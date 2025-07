Ion Cristoiu: Într-un interviu în care s-a substituit Președintelui României, Cătălin Predoiu a recunoscut c-a fost artizanul anulării alegerilor!

Cătălin Predoiu, ministru de Interne, a acordat un interviu Antenei 3. Sigur, acel gen de interviu nu e așa: „Dumneavoastră, domnule Cătălin Predoiu, sunteți cel mai tare din lume.” Mă rog, nu mă apuc eu să discut caracterul de slujitori al unor jurnaliști.

Important e faptul că ministrul de Interne nu s-a ocupat, de exemplu, de faptul că un criminal, Gânj, a scăpat și nu a fost găsit nici acum de Poliția Română, de abuzurile Poliției Române, de abuzurile Jandarmeriei, care acționează ca o unitate de diversiune când este vorba de demonstrații. Era foarte important să discute, deoarece, mai mult ca sigur, vor fi demonstrații de protest și, așa cum ne-a obișnuit Cătălin Predoiu, pentru că el este și șeful Jandarmeriei, Jandarmeria, sub comanda lui, va fi instrument de diversiune. O să vedeți, în mulțime s-a strigat, nu știu, „Trăiască Corneliu Zelea Codreanu”, unul din mulțime era cu un cuțit de bucătărie, dar era foarte riscant, că voia să atace cu el Guvernul.

Dar asupra acestor lucruri ministrul Administrației și Internelor nu s-a pronunțat. În schimb, aproape toate întrebările din interviu s-au concentrat asupra faptului că România este deja sub atac rusesc, că noi trebuie să ne apărăm, gata, s-a intensificat atacul rusesc hibrid, în consecință, noi trebuie să introducem chiar o cenzură online. Și, repet, tema, obsesia acestui interviu a fost ideea că România este sub atac străin, deși ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, și-a asumat aici poziția de președinte al României.

După părerea mea, președintele României este cel în măsură să proclame, să tragă clopotul, să pornească sirena lui Roaită că România este sub atac. Așa ceva. Bine, Cătălin Predoiu e de la anularea alegerilor, are ca temă, deși nu are nicio legătură cu Internele, cu Poliția, cu Jandarmeria, cu indivizii care se ocupă cu ordinea internă, el are această obsesie că România e atacată de ruși prin intermediul suveraniștilor, deci este obsedat să înnăbușească orice tentativă a opoziției, care este sigur suveranistă, de a lupta împotriva actualei puteri.

Însă breaking news-ul acestui interviu îl constituie recunoașterea de către Cătălin Predoiu că este unul dintre artizanii anulării alegerilor. În mai multe rânduri am spus asta, dar nu aveam confirmarea de la el, doar surse, că la aceeași ședință CSAT, așa-zisul serviciu secret care a impus, până la urmă, anularea alegerilor a fost Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului. Este un serviciu secret departamental, sub conducerea lui Cătălin Predoiu, nu sub conducerea Parlamentului sau a Președintelui, care se ocupă de… este echivalentul Afacerilor Interne din SUA, adică se ocupă, dacă e corupție, în rândul polițiștilor și al personalului, nu altceva.

Din câte s-a văzut, departamentul „doi și-un sfert” s-a substituit SRI și SIE. Ba mai mult, domnul Cătălin Predoiu spune textual: „Nu am avut nicio ezitare să pun pe masă, în ședința CSAT, datele și informațiile pe care Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului mi le-a pus, la rândul ei, pe birou. Am considerat că ar fi un gest potrivit în acea ședință CSAT.”

Deci, potrivit mărturiei lui, el confirmă această suspiciune a mea că el este artizanul anulării și că ar fi venit cei de la „doi și-un sfert” și ar fi arătat că Călin Georgescu… nu că alegerile, primul tur, s-au desfășurat sub ingerință rusă. Nu văd cum. Nu SRI, nu SIE, nici nu au competențe, și v-am spus, SRI se ocupă dacă acești milițieni, nu știu, fură, dacă fac altceva… Da, cum să nu? Dar eu am văzut că… Deci mă întreb cum a reușit, încă o dată, un serviciu departamental să spună, să descopere lucruri pe care nici SRI, nici SIE nu le-au descoperit, nici Direcția de Informații a Armatei. Și atunci el s-a dus repede și, așa cum am spus de atâtea ori, a fost unul dintre artizanii anulării alegerilor. Deci avem, a recunoscut, și mă întreb: Dragoș Anastasiu a dispărut de pe cerul politic al patriei.

Dar Cătălin Predoiu ăsta, când dispare? Că este ministru de vreo 20 de ani, în fiecare guvern, și acum se ocupă, se substituie președintelui României cu aceste alarme.