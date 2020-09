Adrian Marinescu, medic infecţionist la Institutul Matei Balş, la Marius Tucă Show: Suntem într-un platou al relaxărilor

Medicul explică şi ce risc de transmitere au persoanele asimptomatice şi dacă se justifică, într-adevăr, internarea lor în spitale.

Vezi mai multe articole din categoria marius-tuca-show T: Buna seara si bine ati venit. M: Ne vedem de la distanta regulamentara. T: Ce face domnul profesor Arafat? Poate vine si dansul la emisiune? T: Ce face domnul profesor Arafat? Poate vine si dansul la emisiune? M: E ocupat. T: Am discutat daca Marcel Pavel are sau nu COVID. Bazandu-ma pe relatia noastra, v-am sunat joi seara de aici si mi-ati zis pe moment ca nu stiti, dar ca va interesati si reveniti. A durat ceva pana ati aflat, ne-ati sunat, si am reintrat in direct. T: Am discutat daca Marcel Pavel are sau nu COVID. Bazandu-ma pe relatia noastra, v-am sunat joi seara de aici si mi-ati zis pe moment ca nu stiti, dar ca va interesati si reveniti. A durat ceva pana ati aflat, ne-ati sunat, si am reintrat in direct. M: Pai daca v-am promis... Conduceam in momentul ala, si daca nu sunt in spital nu stiu rezultatele. Iar rezultatele dureaza de pe o zi pe alta. T: Cand v-am sunat nu stiati. Povestiti-ne. T: Cand v-am sunat nu stiati. Povestiti-ne. M: Nu stiam ce urma sa ma intrebati. Ati vazut ca lucrurile au fost destul de spontane. Am aflat exact, am vrut sa ma asigur, am acel rezultat, si v-am sunat cand l-am avut. practic e pozitiv. Si acel test nu era primul. T: Sa va povestesc. Intre timp a inceput o emisiune la Antena 3, la Mihai Gadea, unde invitat era Marcel Pavel. Ce m-a surprins pe mine este ca Marcel pavel a zis ca nu stia daca rezultatul testului era pozitiv sau negativ, fara sa spuna care test. Imi place ca informatia sa fi verificata. Multi au considerat ca dumneavoastra nu reprezentati spitalul Matei Bals, dar nu e asa. Marcel pavel facuse un test si la Sanador, si tot pozitiv era. SI cand dumneavoastra i-ati fi dat vestea, dansul stia deja ca e pozitiv. T: Sa va povestesc. Intre timp a inceput o emisiune la Antena 3, la Mihai Gadea, unde invitat era Marcel Pavel. Ce m-a surprins pe mine este ca Marcel pavel a zis ca nu stia daca rezultatul testului era pozitiv sau negativ, fara sa spuna care test. Imi place ca informatia sa fi verificata. Multi au considerat ca dumneavoastra nu reprezentati spitalul Matei Bals, dar nu e asa. Marcel pavel facuse un test si la Sanador, si tot pozitiv era. SI cand dumneavoastra i-ati fi dat vestea, dansul stia deja ca e pozitiv. M: Nu conteaza daca un test genetic e cu plus sau cu minus. Cand Sanadorul a pus diagnosticul, era deja clar. T: Aceasta dubla pneumonie invocata de dansul incurca lucrurile. Era consecinta a COVID? T: Aceasta dubla pneumonie invocata de dansul incurca lucrurile. Era consecinta a COVID? M: In mod clar. Daca intr-o astfel de situati are ce numim pneumonie bilaterala, testul genetic doar confirma, pentru ca situatia e deja clara. Cand pacientul are un singur test pozitiv, se considera ca are infectia. Testul s-a repetat, si tot pozitiv a fost. Daca sunt doua teste pozitive la doua institutii, treaba e clara. T: Unii ziceau ca Marcel Pavel avea inainte de testul de la Bals doua teste negative, ceea ce e total fals. Aceasta avalansa de injurii la adresa lui mi se pare o exagerare, nu tebuie nimeni blamat pntru ca Marcel avel are COVID19, cu dubla pneumonie etc. Tot ce putem spune e ca ii dorim sanatate. Cum se simte? T: Unii ziceau ca Marcel Pavel avea inainte de testul de la Bals doua teste negative, ceea ce e total fals. Aceasta avalansa de injurii la adresa lui mi se pare o exagerare, nu tebuie nimeni blamat pntru ca Marcel avel are COVID19, cu dubla pneumonie etc. Tot ce putem spune e ca ii dorim sanatate. Cum se simte? M: Starea e stationara momentan. T: Cum e la Matei Bals? T: Cum e la Matei Bals? M: Spitalele de prima linie, de boli infectioase, cand creste numarul de cazuri, au mai multe internari, deci exieta presiuni asupra lor, dar asta nu inseamna ca se inchide spitalul. Spitalele suport nu sunt pline, deci in caz de nevoie pot prelua pacientii de la spitalele supraaglomerate.

