Criticul de teatru, Marina Constantinescu, vorbeşte în cadrul emisiunii Marius Tucă Show despre condiţia artistului român în vreme de COVID 19. Aceasta explică faptul că timp de două luni şi jumătate nu a existat un dialog real şi constructiv între guveranţi şi oamenii de cultură.

M: Eu văd Marius Tuca Show de când a început pandemia. Ai ţinut garda sus în profesia asta.

T: Teatrele sunt închise de luni de zile şi nimeni n-a zis vreun cuvant. De ce artiştii au dispărut? Ce s-a întâmplat cu teatrul?

M: Principalul lucru e sa comunicam. Teatrul e arta dialogului si ne invata sa comunicam. Am incercat sa fac o analiza din perspectiva omului care asa face de 30 de ani. Ce e trist la noi si nu am gasit justificare, de ce starea de urgenta a inceput cu inchiderea grabnica a teatrelor? La inceput am interpretat-o ca o grija. Dar e cumva o grija bizara pentru ca mall-urile s-au inchis ultimele. Cumva oamenii de cultura trebuie sa inteleaga. Dupa 30 de ani simtim graba cu care s-a taiat.

T: N-am auzit pe nimeni vorbind despre cultura.

M: Nu am o explicatie. Probabil ca aceasta situatie teribila ne-a naucit pe toti si intotdeauna s-a incercat sa se rezolve o prioritate. Prioritatea a fost de la o zi la alta. Sunt in contact cu prieteni, regizori de teatre mari din lume. In Japonia la radio e invitat Murakami sa vorbeasca oamenilor. Oamenii simt nevoia sa asculte si altceva decat numarul mortilor. Intr-un fel am fost provocati sa ne gandim si la noi insine. Toata lumea e lovita in plin. E o situatie mondiala care ne-a blocat. Metropolitan a organizat o gala in direct in care marii muzicieni din lume au cantat pentru a strange donatii.

T: Guvernul nu poarta nici cel mai mic dialog despre teatru

M: Traditia familiei mele e traditie liberala. E normal ca simpatia mea sa fie spre partea liberala. E normal sa am asteptarile cele mai mari de la aceasta platforma politica.