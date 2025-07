Ion Cristoiu: Ilie Bolojan a convocat o nouă conferință de presă pentru a ne spune, cu o plăcere marcată de sadism, cât de rău o să trăim câtă vreme va fi el prim ministru!

Aflând că premierul Ilie Bolojan va susține astăzi o conferință de presă, am tresărit, deoarece mă așteptam ca domnia sa să convoace această conferință pentru a explica, pentru a răspunde la multe întrebări ridicate de prezentul administrației sale. Cum de a putut să aibă încredere în Dragoș Anastasiu, care nu numai că a mituit ANAF pentru ca lui să-i meargă bine, prin asta înșelând statul român, dar s-a dedat și, în cadrul conferinței de presă, la un atac împotriva instituțiilor de control, instituții care urmează să pună în aplicare exigențele reformistului Ilie Bolojan.

Mă așteptam ca în această conferință de presă să abordeze felul în care guvernul a pregătit aplicarea PACHET-ului 1. Acesta se aplică de la 1 august și nu e așa de simplă aplicarea în realitate.

Cum va face față eventualelor tulburări sociale? Să se refere la acordul dintre Uniunea Europeană și Donald Trump și în ce măsură este afectată România? Este premierul României, trebuie să se ocupe de prezent.

Văzusem interviul dat celor doi nepoți ai lui Brucan, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, sau mai nu știu cum. Este soțul unei doamne care este proprietară la Edumedia, instituție care are probleme cu Ministerul Educației Naționale, care nu i-a dat ei nu știu ce „fripturică”, și de aici a început o întreagă campanie.

Știu asta. Am făcut așa o paranteză, apropo de presă. Un interviu din ăsta plin de entuziasm, în care Dan Tăpălagă spunea: „Și acum o să vă pun întrebări foarte grele”.

„Ce părere aveți de cazul Anastasiu?” Și după asta a scris Dan Tăpălagă, ce să vezi, cum să zic, că îi tremurau chiloții, buzele, degetele de emoții. A stat de vorbă cu Bolojan și a constatat că Bolojan este un reformist și o persoană unică în istoria României.

Mă rog, guvernul e cel care dă banii, încă nu președinția.

Bun. Și după aceea am aflat că e o conferință de presă despre ce va face cu pachetul 3 sau 4, din cadrul măsurilor sale de reformă, despre reforma magistraților, despre ce se va întâmpla cu ajutorul de șomaj și am rămas așa, pe gânduri. Totuși, liderii români trebuie să se refere la problemele momentului.

De exemplu, o întrebare era: cum de poliția condusă de sinistrul Cătălin Predoiu nu a descoperit, nu l-a prins până acum pe criminal, dar în schimb este foarte vigilentă în momentul în care, la nu știu ce înmormântare, s-au cântat chestii legionare. Deci poliția, milițienii ăștia ai lui Cătălin Predoiu, ați văzut, s-au specializat în istoria României, pentru că ei cunosc acum cântecele legionare.

Sigur, sunt incapabili să prindă un criminal, că aia e greu.

A, ca să descoperi că niște tipi au cântat „Trăiască legiunea și Căpitanul”, e ușor. Și la asta trebuia să ne răspundă. Dom’le, totuși, până la urmă, ministrul afacerilor interne se ocupă de, cum să zic, de administrarea poliției și nu de lupta împotriva războiului hibrid dus de Rusia.

Dar, mă rog, hai, și m-am uitat și am zis: bă, hai să ne uităm și la viitor, pentru că Nicolae Ceaușescu niciodată nu se referea în ’89 la prezent, ci la viitor. Numai că viitorul prezentat de Nicolae Ceaușescu era interesant. Noi știam că trăim rău, dar el, de fiecare dată, ne sugera, chiar ne spunea, că o să trăim mai bine.

Bun. N-am zis, mă, zic, um, o să facă acum o conferință de presă unde ne spune: mă, o să vină pachetul ăsta, unu, o să suferiți, dar peste două, trei, patru luni o să ieșim la capătul tunelului, vedem luminița și o să trăim bine. Nu!

Deci toată această conferință de presă a fost dedicată cât de rău o să trăim. Este a nu știu câta apariție publică a lui Ilie Bolojan în care el, cu un sadism feroce, ne spune cât de rău o să trăim.

Ceva e în neregulă. Dacă ați observat, el și-a făcut, cum să zic, o imagine, un steag de luptă din a se prezenta drept ăla care taie salarii. Am înțeles că acum ajutorul de șomaj nu se mai dă pe un an, ci doar pe jumătate de an. Dar o spune cu o plăcere.

Mă rog, în multe filme hollywoodiene, despre criminalii în serie se spune că, în copilărie, l-a bătut tatăl în fața mamei. Eu cred că domnul Bolojan are o problemă din copilărie. El are o plăcere sadică de a ne spune cât de cheltuitori suntem și cât de prost o să trăim de acum încolo, cât timp el va fi premier.

Nu credeți că totuși ar trebui să treacă pe la un medic? Nu știu. Nu zic psihiatru.

Poate că are o problemă din copilărie.