T: Am o intrebare: cum doar in Romania creste numarul de cazuri in Europa? In Franta nu pastreaza nimeni distanta. Cum de in Romania avem brusc 300-400 de cazuri?

M: In fiecare in zi cand ne uitam, se mentioneaza numarul de imbolnaviri, nu numarul de teste. Cresterea e mai mica decat in pandemie.

T: Deci nu e o crestere a cazurilor.

M: E o crestere, dar nu foarte semnificativa. Eu ma asteptam ca la 15 august sa fie un numar neglijabil de cazuri. Asa a fost in Grecia. Si in Spania lucrurile stau mai bine.

T: De vina sunt Arafat si Tataru ca nu au deschis bisericile.

M: Da, mallurile au fost asaltate de-a dreptul.

T: Deci credeti ca iulie si mai ales august vor fi luni cu scaderi de numar de cazuri, iar in toamna iarna credeti ca se va intoarce virusul?

M: In toamna ma astept, sau e probabil, sa mai fie o cocoasa, ceva legat de COVID.

T: Ce inseamna aceasta cocoasa?

M: Adica ma astept la scadere masiva spre toamna, iar in toamna sa creasca, dar nu stiam cat de mare va fi cresterea de numar de cazuri. Prognoza mea e ca nu ar avea intensitate mare. Ne gandim la gripa spaniola din 1918. Acolo erau mai multe cazuri, dar nu prea erau medicamente si conditii.

T: Cand plecati in Grecia?

M: In iulie, dar cu masina personala.

T: Si daca va imbolnaviti acolo , va internati acolo?

M: Da, in mod clar.

T: De aia nu merg eu in Grecia.

T: Unde se poarta masca si unde nu?

M: Cel mai important in spatii inchise. Si cea mai eficienta masura e distantarea. In spatiile deschise port masca atunci cand e aglomerare mare si nu am distantare, de exemplu un concert.

T: La concerte trebuie sa tii 2 metri distanta. In Aeroport se poarta masca, se poarta in mijloacele de transport in comun.

M: Daca vad un parc plin, prefer sa merg alta data.

T: In spatii comerciale si farmacii se poarta masca.

M: Clar, dar sa se poarte corect. La terase nu e nevoie, decat daca intri la toaleta in interior. Trebuie un echilibru intre masuri si exagerari.

T: Ceva vaccin?

M: Sigur mai dureaza, si nu stim cat.

T: Tratamentul cel mai eficient?

M: Dexametazona. O foloseam si inainte in boli infectioase, e ca si cum am fi reinventat roata. Se folosea in cazurile medii sau mai grave.

M: Hidroxiclorochina se dadea la inceput, nu la cazurile grave. Conteaza prima parte, in primele zile, cand are un efect, nu dupa 2, 3 sau 5 saptamani.

T: Am inteles ca cea mai mica mortalitate e la Bals.

M: Am avut circa 1.000 de pacienti, cu mortalitate de circa 3%. Prima terapie pe boli infectioase a fost la Bals, deci avem experienta. Am folosit orice pentru care existau dovezi ca erau eficiente. Am tratat cazuri terminale si inainte, si cazuri ca acest sunt si vor mai fi.

T: Va multumesc ca ati raspuns la apelul nostru joi seara.