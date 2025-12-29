Curs valutar, 29 decembrie. Euro, în creștere. Gramul de aur se menține peste 620 de lei

Moneda europeană a fost cotată în creștere de BNR, la 5,0920 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au apreciat până la 4,3235 lei, respectiv 5,8401 lei, iar francul elvețian a coborât la 5,4794 lei.

Gramul de aur a fost 620,0806 lei, mai ieftin cu aproximativ 2,50 lei față de ziua anterioară. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9259 lei.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0920 Dolarul SUA USD 4,3235 Francul elvețian CHF 5,4794 Lira sterlină GPB 5,8401 Gramul de aur XAU 620,0806 Dolarul australian AUD 2,8989 Dolarul canadian CAD 3,1599 Coroana cehă CZK 0,2101 Coroana daneză DKK 0,6818 Lira egipteană EGP 0,0907 100 Forinți maghiari HUF 1,3135 100 Yeni japonezi JPY 2,7666 Leul moldovenesc MDL 0,2576 Coroana norvegiană NOK 0,4305 Zlotul polonez PLN 1,2046 Coroana suedeză SEK 0,4717 Lira turcească TRY 0,1007 Rubla rusească RUB 0,0558 Leva bulgărească BGN 2,6035 Randalul sud-african ZAR 0,2597 Realul brazilian BRL 0,7798 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6171 Rupia indiană INR 0,0481 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3008 Peso-ul mexican MXN 0,2416 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5113 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1023 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1772 Bahtul thailandez THB 0,1375 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5563 100 Rupii indoneziene IDR 0,0258 Shekelul israelian ILS 1,3518 100 Coroane islandeze ISK 3,4452 Ringgitul malaysian MIR 1,0649 Peso-ul filipinez PHP 0,0735 Dolarul singaporez SGD 3,3661 DST XDR 5,9259

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.