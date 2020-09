Marius Tucă: La mulţi ani! A fost ziua ta. Până să vorbim de Înălţare, voiam să te întreb, ce crezi că au invăţat oamenii în aceste 3 luni de epidemie?

Marius Tucă: Am văzut câţiva artişti care atunci când s-au deschis curţile bisericilor au criticat că de ce s-au deschis bisericile şi teatrele nu.

Părintele Constantin Necula: Ca să ridici biserica nu trebuie să loveşti nici în stânga, nici în dreapta. Am vrut să le trimit o scrisoare şi să le spun că nu trebuie să lovească în biserică. Ei au înţeles că, în esenţă, teatrul trebuie să aibă ceva cultic în el.

Marius Tucă: Eşti foarte diplomat. Am prieteni foarte buni care sunt actori, dar nu am înţeles de ce au lovit biserica.

Părintele Constantin Necula: Eu am spus de la începutul pandemiei că aşa se va întâmpla. Curtea unui actor a fost şi online-ul. Puteau sp facă acolo un cântec pentru bolnavi. Le atrag atentia că vectorii care au făcut stand-up comedy împotriva familiei tradiţionale se cheamă tot politică.



Iniţial, m-am încruntat când am văzut mesajul actorilor, dar mi-am dat seama că au nevoie de ajutor. Nu se poate face cultură fără bani. Cred că e nevoie să investim în cultură, chiar dacă nu ne place cultura. Eu Sibiul nu îl văd fără Filantropica, fără Muzeul Astra. E impresionant ce se întâmplă în oraş. Marius Tucă: Ne întoarcem un pic la începutul epidemiei. Ştim bine cum au actionat autorităţile. Cum vezi acum, dacă ar fi să te întorci în timp, ai schimba ceva? Părintele Constantin Necula: Aş cere mai multă cordialitate în comunicare. Le-aş spune oamenilor că îi iubim. I-am mulţumit domnului Vela că ne-a protejat. Oamenii sunt obişnuiţi să se înghesuie. Nu avem cum să ţinem nişte beţe între noi. Trebuie să lăsăm oameniii de meserie să îşi facă meseria.



Marius Tucă: Iar în ceea ce priveşte ce s-a întâmplat în lume? Părintele Constantin Necula: Glanda care a produs frica nu era la noi. Oamenii de meserie respectă evenimentele, nu le provoacă. Un glas calm, o atitudine sobră ar fi ajutat mult mai mult. Marius Tucă: Problema în ceea ce priveşte actul teatral nu avea nicio legătură cu faptul că s-au deschis bisericile. Cum să compari jocul actorilor cu faptul că preoţii ţin slujbe în curtea bisericii? Părintele Constantin Necula: S-a spus că preoţii nu au purtat măşti la slujbă. Ar fi culmea să faci Evanghelia cu masca la gură. Pe preoţi ne-au luat tare. Să spui că în biserică nu există tradiţie şi să arunci cu lături pe biserică mi se pare lipsă de cultură. Toate glumele făcute pe seama bisericii s-au întors puţin. Eu i-am spus Inalt Preasfinţitului că am învăţat din această pandemie şi că biserica e mai mamă decât credeam şi că sunt dispus să mor pentru ea.



Vezi ce supăraţi sunt că educaţia sexuală trebuie să treacă printr-o semnătură da păriţnilor. O mămică la 16 ani nu este doar victima ei, este victima unei foarte îndelungate educaţii, şi nu doar sexuale. Marius Tucă: ONU a publicat un tweet cum că oamenii nu ar trebui să mai folosească termeni ca iubit, iubită, soţ, soţie pentru a crea o lume egală. Părintele Constantin Necula: Când te joci cu anatomia rişti să nu mai înţelegi vieţile oamenilor. O sa fie interesant pentru că probabil că va trebui să scoatem din poezia lui Eminescu feminitatea. Nu este prima dată când se întâmplă asta. Cred că nu toate ţările au acelaşi conţinut la soţ şi soţie. Scriptura poate fi interpretată doar dacă stai în mediul duhovinicesc. Cred că ne trebuie mult mai multă decenţă.



Pentru a fi la zi în apărarea bisericii trebuie să ştii limba celor care nu sunt de acord cu tine. Se moare şi în afara COVID-ului. Sunt oamenii care sunt invitaţi în studiouri ca să spună ca este o prostie cu tradiţia bisericii. Un stat care nu este în stare să protejeze biserica, armata şi scoala este un stat slab. Când doamna Merkel a cerut ajutor parohiilor catolice şi protestante ca să îi primească pe oamenii care veneau în ţară, în numele lui Hristos sau deschis toate ajutoarele acestea. Daniel Corogeanu şi-a văzut de misiunea lui. Am vazut oamenii care ne dau sfaturi pe ecrane. Nu foloseşte culturii române să pornografiezi limba romănă.

Eu sunt un copil care a stat mai mult în teatru decât în biserică. Le mulţumesc actorilor Teatrului din Brasov. Marius Tucă: Am asistat la o şedinţă despre cum să se scrie un articol despre Pimen şi toţi insistau pe faptul că a fost colaborator la Securităţii. Părintele Constantin Necula: Am citit în Scriptură un lucru care m-a marcat. Hristos în ceea ce ne găseşte, în aia ne va judeca. Pimen simţea că e mare jecmăneală în pădurile Bucovinei. Sunt puţini care ştiu că Putna a explodat pe piaţa de valori comunistă după ce Ceauşescu a vizitat Putna. Pimen i-a recitat o poezie care era interzisă. El era un tip foarte puternic, dar extrem de fragil. Nu am avut simpatii întotdeauna pentru el.



Mulţi şi-au permis să îl omoare a doua oară pe Pimen. Omul cu cea mai mare pocăinţă pe care am văzut-o era Pimen. Şi astăzi sunt convins că sunt victime ale politicului. Pentru mine, imaginea lui Pimen este aceea la primirea Regelui Mihai în România. El a deschis ţara pentru întoarcearea unsului lui Dumnezeu în propria lui casă.



M-aş aştepta ca statul să meargă să întrebe urmaşii oamenilor care au lucrat la canal, să le ceară iertare. Noi credem ca iertarea vine pe banda rulantă, dar nu este aşa.



Despre Înălţare Înălţarea se leagă de iertare. Odată cu urcarea la cer a Mântuitorului se deschide trapa de intrare a Duhului Sfânt. E cert că biserica a făcut eforturi de a explica lucrurile în cuvinte simple. Duhul Sfânt este un antidot Babelului. Înălţarea Domnului are această valoare superbă de împlinire a făgăduinţei Învierii.



Din 1820 s-a stabilit ca Ziua Eroilor să fie ziua Înălţării Domnului. 350.000 de nume de români sunt în piciorul sfintei mese de la Catedrala Mântuirii Neamului.



: La prima predică publică, am aplaudat credincioşii. Cred că am câştigat foarte mult în echilibru. Am câştigat un pic de temperanţă, am învăţat să privim mai atenţi la copii, la bătrâni. Îmi pare rău că au plătit oamenii cu viaţa ca să avem ATI-uri mai performante. Am pierdut o primavără frumoasa. Pandemia care a cuprins România a fost una de frică. Le-a luat foarte mult bătrânilor să iasă din casă, au reînvăţat să vorbească. Cred că actorii, artiştii au nevoie de sprijin mai mult decât oricând. Poate învăţăm să preţuim mai mult actorul adevărat, artistul adevărat.