EXCLUSIV la Marius Tucă Show. Cum s-a negociat la Bruxelles. Valentin Stan demontează victoria preşedintelui privind banii obţinuţi de la UE. “Nimeni nu îl consideră pe Iohannis partener de negociere, pentru că ştiu exact că este o slugă!”

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Valentin Stan demontează victoria din jurul banilor primiţi de România de la UE, moment anunţat, cu surle şi trâmbiţe, de preşedintele Klaus Iohannis, la revenirea sa de la Bruxelles.

Mai exact, Valentin Stan susţine că, în realitate, România a primit mai multe împrumuturi decât sume nerambursabile.

Nu este însă singurul aspect în care Valentin Stan îl contrazice pe Klaus Iohannis. Analistul politic explică faptul că o parte din banii primiţi de România de la UE nu pot fi folosiţi în anul 2020, aşa cum a anunţat preşedintele Iohannis, ci începând cu 2021-2022.

Şi fiindcă s-a tot vorbit despre negocieri aprige la Bruxelles – care au durat mai ceva ca în poveste, patru zile şi patru nopţi – Valentin Stan atinge în emisiunea ,,Marius Tucă Show” un alt punct sensibil: diferenţa în negociere dintre România şi ţările din grupul de la Vişegrad (n.r. – din care fac parte Polonia, Cehia, Slovacia şi Ungaria ).

Marius Tucă şi Valentin Stan nu ocolesc nici situaţia politică a momentului, dezvăluind motivul pentru care Marcel Ciolacu va depune moţiunea de cenzură în luna august: ,,Să-l pună Iohannis tot pe Orban!”

V. Stan: „Cum poţi să spui că ai negociat un document şi nu ştii ce scrie în el?”

„Sunt două mari scheme de finanţare. Primul este acest cadru financiar şi al doilea este fondul de redresare economică. A scăzut foarte mult ce am fi primit noi, drept subvenţii nerambursabile, adică granturi.

Vine Iohannis şi spune că România a primit nişte bani nerambursabili din fondul de redresare economică. Banii ăştia pe care i-am primit noi, zice Iohannis, că ne vin banii ăştia din 2020. Marius, eu nu sunt presă securistă. Eu citesc documentele. Ce scrie acolo? Se angajează în anii 2021-2022. Care 2020? De unde 2020? El spune că a negociat din răsputeri, asta spune. Cum poţi să spui că ai negociat un document şi nu ştii ce scrie în el? Iohannis habar nu are!”

V. Stan: „Iohannis nu are masă de manevră în Consiliul European!”

„Hai să le arătăm la oameni ce înseamnă negociere. (…) Pentru fermierii români, pentru România, merită să te baţi. Cum şi-a construit el (nr. Iohannis) punctul de plecare pe negocieri? Asta se numeşte convergenţă, adică să fim şi noi ca aia din vest, să nu mai fim săracii Europei. Am dat din documente. Plăţi directe, la hectar. (…) Sumele acordate fermierilor români să fie cât mai apropiate de cele acordate fermierilor europeni. Eşti atent la formulare? Să fie cât mai apropiate. Să vedem cum bagă aia din Vişegrad, să vezi cum se face o negociere la aia. Convergenţă deplină, nu să se apropie, asta e bottom line-ul unor lideri care negociază pentru poporul lor.

Ştii cine a deblocat negocierile? Nişte băieţi din Baltice. Au făcut o propunere şi au pus-o pe masă, au discutat cu Germania, cu Franţa. Ăia negociază! Ăia sunt în cărţi! Nimeni nu îl consideră pe Iohannis partener de negociere, pentru că ştiu exact că este o slugă, ştiu exact că execută. Şi dacă are avea 10 mii de ani lumină în plus, în materie de inteligenţă, la ce slugărnicie arată faţă de Washington, nu are masa de manevră în Consiliul European. Nici dacă ar fi geniul planetelor! ”

Valentin Stan despre Marcel Ciolacu şi moţiunea de cenzură din august

„V. Stan: Cică Ciolacu bagă moţiune de cenzură în august. (…) Tu îţi dai seama, măi băiatule, de ce trece moţiunea că au mai făcut o moţiune şi au dărâmat Guvernul?

Marius Tucă: Să-l mai pună pe Orban o dată!

V. Stan: Vrea să îl gonească ăl mare din deal pe cel mic. Şi mai vine Ciolacu şi le mai dă o moţiune de cenzură. Oricum, Iohannis pune pe cine vrea! Oricine, cum vrea Securitatea, va fi prim-ministru. Şi acest băiat (n.r – Marcel Ciolacu), cu intelect de limită, are indicele de inteligenţă mai mic decât limita de viteza în localitate.”

