Prof.dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, a declarat vineri, la emisiunea Marius Tucă Show, că în prezent, în România există doar cazuri de infectare cu coronavirus de import şi speră ca, având sprijinul populaţiei, autorităţile sanitare să reuşească limitarea răspândirii acestui virus.

Prezentăm principalele declaraţii ale prof.dr. Adrian Streinu Cercel la emisiunea Marius Tucă Show:

“Dacă apar simptome şi simptomele sunt cauzate de acest virus atunci lucrurile se complică semnificativ pentru că nu există o schemă terapeutică în momentul de faţă foarte bine pusă la punct, dar avem posibilitatea să intervenim cu o serie de medicamente pe care le împrumutăm de la programul naţional de luptă anti-SIDA şi profesorul Fauci din Statele Unite, a demonstrat că există o astfel de sensibilitate a virusului faţă de acest preparat pe care îl avem şi noi în ţară”

„Ca să pui un diagnostic trebuie să te prinzi. Ca să te prinzi de diagnostic trebuie să faci o anchetă epidemiologică foarte amănunţită, prima componentă a unui diagnostic de acest fel este ancheta epidemiologică, după aia e clinică, după aia analize de laborator, dar primul lucru trebuie să ai legătura epidemiologică, dacă nu a fost făcută corespunzător...”

„E posibil să se reinfecteze ţinând cont de faptul că orice infecţie virală lasă după ea o perioadă de lipsă de imunitate şi de scădere a apărării şi dacă revine la acelaşi mediu unde există microorganismul în circulaţie îl reia”.

„Tipul de anticorpi pe care trebuie să îl facă fiecare organism trebuie să fie suficient de mare pentru a fi şi puternic pentru neutralizare. Astea sunt excepţiile care confirmă regula, regula nu este asta, regula este s-a vindecat rămâne şi cu imunitatea personală”.

„O persoană care vine din locul unde se ştie că este un focar de infecţie cu noul coronavirus este pusă sub carantină instituţional, la întoarcerea în ţară, adică este plasată în spaţiile puse la dispoziţie de prefecturi şi respectiv de primării. O persoană care vine individual dintr-o zonă arondată focarului respectiv se autoizolează la domiciliu, evident, anunţând Direcţia de Sănătate Publică (...) Lucrurile sunt bine clarificate şi vorbim aici de două forme, una pe care o face statul prin autorităţile locale, de punere în carantină, şi alta este de punere în izolare la domiciliu care este voluntară”.

„Este bine de făcut încă un mesaj, ca cei care vin din zonele cu pricina nu li se întâmplă nimic, sunt izolaţi la domiciliu sau sunt puşi în carantină, nu este nicio mare nenorocire, dar la cele 14 zile beneficiază de o supraveghere medicală, deci nu este o joacă de copil, ci este o chestie foarte serioasă. În acest interval avem posibilitatea noi, ca medici, să identificăm eventualele acuze chiar şi inaparente la prima vedere şi să putem interveni ca să nu răspândim mai departe acest virus”.

„Dacă ajungem în situaţia să decidem să închidem graniţele României atunci se blochează tot, nu mai vin avioane, nu mai pleacă avioane (...) se mizează foarte mult pe conştiinţa fiecăruia dintre noi şi e bine să se facă acest lucru, pentru că în ultimă instanţă suntem oameni nu ne închidem noi pe noi”.

„Noi vorbim de cazuri de import în momentul de faţă şi nu vorbim de cazuri cu transmitere pe teritoriul României, atenţie, iarăşi este un lucru foarte important, încercăm să ţinem acoperită această oală, care este o oală ţinută sub presiune în momentul de faţă, din varii considerente, în aşa fel încât să identificăm cât mai rapid cazurile pentru a avea cât mai puţini contacţi şi pentru a determina şi un circuit din focarele respective şi avem speranţa că vom reuşi să facem acest lucru cu concursul populaţiei”.

