

2,8989

Dolarul canadian

CAD

3,1599

Coroana cehă

CZK

0,2101

Coroana daneză

DKK

0,6818

Lira egipteană

EGP

0,0907

100 Forinți maghiari

HUF

1,3135

100 Yeni japonezi

JPY

2,7666

Leul moldovenesc

MDL

0,2576

Coroana norvegiană

NOK

0,4305

Zlotul polonez

PLN

1,2046

Coroana suedeză

SEK

0,4717

Lira turcească

TRY

0,1007

Rubla rusească

RUB

0,0558

Leva bulgărească

BGN

2,6035

Randalul sud-african

ZAR

0,2597

Realul brazilian

BRL

0,7798

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6171

Rupia indiană

INR

0,0481

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,3008

Peso-ul mexican

MXN

0,2416

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5113

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1023

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1772

Bahtul thailandez

THB

0,1375

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5563

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0258

Shekelul israelian

ILS

1,3518

100 Coroane islandeze

ISK

3,4452

Ringgitul malaysian

MIR

1,0649

Peso-ul filipinez

PHP

0,0735

Dolarul singaporez

SGD

3,3661

DST

XDR

5,9259

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Recomandarea video