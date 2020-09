Invitaţi unul şi unul în platoul Aleph News, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” de joi seara! Un Vlad Craioveanu, într-o formă de zile mari, cu un suflu şi un look nou – vorba aceea, nu contează cât de lung ai părul – povesteşte, în prima parte a emisiunii, ce înseamnă pentru el experienţa Aleph, emisiunea ŞTIU, din a cărei echipă face parte, dar şi reinventarea sa ca jurnalist.

În cea de-a doua parte, o reîntâlnire emoţionantă – de data aceasta, prezent în platoul Aleph News – cu părintele Constantin Necula care zugrăveşte, aşa cum numai el ştie, tabloul lumii după pandemie. Nu a lipsit nici invitatul surpriză al serii, actriţa Rodica Mandache, cea care din scaunul de „judecător” întervine critic, ori de câte ori situaţia o impune.

Vlad Craioveanu, despre întâlnirea cu Marius Tucă!

Marius Tucă şi Vlad Craioveanu şi-au amintit la începutul discuţiei de întâlnirea lor, de acum câţiva ani, de la Radio Smart FM, devenit între timp Smart Radio.

„Sincer? Tu m-ai prins într-un moment pe care încercam atunci să îl maschez, dar nu mă mai regăseam în nici un produs media, mă gândisem să schimb direcţia. (…) Şi întâlnirea mea cu tine mi-a dat speranţa că se mai poate face ceva. M-ai primit cu braţele deschise, m-am simţit acceptat în grup, iar după aceea am venit la pachet cu tine către Aleph Media.”

Vlad Craioveanu: „Eu, de 20 şi ceva de ani, până la Adrian Sârbu, jur că n-am muncit niciodată”

Craioveanu recunoaşte însă că, de când a intrat în echipa Aleph News a învăţat ce înseamnă cu adevărat munca.

”V. Craioveanu: De când am venit la Aleph News, pot spune că am învăţat şi eu ceva despre jurnalism şi despre muncă. Eu, de 20 şi ceva de ani, până la Adrian Sârbu, jur, că n-am muncit niciodată.

A. Sârbu: Dar la început ai lucrat tot cu Sârbu.

V. Craioveanu: Da, dar atunci mă lăsa să nu muncesc, le zicea celorlalţi: Băh, nu-l puneţi la muncă, altfel nu mai e bun.”

V. Craioveanu: În momentul în care văd că am ceva de învăţat, nu ezit s-o fac”

„De obicei resping ideea de muncă, dar în momentul în care văd că am ceva de învăţat şi văd că pot să adaug nişte plus valoare la ce înseamnă Vlad Craioveanu pe piaţa media din România, nu ezit s-o fac, cu orice risc, de a fi admonestat, certat. Prefer genul acesta de om unui om perfid care să te laude de mii de ori şi apoi să primeşti şapte topoare în cap”, completează râzând Vlad.

„Aveam nevoie de puţină disciplină. Termenul de paradigmă aici l-am cunoscut. Eu m-am bazat tot timpul pe instinct. Eu am făcut media din instinct, din ce am simţit eu. Aveam nevoie de o reconfigurare a traseului (…) Pentru mine ŞTIU înseamnă un nou început, o reformatare a ceea ce sunt.”

Povestea părului tuns în direct

Vlad Craioveanu vorbeşte şi despre momentul în care s-a tuns, în direct, în studioul de radio, renunţând la celebra sa podoabă capilară:„Pentru că domnul Adrian Sârbu mi-a zis că vrea pe post un chel que chose!”

Cât despre presa de astăzi şi nevoia unui alt gen de jurnalism adresat publicului SMART, Vlad Craioveanu conchide: „Toată presa e lipsită de substanţă, era timpul pentru Aleph”.

Preotul Contantin Necula, tabloul lumii după pandemie: „Ce ştiu sigur e că avem credincioşi cu bun simţ net superior politicienilor”

Cum arată lumea după pandemie? Ne-a făcut vremea Covidului mai buni? Şi, atunci, de unde atâta revărsare de ură? Cum a supravieţuit Biserica pandemiei şi de unde injuriile la adresa preoţilor în toată această perioadă? Sunt doar câteva dintre temele pe care Părintele Constantin Necula le-a discutat împreună cu Marius Tucă.