„Virusul gripal îşi vede de treaba lui în continuare, de aia spun că noi trebuie să fim foarte atenţi la aceste lucruri şi să învăţăm din aceste lucruri. Şi dacă vrem să învăţăm din aceste lucruri cu coronavirus vom avea sau nu vom avea treabă, dar cu virusul gripal e sigur, în toamnă vom avea din nou bătaie de cap şi atunci e necesar să luăm din pripă, adică din luna martie, aprilie să luăm din pripă această atitudine, astfel încât în luna octombrie sau cel târziu noiembrie să avem posibilitatea să ne vaccinăm cam toţi”.

„Este un timp de înjumătăţire destul de scurt din momentul din care a plecat o astfel de mască şi a ajuns într-o astfel de zonă, din punct de vedere al virusului. Să ştiţi că nici virusului nu-i place mizeria. Nu. Îi place curăţenia, vă daţi seama. Şi acolo unde există mizerie, practic, există competiţie pentru resurse şi viruşii se cam duc”.

„Planuri sunt, doctori şi asistente să mai avem. N-aş merge pe un scenariu atât de groaznic însă într-adevăr eforturile care se fac în momentul de faţă sunt fără doar şi poate. Gândiţi-vă că noi am lucrat în câteva zile peste 300 de probe pentru acest virus. Numai să desfaci plicurile pentru că ele vin într-un sistem de trei containere, un plic, pe urmă un tub metalic, pe urmă o lată cutiuţă. Le bagi într-o hotă specială de risc biologic 3 sau 4, îţi bagi mâinile în nişte mănuşi groase de cauciuc şi pe urmă începi să mânuieşti probele. Este foarte greu şi incomod şi ia timp. Şi uzura persoanei care lucrează creşte considerabil”.

Prezentăm interviul integral:

Marius Tucă: Bun găsit oameni buni la o ediţie specială, în studioul nostru doctorul Adrian Streinu Cercel, bună ziua, bine aţi venit.

Adrian Streinu Cercel: Bună ziua, bine v-am găsit.

Marius Tucă: Aşadar, două cazuri noi de coronavirus, dar mai întâi să vorbim despre cazul din Gorj care astăzi la teste a ieşit negativ.

Adrian Streinu Cercel: Da, la al doilea test a ieşit negativ, ceea ce este un lucru îmbucurător, ne aşteptam să iasă negativ, ţinând cont de faptul că practic este o persoană asimptomatică şi de o stare de portaj. În acest context, noi aşteptăm să îi mai facem şi un al treilea test şi dacă şi ăla iese negativ, atunci lucrurile sunt cât se poate de clare, îl declarăm vindecat şi îl externăm.

Marius Tucă: E foarte important, apropo de felul în care se comportă anumiţi pacienţi, pentru că a fost cazul acesta asimptomatic, practic nu a avut nici un simptom.

Adrian Streinu Cercel: Este o dovadă în plus că mai mult de 80% din infecţiile legate de acest coronavirus sunt asimptomatice, ceea ce este un lucru...

Marius Tucă: Nu a avut nimic de la început până la sfârşit practic. În momentul în care a venit la dumneavoastră în spital, la Matei Balş, nu avea nimic.

Adrian Streinu Cercel: Un gât uşor roşu, dar nesemnificativ, deci practic stare generală foarte bună, ca dovadă că şi vorbea pe telefon cu cei din televiziune.

Marius Tucă: Cu cei din televiziune şi spunea că se simte bine, că erau uşor intrigaţi şi cei care au luat interviul că el spunea „sunt bine”.

Adrian Streinu Cercel: Deci asta înseamnă să lucrezi pe o procedură clară, indiferent ce spune pacientul, dacă are ceva sau nu acuze, trebuie să îţi iei măsurile de precauţie în aşa fel încât să te convingi că nu laşi o persoană care a fost infectată să se întoarcă înapoi în comunitate cu virusul la purtător. Lucrurile decurg bine din acest punct de vedere, păcat că au apărut aceste două cazuri.