Valentin Stan l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru dubla atitudine, după ce în emisiunea „Marius Tucă Show” a derulat imaginile cu sosirea preşedintelui la Bruxelles. Conform imaginilor, Iohannis a venit tot fără mască la summitul UE, în condiţiile în care recomandarea în România este ca masca să fie purtată în maşină, atunci când nu eşti cu membri ai familiei.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat fără mască de protecţie la Consiliul European de la Bruxelles, la o discuţie cu liderii europeni, printre care şi Emmanuel Macron, însă Administraţia Prezidenţială a susţinut că purtarea măştii a fost opţională, şi nu obligatorie.

Valentin Stan l-a contrazis pe Iohannis în privinţa banilor europeni pentru că „o parte din bani vor fi disponibili din 2021-2022, nu din 2020, aşa cum a afirmat Iohannis”. El a comentat şi diferenţele de abordare în negocieri dintre reprezentantul României şi liderii grupului de la Vişegrad.

Marius Tucă a discutat cu Valentin Stan şi despre moţiunea de cenzură a PSD, dar şi despre discrepanţele în declaraţii legate de creşterile de pensii şi alocaţii.

Tucă: Şi-a însuşit critica Iohannis.

Stan: Da. Înţeleg că esti impresionat de avatarul acestui personaj. De pilda poza care a facut furori, priveşte.

Stan: Vezi cu cine stătea de vorba, cu nimeni altul decât „fratele” tău. Ştii, Danemarca nu vrea să ne dea bănuţii. Cum îţi explici că el este acolo singurul fără masca?! Hai să le arătăm oamenilor cum se face, să ne aducem aminte. Să ne aducem aminte cum a venit Iohannis la Consiliul European.

El a spus că trebuie să fie mascat, că aşa a spus Arafat. Ei săracii, s-au gândit să le dea românilor şi masca în aer liber. Uită-te în acest videoclip, aici unde este masca?! În maşină de ce stai fără mască cu altcineva, care nu este din familie ?! Deci cum se face ? Mai întâi mă duc cu masca să înmărmuresc lumea.

Tucă: Să revenim la subiect. Iohannis s-a bătut cu succes.

Stan: Păi da. Spune ce rezultat frumos a fost pe 22 iulie.(...)am negociat bine, zise el. Îţi pun o întrebare: Cum poate el să se bată pentru România, când el nu ştie ce este în acte.

Sunt 2 mari scheme de finanţare. Primul este acest cadru financiar şi al doilea este fondul. A scăzut foarte mult ce am fi primit noi, adică granturi. Vine Iohannis şi spune că România a primit nişte bani nerambursabili. Banii ăştia pe care i-am primit noi, spune Iohannis, că ne vin din 2020.

Stan îl contrazice pe Iohannis: O parte din bani vor fi disponibili din 2021-2022, nu din 2020, aşa cum a afirmat Iohannis

O parte din bani vor fi disponibili în 2020. Marius, eu nu sunt presă securistă. Ce scrie aici ? Se angajează în anii 2021-2022. De unde 2020 ? El spune că a negociat din răsputeri, asta spune. Cum poţi să spui că ai negociat un document şi nu ştii ce scrie în el. Iohannis habar nu are.

Ei nu au negociat nimic. Eu predau un curs de negocieri. Spre exemplu, tu te duci să negociezi cu ţăranul din piaţă cu 25 de lei. După care îi spui soţiei că ai luat cireşele cu 25 de lei, iar în oraş se vând cu 30 . Este greşit . Succesul într- o negociere este de ce îţi propui să obţii.

Acesta este mare succces al negociatorului pentru România. Iohannis nu ne-a informat pe ce ne-am dus noi să negociem şi ce am primit. Am primit mai multe împrumuturi decât sume nerambursabile. Am văzut mulţi securişti proşti, toţi au pierdut aici pentru că aceste granturi au fost diminuate. Ştii când am luptat noi la Haga.

Tucă: Am văzut că şi Orban este fericit pe ce a obţinut Iohannis. Chiar nu e nimeni în România care să îi spună lui Iohannis că nu a obţinut nimic

Stan: Ei nu au negociat nimic. Am primit ce ne era îndreptăţit. Poporul este controlat de securişti prin aceşti uitaţi din Paleolitic. Micul recrut ce poate să spună?

Tucă: Cred că este prea tandră această titulatura. Orban îi da o limba dar fără să o scoată din gură. E şi el jenat de ce spune

Stan: Îi da o limba fără să o scoată de acolo. Vine şi asta, consilierul lui Orban. Dacă am 500 mld care se transformă în 390 mld, înseamnă că a crescut substanţial.

Stan: Hai să vezi cum se face la securitate. Tu ştii că domnul preşedinte schiază?

