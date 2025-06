Operațiunea Anca Dragu-premier în plină desfășurare. S-a văzut acum că amînarea sine die a consultărilor constituționale și înlocuirea lor cu un talk show anticonstituțional condus de Nicușor Dan au avut drept scop pregătirea terenului pentru un premier tehnocrat, ales mai demult de Sistem, Anca Dragu

Deci, acesta este un lucru sigur. De la demisia lui Marcel Ciolacu și ivirea guvernului interimar – a trecut deja o lună și ceva – mai e puțin timp și expiră și mandatul guvernului interimar. Se poate prelungi. Se poate prelungi și acum, după 45 de zile, miniștrii schimbă între ei locurile.

Să știți că putem avea guvernul interimar condus de milițianul sinistru Cătălin Predoiu până la alegeri. E clar că nu au cum să facă guvern până atunci. Pentru încă 45 de zile rămâne premierul, dar are un guvern de rotație. Adică Intotero, nu știu cum îi zice celui de la cultură trece la finanțe. Cel de la finanțe trece la digitalizare. După 45 de zile, iar se prelungește și Intotero trece de la finanțe la externe. Cel de la externe trece la cultură și se învârtește în serviciu. Nici o problemă.

Problema este că începem să ne lămurim ce a urmărit Nicușor Dan. Noi am crezut că el e împiedicat. Că știți că el vorbește… se opintește de fiecare dată, are o constipație a cuvintelor, cam așa face până când scoate un cuvânt. Mă rog, șmecher mare.

Tot acest balamuc, tot acest provizorat, era operațiunea Anca Dragu. Deci se conturează premier tehnocrat. Am zis că nu. Și cu Anca Dragului. Era normal. Anca Dragu la bancă. Au trimis-o de aici, la Moldova. Putea să o trimită și la… la Ucraina, nu. Putea să o trimită și la bulgari pentru că ea are misiuni internaționale. Deci, în principiu, deja se conturează Anca Dragu, premier tehnocrat. Și acum în ce a constat operațiunea? Păi, operațiunea a constat tocmai în această amânare sine die a consultărilor și înlocuirea lor cu o hărmălaie, bine pusă la punct. Bă, e mult mai bandit, Nicușor Dan decât credeți. Deci, i-a adunat pe toți la Cotroceni, PSD, PNL, UDMR, partide serioase, dar a vârât și purcica, este USR. Am explicat cum este cu purcica.

Dacă vrei pe cineva să-ți facă viața amară sau să-ți facă pulbere apartamentul, cum se zice? Bă, ia-ți o purcică, animal de companie. Și aia nu poate să primească indicații, face gălăgie, grohăie, se cufurește pe acolo, dă cu râtul. Asta e purcica. Așa este. N-am zis negativ. Purcica este simpatică chiar că e și de genul feminin. Purcică și purcel. Porc sună ca dracu. Sau scroafă și mai rău. Purcică. Și au dat purcica. Vlad Voiculescu penal, ăla Ghinea în sandale și băieții… Nu s-a putut încropi nimic pentru că ăia de la partidele serioase erau torpilați de broscoiul ăsta, de purcică. Tum-tum-tum-tum.

Sigur că de vină este și Grindeanu, și Bolojan, puteau să spună, păi nu ne ducem. Nu ne ducem cu purcica. Noi vrem fără purcică. Ne întâlnim noi și dacă vrea purcica să stea de vorbă cu noi. Și în felul acesta, egalizându-i, s-a creat ideea că nu vrea nimeni să fie premier.

Apoi a început operațiunea frăgezirea PSD-ului. Deja ați văzut, ați văzut scrisoare compusă de unul care era, la un moment dat, a fost șeful Comisiei SRI și pupa mâna lui Maior, când a venit, era șeful Comisiei SRI în Parlament, dar el, când a venit Maior, îi pupa amândouă mâinile și mereu îi spunea care e dreapta și care e stânga. Bun.

Deci, frăgezirea asta, operațiunea Anca Dragu premier în plină desfășurare.