Marius Tucă: Vorbim imediat despre cele două cazuri, dar lămurim cazul băiatului de 25 de ani din Prigoria, din judeţul Gorj, vreau să vă întreb ceva, în interviul pe care l-a dat nu a spus nici o secundă că s-ar fi întâlnit cu sursa 0, cu italianul de 71 de ani.

Adrian Streinu Cercel: Nici nu trebuia să spună, este un contact indirect cert, a lucrat în hala respectivă, şeful lui tot italian s-a întâlnit cu italianul şi au stat în hala respectivă, deci nu trebuie să fie, să se ducă să dea mâna cu persoana ca să ia...

Marius Tucă: Dar şeful lui a ieşit negativ.

Adrian Streinu Cercel: Slavă Domnului, dar suprafeţele sunt suprafeţe potenţial contaminate, dacă ne uităm în lumină aici şi o să vedem ce amprente au lăsat degetele noastre. Degetele noastre, în momentul în care noi am tuşit în mână, am pus mâna pe masă, am lăsat microorganisme pe masă.

Marius Tucă: Am înţeles.

Adrian Streinu Cercel: Vine altcineva, pune mâna pe masă, ia virusul...

Marius Tucă: Deci practic a intrat, să spunem aşa, în legătură cu italianul, prin suprafeţe până la urmă...

Adrian Streinu Cercel: Exact, contact indirect.

Marius Tucă: Dar câte zile au trecut de când a fost...?

Adrian Streinu Cercel: El se află la a 11-a zi din momentul posibilei infectări, contaminări şi este ca la carte din punct de vedere al modului în care a evoluat.

Marius Tucă: A avut parte de vreun tratament aici, la spital la dumneavoastră?

Adrian Streinu Cercel: Noi l-am asistat şi îl asistăm în continuare până când va fi externat, dar nu cu medicaţie specifică, ci regim normal de igienă.

Marius Tucă: Nimic deosebit?

Adrian Streinu Cercel: Nimic deosebit.

Marius Tucă: Dar care e tratamentul în cazul în care situaţia ar fi mai gravă?

Adrian Streinu Cercel: Dacă apar simptome şi simptomele sunt cauzate de acest virus atunci lucrurile se complică semnificativ pentru că nu există o schemă terapeutică în momentul de faţă foarte bine pusă la punct, dar avem posibilitatea să intervenim cu o serie de medicamente pe care le împrumutăm de la programul naţional de luptă anti-SIDA şi profesorul Fauci din Statele Unite, a demonstrat că există o astfel de sensibilitate a virusului faţă de acest preparat pe care îl avem şi noi în ţară.

Marius Tucă: Cum se numeşte?

Adrian Streinu Cercel: Lopinavirboostat cu ritonavir, este denumirea comună internaţională.

Marius Tucă: Nu o să o ţin minte în următorii 100 de ani, oricum se tratează pacienţii bolnavi de SIDA, nu?

Adrian Streinu Cercel: Exact şi pentru că avem aceste informaţii evident că le-am şi pus în practică şi am vorbit cu colegele mele din teritoriu ca să şi începem această terapie de astăzi, să nu mai pierdem nici o clipă.

Marius Tucă: E vorba despre cele două noi cazuri?

Adrian Streinu Cercel: Despre cele două noi cazuri.

Marius Tucă: Bun, avem două cazuri, în Maramureş un bărbat de 45 de ani care spune că a fost în Italia?

Adrian Streinu Cercel: A fost şi a stat destul de mult.

Marius Tucă: Din explicaţia dată la conferinţa de presă, am înţeles că nu a fost într-una din zonele cu roşu?

Adrian Streinu Cercel: În momentul de faţă şi actualizarea acestor zone se face cu o oareşicare dificultate, dar este important faptul că a fost persoana foarte isteaţă, s-a dus cu probleme de business acolo şi a stat o perioadă destul de lungă, în momentul în care a început să se simtă puţin rău nu a stat acasă, fiind în Italia, ci s-a dus imediat la camera de gardă acolo la UPU şi de acolo i-au spus ăia că e o pneumonie, du-te acasă, el dacă a văzut că nu este...