Preotul Necula susţine că, în această perioadă, care ne-a resetat fiecăruia dintre noi existenţa, a lipsit în primul rând dialogul cu oamenii, într-o mare de exagerări şi de panică generală.

Invitatul lui Marius Tucă explică faptul că preoţii nu sunt împotriva statului şi că cer respect, atât pentru ei, cât şi pentru credincioşi.

Cât despre începerea şcolilor şi controversele apărute în jurul acestui subiect – un fel de cartof fierbine pentru politicieni – preotul Necula mărturiseşte: „Şcoala are nevoie să restarteze şcoala (…) Fără carte nu putem ajunge oameni întregi!”

Totodată, el susţine că, în toată această perioadă dificilă, nu a auzit niciu cuvând de încurajare şi de laudă la adresa dascălilor pe care îi susţine şi îi încurajează. ,,Cine au fost în ultimii ani instituţiile cele mai batjocorite? Cele care acum sunt aruncate în foc!”

C. Necula: „Televiziuni private deschise din altarele bisericilor”

„Lucrul pe care l-aş schimba, în mod cert, ar fi dialogul cu oamenii. Biserica a muncit foarte mult pe tema aceasta şi sunt încântat de câte televiziuni private s-au deschis din altarele şi din catapeteasmele bisericilor. Oamenii au înţeles eforturile bisericii. Au fost şi preoţi care au comentat, au făcut o întreagă teologie. Noi nu luptăm împotriva statului, nu suntem o unitate de desantă aeriană împotriva vreunui guvern. Noi cerem Guvernului să respecte inteligenţa preoţilor şi inteligenţa credincioşilor ortodocşi”.

C. Necula: „Când ai masca pe faţă, ţi se văd doar ochii şi ochii nu pot minţi”

„Ce ştiu în mod cert este că avem credincioşi cu un bun simţ net superior politicienilor. Şi o spun cu toată autoritatea. Mi-aş dori ca politicienii să privească la bunul simţ al oamenilor din popor şi să înţeleagă de acolo de ce au nevoie ca să îşi apropie poporul. Îi văd pe oameni că nu mai frisonează la toate mucavalele şi că masca asta ne scuteşte, ne-a făcut să vedem măştile celelalte.

Când ai masca pe faţă, ţi se văd doar ochii şi ochii nu pot minţi. Cenzura asta de imagine ne-a obligat să vedem ceea ce înseamnă omul cu adevărat. E ok ca oamenii să poarte mască în biserică, e bine pentru sănătatea noastră ca preoţi. E foarte greu la spovedit, nu vrei să ştii cum e.”

C. Necula: „Percutarea asta a lumii m-a impresionat cel mai tare”

„Astăzi s-a stins unul dintre marii mei prieteni şi unul dintre marii noştri neurologi, domnul profesor Băjenaru. Să ştii că eu îi datorez omului acestuia inclusiv că dincolo de creierul nostru, există un stimul pentru a-l cunoaşte pe Dumnezeu, încadrat în propria noastră fiinţă. Ei bine, asta am simţit, că dincolo de criza aceasta de identitate, m-a impresionat foarte mult modul în care s-au comportat poliţiştii şi jandarmii, ofiţerii de armată, oamenii care au venit voluntar în biserică.

Percutarea lumii m-a impresionat cel mai tare. Oamenii au înţeles şi au percutat. M-a impresionat foarte mult cum corpul preoţesc a făcut un singur front. Nu toţi am fost de aceeaşi părere. Noi mai bodogănim, că d-aia suntem şi preoţi”.

Constantin Necula despre propaganda şi ocolirea adevărului

„Am înţeles acum, am citit mai multe cărţi pe propagandă să mă pun la punct. Am constatat că propaganda e ocolirea adevărului. Oamenii aceştia nu spun adevărul. Mint. NU e vorba că fac din asta un scandal, ci mint. Şi mint ordinar. Poţi să minţi în cifre, poţi să minţi în cuvinte, ei minţeau în tot. Şi atunci, ca om al bisericii, simt nevoia să îmi apăr credincioşii.

Biserica nu e doar o adunătură de oameni care nu înţeleg. I-am tot auzit în perioada aceea vorbind de Evul Mediu. De-am fi ca-n Evul Mediu, ce departe am fi. Să ne fie ruşine că ne batjocorim voievozii. Inclusiv în perioadele acestea pandemice, nu avem conştiinţa pe care o aveau ei de a-şi apăra populaţia cu orice preţ, ca să rămână în viaţă.”

