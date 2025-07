Alexandru Chirilă, CEO-ul Profit Point: „Statul a eșuat. Statul a fost un administrator slab pentru că, an de an, și-a finanțat cheltuielile având venituri scăzute”

„Clasa medie este cea care, de fapt, susține economia pe termen lung și este liantul între cei cu foarte mulți bani și cei care trăiesc în sărăcie. Așa că e firesc ca presiunea să se pună pe clasa medie, pentru că este cea formată între persoanele aflate între 30 și 60 de ani și vorbim de generațiile care sunt în putere, sunt în forță și e firesc să fie așa”, a explicat Chirilă.

Acesta atrage atenția asupra faptului că, deși avem venituri, de multe ori nu știm cum să le gestionăm eficient.

„Observăm diferențe de comportament între cei cu bani, milionari sau ultramilionari, și cei care își sacrifică viața zi de zi muncind prin locuri unde nu le face plăcere și, de fapt, ajungem la concluzia că singurii salvatori suntem noi, înțelegând că e nevoie să devenim independenți, pentru că pare că statul a eșuat într-o poveste și este povestea în a fi un administrator bun al viitorului societății”, a spus CEO-ul Profit Point.

Criticile sale la adresa statului au fost directe: „Statul a eșuat. Statul a fost un administrator slab pentru că, an de an, și-a finanțat cheltuielile având venituri scăzute, ceea ce pentru un business din România și chiar pentru orice persoană fizică încercând să se crediteze din bancă, nimeni nu se uită la tine pentru că ești aproape de faliment personal. Statul, din păcate, are forța asta să bage mâna în buzunarul pensionarilor când are nevoie de bani. Ne-a demonstrat asta”.

În acest context, Chirilă subliniază importanța educației financiare: „Educația financiară are un scop în povestea asta. Scopul este în a fi independent de tot ce face statul și abia atunci devii puternic.”