Marius Tucă: Dar se întâmpla înainte să fie declanşată...

Adrian Streinu Cercel: Nu, acum pe 25.

Marius Tucă: Deci acum câteva zile?

Adrian Streinu Cercel: Sigur că da.

Marius Tucă: Păi şi de ce l-au trimis acasă când deja se discuta în Italia despre epidemie şi despre cazuri.

Adrian Streinu Cercel: Ca să pui un diagnostic trebuie să te prinzi. Ca să te prinzi de diagnostic trebuie să faci o anchetă epidemiologică foarte amănunţită, prima componentă a unui diagnostic de acest fel este ancheta epidemiologică, după aia e clinică, după aia analize de laborator, dar primul lucru trebuie să ai legătura epidemiologică, dacă nu a fost făcută corespunzător...

Marius Tucă: Şi nu s-a făcut asta în cazul lui?

Adrian Streinu Cercel: Foarte probabil, a fost trimis acasă, el s-a prins că ceva este în neregulă, s-a urcat în maşină şi a venit în ţară, pe urmă s-a dus la spital...

Marius Tucă: Deci, important, a venit cu maşina de acolo?

Adrian Streinu Cercel: Sigur, ca atare numărul de contacţi este relativ mic în acest moment.

Marius Tucă: A venit singur cu maşina?

Adrian Streinu Cercel: A venit singur cu maşina, s-a dus şi s-a internat la Baia Mare, acolo s-a văzut după câteva zile, respectiv două zile, că situaţia pare să fie un pic mai delicată şi a fost transferat pe urmă şi în momentul de faţă se află internat la boli infecţioase, unde sperăm ca evoluţia să fie cât se poate de normală în următoarea perioadă.

Marius Tucă: A fost transferat la Cluj Napoca?

Adrian Streinu Cercel: Da, a fost transferat la Cluj, dar asta e mai puţin important, important este că unitatea unde a fost transferat are terapie intensivă, are tot ce îi trebuie.

Marius Tucă: Am înţeles, dar persoanele care au intrat… personalul medical şi pacienţii de la Baia Mare care au intrat în contact cu el?

Adrian Streinu Cercel: Sunt consideraţi contacţi.

Marius Tucă: Acum avem un termen nou pe care îl folosim în fiecare zi, contacţi. Şi ei fac parte din aceste anchete epidemiologice?

Adrian Streinu Cercel: Da, au fost testaţi, nu e o problemă, mai ales că acolo vorbim de cadre medicale care ştiu să se protejeze. Noi prin alerta pe care am dat-o la toate unităţile sanitare am spus clar, atenţie la linkul epidemiologic şi evaluaţi toate măsurile de precauţie, practic în acest moment fiecare trebuie să se comporte ca şi cum persoana din faţa lui ar fi infectată cu ceva ce nu am auzit.

Marius Tucă: Deci din start trebuie să abordeze...

Adrian Streinu Cercel: Se cheamă aplicarea precauţiunilor universale.

Marius Tucă: Trecem imediat şi la celălalt caz al femeii de 38 de ani de la Timişoara, aici mi se pare mai complex, le spunem celor care ne urmăresc imediat şi de ce, dar până atunci cei care vor să îi adreseze întrebări domnului doctor Streinu Cercel, pot să facă acest lucru trimiţând mesaje pe Whatsapp sau SMS-uri la 0747. 800. 800, lumea în continuare vrea să afle informaţii despre ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult cu cât în România au apărut aceste cazuri. În momentul ăsta… aveam la prânz trei, acum avem două pentru că s-a infirmat cel din Prigoria, Gorj.

Adrian Streinu Cercel: Încă mai avem de aşteptat cel puţin 24 de ore, dacă nu 48 de ore, până vedem şi testul final şi ne convingem dacă e negativ, atunci lucrurile se schimbă şi este externat.

Marius Tucă: Apropo, am văzut câteva cazuri cred că în China, dacă nu mă înşel, şi nu numai în China de persoane care au avut coronavirus, s-au vindecat şi după aceea au făcut din nou.

