Ponta acuză MAE de mentalitate „talibană” prin nerespectarea cutumelor la moartea unui șef de stat

Victor Ponta susține joi, într-o postare pe Facebook, că de câte ori a decedat un șef de stat, la ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe, iar de fiecare dată un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe.

„Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale. Și, mai ales, este vorba strict de relațiile între țări, de reguli și cutume internaționale! Nicio legătură cu persoana decedată, dacă a fost bună sau rea! Faptul că ura și prostia întunecă mintea atâtor oameni încât nu înțeleg niște lucruri simple și clare – e dezolant! Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”, susține fostul premier.

El arată că imaginea, relevanța, prestigiul și importanța României pe plan extern nu se câștigă prin „exportarea” unor bătălii politice interne.