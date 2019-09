LIVE | MARIUS TUCĂ SHOW. Cazul Caracal, între mistificări şi adevăr. Tudorel Butoi, psiholog criminalist: Printre oase, am numărat 42 de nasturi de blugi

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tucă Show”, că a identificat, în fotografiile efectuate la oasele găsite în cenuşa din casa lui Gheorghe Dincă, 42 de nasturi de blugi, ceea ce dă de gândit în condiţiile în care suspectul a spus că şi-a ars victimele.

„Printre oase, am numărat eu 42 de nasturi de blugi. Nasturele de blug are specificitatea lui. Număraţi de mine, după fotografii. 42 de nasturi şcosi din cenuţă. Şi cum vedem că are modul de operare de a introduce victima îmbrăcată cu totul, nasturii au calitatea de a nu se topi”, a declarat Tudorel Butoi, la „Marius Tucă Show”.

Psihologul criminalist a mai precizat că Gheorghe Dincă este un violator în serie aparte.

„Analiza comportamentală în curs de desfăşurare va aduce lămuriri vizavi de cum s-a născut, cum s-a creat, ce antecedente sunt. Dar din punctul meu de vedere, are o bizarerie acest Dincă. Dincă este un criminal, violator în serie - şi pe fondul acesta a avut cele două accidente - Luiza şi Alexandra. Dar este un prădător de tip animalic, dare-şi aduce victimele la vuzuină, să le aibă sub control, cum fac vulpea, ursul cainele, şi-şi îngroapă hrana în apropiere. Este singurul caz în care găsim criminalitate în serie cu victime în acelaşi habitat cu făptuitorul”, a declarat psihologul criminalist.

Aici, Butoi a precizat că mai sunt criminali în serie depistaţi de-a lungul anilor, însă aceştia şi-au abandonat victimele în diferite spaţii ale oraşului.

„(Dincă, n.r.) Le aduce în zona lui să aibă control pe ele. Dincolo de semnătura fetiş pe care o intâlnim în analiza comportamentală, când el opreste un ruj, un papuc, un lănţisor ca să satisfac dominatia. Aici le aduce cu totul. Are foarte mare grijă să steargă urmele. Le incinerează şi cu mare grijă tencuieşte peretii unde au fost stropii de sânge din loviturile pe care le-au primit bietele victime. Munceste foarte mult”, a mai spus Tudorel Butoi.