Adrian Streinu Cercel: E posibil, e posibil să se reinfecteze ţinând cont de faptul că orice infecţie virală lasă după ea o perioadă de lipsă de imunitate şi de scădere a apărării şi dacă revine la acelaşi mediu unde există microorganismul în circulaţie îl reia.

Marius Tucă: Păi da, dar teoria pe care am învăţat-o la dumneavoastră nu înseamnă şi imunitate în momentul în care ai contactat şi ai fost infectat cu virusul?

Adrian Streinu Cercel: Teoretic da, numai că tipul de anticorpi pe care trebuie să îl facă fiecare organism trebuie să fie suficient de mare pentru a fi şi puternic pentru neutralizare. Astea sunt excepţiile care confirmă regula, regula nu este asta, regula este s-a vindecat rămâne şi cu imunitatea personală.

Marius Tucă: Rugămintea mea la dumneavoastră este să nu sunaţi la 0747.800.800 că nu avem timp să luăm telefoane în direct, plus că telefonul e la mine în mână pe masă, nu e un telefon care să vă facă legătura să puneţi întrebări, vă rog să scrieţi mesaje la 0747.800.800, fie pe SMS fie prin Whatsapp. Bun, haideţi să vorbim un pic despre cazul din Timişoara, cum a apărut acest caz, femeia de 38 de ani?

Adrian Streinu Cercel: A apărut în urma unei vizite în Italia, scurtă de altfel, de 24 de ore, dar la o persoană care a plecat răcită din România, fiind răcită vă daţi seama că mucoasele erau deschise, ca să spun pe româneşte şi faptul că a contactat acest virus nu este nici o surpriză, însă de asemenea o persoană foarte smart, pentru că imediat a sunat şi s-a autoizolat la domiciliu, ceea ce a făcut...

Marius Tucă: După ce s-a întors în România, da dar vestea proastă este că s-a întors cu un avion.

Adrian Streinu Cercel: Da, dar bine că s-a autoizolat...

Marius Tucă: Cu ce cursă s-a întors, putem să spunem?

Adrian Streinu Cercel: Nu ştiu...

Marius Tucă: Dar vor fi contactaţi contacţii, ca să zic aşa?

Adrian Streinu Cercel: Da, sigur că da, ancheta epidemiologică este în derulare şi colegii de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş lucrează pe această speţă. Vestea bună este că nu are simptomatologie în momentul de faţă, s-a izolat, a fost în permanenţă în contact cu colegii de la Direcţia de Sănătate Publică, exact pe procedură, noi i-am luat testul, testul s-a lucrat la Timişoara, la spitalul de boli infecţioase din Timişoara, astăzi a ieşit rezultatul ca fiind pozitiv.

Marius Tucă: Urma să fie internată din câte am înţeles, să se ducă la spital să fie internată. Domnule profesor, mă uit aici, e un întreg scandal legat de acea demitere care a fost făcută de către ministrul Sănătăţii la DSP Gorj, ştiţi exact ce s-a întâmplat?

Adrian Streinu Cercel: Ştiu că a fost demisă persoana respectivă, exact care sunt problemele din spatele acestei demiteri nu le cunosc.

Marius Tucă: Nu ştiţi ce s-a întâmplat de fapt să ne puteţi spune?

Adrian Streinu Cercel: Dacă a luat-o, ministrul a avut la îndemână toate datele necesare.

Marius Tucă: Da, în momentul ăsta, apropo, vorbim şi de Bucureşti şi de România, sunt 182 de persoane care se află în carantină în România şi 8231 izolate la domiciliu. Vă rog să mai faceţi încă o dată precizările foarte clare, că se vorbeşte ce înseamnă izolare, ce înseamnă carantină şi cum se ia măsura carantinei şi cum se ia măsura izolării.