C. Necula: „Cuvântul Dor există, am învăţat de la copii”

„Vă dau un singur exemplu: începe şcoala şi toate ştirile sunt împotriva şcolii. Nimeni nu spune copiilor să aibă nădejde, că fără carte nu pot ajunge întregi. Nu avem niciun sfat pozitiv către profesori. Cred că ATI-ul ţării la ora actuală este şcoala.

Copiii ăştia vor elibera când vor merge spre şcoală multe din spaţiile pe care le-au ocupat câteva luni. Nu-i uşor să ţii copiii acasă. Chapeau pentru copii, au dat o lecţie de maturitate mult mai mare decât maturii pe care îi avem la ora actuală! Copiii au nevoie să fie protejaţi. Trebuie să li se spună că merg acolo să înveţe. Nu poţi să înveţi să scrii de mână, dacă doamna nu scrie pe tablă cu creta, nu putem inventa lucrurile, le putem aplana, cântări.

Ce am învăţat în ultima vreme de la copii: cuvântul Dor există, se întrupează în privirea lor. Eu am văzut, săptămâna trecută, doi copii care s-au întâlnit cu profesoara lor pe stradă. Marius, bate tot ce am văzut în România în ultimii ani. Plângeau, omule, de fericire, o pupau. Ce să iei distanţă?!? Asta e teama mea: nu i-am învăţat că distanţa care se cere nu e obligatorie în situaţia în care te întâlneşti cu cei care te cresc.”

C. Necula: „Vedetismul politic creat în jurul Covid-ului, extrem de periculos”

„Nu e un tunel Covid-ul ăsta, e o spirală extrem de periculoasă. Nu merge în sus, ci merge în jos, aici e pericolul nostru. Cred că poţi să le spui oamenilor, că în ciuda acestei drame pe care o trăim, acestei aproape tragedii, soluţia nu-i la noi. M-am uitat câte soluţii s-au dat, în câte scenarii am fost încadraţi.

Mie mi-a plăcut o afirmaţie a unui specialist belgian care a spus că singurii epidemiologi care s-au respectat au fost cei care au avut curaj să spună că, de fapt, nu ştim nimic. Ei au ştiut că nu ştiu nimic, vorba bătrânilor filosofi. Să fi pornit de la ideea să stăm în casă, pentru că nu ştim nimic. S-a creat şi un fel de vedetism politic în jurul Covid-ului astuia care a fost extrem de periculos.”

C. Necula: „Statul român – nul, zero, prost organizat, în pandemie”

„I-am auzit pe unii judecându-ne şi înjurându-ne. Am vrut odată să-l întreb pe un mare activist de stat care zicea să fie testaţi preoţii. Eram 10.000 de testat şi nu testaserăm niciun medic la ora aia. Să ne fie ruşine!

Medicii, asistentele medicale, ei au fost în pericol. Lipsa măştilor, a mănuşilor, a combinezoanelor, a testelor pentru ei, acolo e ruşinea noastră naţională. Am spus-o atunci şi văd că a prins bine: fiecare ministru să îşi vadă de ministerul lui. Patriarhul îşi vede de ministerul lui. Am avut o ordine foarte clară, cum să facem lucrurile. Numai noi ştim de unde ne-am luat mănuşi, botinei, nu a venit niciun stat român să livreze la poarta bisericii măşti. Ştii ce m-a impresionat cel mai tare? Câteva bătrâne care ne-au adus cutia lor de măşti de acasă, înţelegând că statul român în astfel de situaţii e zero, e nul, e prost organizat.”

C. Necula despre clasa politică din România: „Este covidată de 30 de ani!”

„M. Tucă: Cum ţi s-a părut clasa politică în toată această perioadă, şi nu vorbim de un partid sau altul?

Părintele Necula: Din punctul de vedere al clasei politice, suntem covidaţi de 30 de ani. Nu reuşim nicicum să selectăm nevoile fundamentale ale poporului român faţă de nevoile de pripas ale unora din politică. Tot respectul meu pentru politicienii care şi-au făcut datoria. Au fost preşedinţi de Consiliu Judeţean, nu neapărat la Sibiu, care şi-au făcut datoria cu mare calitate şi mare omenie, că asta ne lipseşte în astfel de situaţii”