Adrian Streinu Cercel: O persoană care vine din locul unde se ştie că este un focar de infecţie cu noul coronavirus este pusă sub carantină instituţional, la întoarcerea în ţară, adică este plasată în spaţiile puse la dispoziţie de prefecturi şi respectiv de primării. O persoană care vine individual dintr-o zonă arondată focarului respectiv se autoizolează la domiciliu, evident, anunţând Direcţia de Sănătate Publică, din momentul în care anunţă la DSP se deschide o fişă persoanei respective, care nu este bolnavă, ci este doar în perioadă de izolare la domiciliu, după 14 zile, timp în care în fiecare zi se ţine legătura telefonică cu persoana respectivă de către medicii de la DSP, dacă nu apar simptome este scoasă din carantină persoana respectivă, i se dă o adeverinţă şi în baza acelei adeverinţe de izolare la domiciliu, se duce la medicul de familie şi îşi ia concediul medical pentru perioada respectivă. Lucrurile sunt bine clarificate şi vorbim aici de două forme, una pe care o face statul prin autorităţile locale, de punere în carantină, şi alta este de punere în izolare la domiciliu care este voluntară.

Marius Tucă: Spuneţi-mi ce se întâmplă cu cei care vin din zonele astea şi nu declară? Pot veni cu maşina foarte bine.

Adrian Streinu Cercel: Din păcate se întâmplă astfel de cazuri şi dacă ajungem ca ei să declare în momentul în care se face o anamneză pentru că s-au îmbolnăvit lucrurile iau cu totul şi cu totul altă turnură pentru că intră sub incidenţa Codului Penal. Vorbim în momentul de faţă de o infecţie nouă care poate să răpună vieţi şi ca atare nimeni nu are dreptul să se joace cu aşa ceva. Este bine de făcut încă un mesaj, ca cei care vin din zonele cu pricina nu li se întâmplă nimic, sunt izolaţi la domiciliu sau sunt puşi în carantină, nu este nicio mare nenorocire, dar la cele 14 zile beneficiază de o supraveghere medicală, deci nu este o joacă de copil, ci este o chestie foarte serioasă. În acest interval avem posibilitatea noi, ca medici, să identificăm eventualele acuze chiar şi inaparente la prima vedere şi să putem interveni ca să nu răspândim mai departe acest virus.

Marius Tucă: Dar apropo de românii in Italia, spuneţi-mi din perspectiva dumneavoastră, s-a tot discutat acest lucru dar nu atât de clar şi răspicat, credeţi că ar fi bine venită o măsură prin care să se anunţe, să se interzică venirea în ţară a celor care locuiesc în Italia?

Adrian Streinu Cercel: Venirea în ţară a celor care locuiesc în Italia se poate face numai dacă închidem graniţele României, pentru că din Italia, nu se vine numai din Italia, ci se vine via Frankfurt şi Via Munchen, via Zurich, via Paris, unde vreţi dumneavoastră, deci nu asta este problema, dacă ajungem în situaţia să decidem să închidem graniţele României atunci se blochează tot, nu mai vin avioane, nu mai pleacă avioane.

Marius Tucă: Dar în ceea ce priveşte cele aeriene?

Adrian Streinu Cercel: Ele sunt libere, dar se mizează foarte mult pe conştiinţa fiecăruia dintre noi şi e bine să se facă acest lucru, pentru că în ultimă instanţă suntem oameni nu ne închidem noi pe noi.

Marius Tucă: E adevărat, nu e vorba să ne închidem noi pe noi, era vorba la un moment dat, păi nu mai departe de acum câteva zile fostul preşedinte Traian Băsescu vorbea de suspendarea rutelor, traseelor care vin...

Adrian Streinu Cercel: A vorbi este una, a pune în practică este cu totul altceva.

Marius Tucă: Am înţeles, voiam să aflu punctul dumneavoastră de vedere că e important pentru noi: „bună ziua, deşi se ştia despre problema coronavirusului din Italia de două zile, luni la firma noastră aveau stabilite o întâlnire două persoane italiene, au venit fără nici o problemă, au specificat că sunt de la Tribano, de unde vin ei nu există nici un suspect, trebuie să ne facem probleme cei care am intrat în contact cu cele două persoane?”

Adrian Streinu Cercel: Nu trebuie să îşi facă neapărat probleme dacă această localitate nu este pe lista localităţilor cu steguleţ roşu din Italia, acum noi nu trebuie să ne imaginăm că toţi italienii sau toate persoanele care sunt de pe teritoriul Italiei sunt purtătorul acestui nou coronavirus, nici pomeneală, dar în acelaşi timp trebuie să luăm în calcul faptul că această circulaţie de virus există, să luăm în calcul că avem peste 80% de a dezvolta o infecţie inaparentă clinic şi aceste lucruri se întâmplă nu numai în Italia, se întâmplă şi în Franţa, şi în Germania şi unde vreţi dumneavoastră pe acest Glob. Vorbim de circulaţia unui nou microorganism, unui nou virus, e adevărat că a plecat din China, acum există mai peste tot, îl avem şi în Liban, îl avem şi în Israel, cu cazul de import e adevărat, noi vorbim de cazuri de import în momentul de faţă şi nu vorbim de cazuri cu transmitere pe teritoriul României, atenţie, iarăşi este un lucru foarte important, încercăm să ţinem acoperită această oală, care este o oală ţinută sub presiune în momentul de faţă, din varii considerente, în aşa fel încât să identificăm cât mai rapid cazurile pentru a avea cât mai puţini contacţi şi pentru a determina şi un circuit din focarele respective şi avem speranţa că vom reuşi să facem acest lucru cu concursul populaţiei.

Marius Tucă: Vin întrebări, foarte multe întrebări de la oameni pentru că, hai să nu vorbim despre panică, dar lumea e foarte interesată despre subiectul acesta şi mi se pare firesc şi iată o întrebare: „Consideraţi că acest caz confirmat din Maramureş are potenţialul de a crea în România situaţia din Italia? Şi acolo pacientul 0 a fost internat, la noi atât în Maramureş cât şi la Cluj, pacientul nu a fost încă în carantină?”

Adrian Streinu Cercel: Da, este o întrebare foarte interesantă şi pertinentă însă pacientul a fost într-un sistem adus imediat într-un spital, în spital se iau tot felul de măsuri care sunt de precauţie, astfel încât şansa să apară este relativ mică. Asta nu înseamnă că nu poate să apară, dar este o evoluţie naturală, ca să spun aşa, şi văzând şi făcând.

Marius Tucă: Am înţeles, altă întrebare de la un cadrul medical: „Bună ziua, credeţi că o dată cu terminarea sezonului rece va dispărea şi infecţia cu noul virus?” E o întrebare foarte des pusă, avem răspuns la această întrebare?

Adrian Streinu Cercel: În acest moment este puţin probabil, şi vă spun de ce: pentru că şi în Italia şi în România temperaturile sunt destul de ridicate şi virusul este în circulaţie, ceea ce demonstrează că...

Marius Tucă: Da, dar nu sunt la nivelul de 30, peste 30 de grade, undeva la până în 20 de grade.

Adrian Streinu Cercel: Nu, dar la astfel de temperaturi nu ar fi trebuit să fie în circulaţie, ceea ce înseamnă că acest nou coronavirus nu şi-a intrat în familia lui cu arme şi bagaje şi mai are ceva de colectat din punct de vedere ar modalităţii de comportare al lui în mediul înconjurător.

Marius Tucă: Am înţeles, întrebări, la fel, adresate de către un cadru medical: „Cu ce tulpină de gripă comparaţi dumneavoastră SARS – CoV2 când vă referiţi că este de 10 ori mai uşoară infecţia cu Covid faţă de gripă?”

Adrian Streinu Cercel: Cu virusul gripal actual.

Marius Tucă: Zice: „Gripa sezonieră are mortalitate de 0,1%, rata de transmisie în România sub 2%, avem vaccin, avem tratament, comparaţi cu gripa aviară cu rată de mortalitate de 60% şi din care au fost doar 800 de cazuri în toată lumea într-o perioadă de 10 ani?”