Tucă: Nu ştiam

Stan: Tu îţi dai seama cum este construită ţară asta? Ai văzut aşa ceva pe vremea lui Ceauşescu? Să se pună o aşa întrebare

Valentin Stan: PSD dă o moţiune de cenzură că să-l pună Iohannis tot pe Orban. Ăştia au o inteligenţă mai mică decât viteza în localitate

Tucă: Vreau să trecem la ciumă roşie, ştii cum o să fie ciumă roşie, cum a fost PNŢCD. O să le facem de 6 săptămâni după alegerile locale

Stan: Tu în primul rând nu ştii ce înseamnă iubirea. Tu nu ştii cum se iubesc ăştia în securitate. Florin Roman şi Ciolacu se luptă. Ciolacu tot primeşte ordine de la securitate. El spune că a fost responsabil dar şi-a luat-o şi din interior şi din exterior.

Cică Ciolacu bagă moţiune din august. Tu îţi dai seama de ce trece moţiunea? Vrea să îl gonească al mare din deal pe al mic. Ăştia dau o moţiune de cenzură că să-l pună Iohannis tot pe Orban. Ăştia au o inteligenţă mai mică decât viteza în localitate.

Stan: Tot ce a obţinut România nu are nicio legătură cu toată administraţia prezidenţială, cu ministerul de Externe. Securiştii care se duc acolo şi negociază îi spun lui al mic din deal că ne vin banii din 2020. România a obţinut 79,9 mld în total. Sunt 2 pachete. Ai acest cadru financiar multi-anual - 46,4 mld şi acest fond de refacere - 33,5 mld. Ai pierdut aceşti bani pentru că nu exişti.

Dacă ai să te uiţi în datele concluziilor preşedinţiei, ai să vezi că avem per total un cadru multianual financiar de 1074 de miliarde, dar dacă te uiţi la politicile astea gen politic agricolă comună, au redus-o cu 46 de miliarde, faţă de 2014-2020, deci e o cădere masivă. Parlamentul European a luat atitudine. Politică de coeziune, au rupt-o şi pe aia.

S-au dus undeva spre 330 de miliarde, faţă de 330,6, cât era propunerea iniţială a comisiei, şi asta a fost o scădere. Sumele au scăzut drastic, nu au câştigat. Sunt multe nereguli aici. Noi nu am câştigat nimic, am pierdut, dar e ok să pierdem. Plus că s-au introdus bariere, pe fonduri care ar trebui să vină în România, de exemplu, o ţară poate să conteste dacă nu ai reforme.

Tucă: De când sunt ăştia la putere suntem stat de drept. Hai să ne întoarcem. Am aflat de pensii, că Violetă, prietena ta, nu dă pensii dintr-o anumită cauza. Prietenul tău Arafat a anunţat că nu mai sunt locuri la ATI. Medicii infecţionişti sunt supăraţi pe ceilalţi medici. Cică situaţia a scăpat de sub control. Cel puţin asta zic autoritatile. De sub controlul cui? Al securităţii.

Stan: Ştii că nu poţi să dai pensii? Pensiile astea mari, 40%. Nu se poate. Nu poţi să dai la pensionari mărire de 40%. Ei l-au citit pe Shakespeare? Ştiu să schieze? Ştiu ei ce e mişto?

Tucă: Nu ştie să schieze.

Valentin Stan: Să dubleze alocaţii la copii? Cum să faci aşa ceva? Să măreşti cu 25 la sută salariile la securişti? Asta da, se poate.

Stan: Să dubleze alocaţii la copii? Cum să faci aşa ceva? Să măreşti cu 25 la sută salariile la securişti? Asta da, se poate.

Ăştia care ocupă funcţii cu informaţii clasificate de stat beneficiază de creştere de până la 25%. Câtă securitate ai în ţară, cam la nivelul FBI dintr-o ţară cu 350 de milioane de oameni. La aştia da, le mărim cu 25%. La fraierii de pensionari, din 40% promis, că abia pot să mai trăiască, cu raţie de hrana, ăstora nu. Securiştilor, că ştiu secretele tale şi ale mele, ăstora da, da-le 25 de milioane, că aşa ii ţii pe proşti sub obroc. Şi le spui că le-ai adus tu 15 miliarde în plus. Asta e ţară ta de securişti, şi poporul e de proşti. Noi doi facem parte din acest popor.

Tucă: Un discurs excepţional. Dar nu se zice obroc, ci la bloc.

Stan: Dacă vrei să vezi cu ultra-Violetă, uite ce spune, că a găsit de ce nu măreşte pensiile. Nu dau pensii din cauza pandemiei. Ştii ce zicea pe 29 decembrie 2019? Că are o lege, cu 40%, dar nu poate să anticipeze nimic. În decembrie, când nu era pandemia, nu ştia?

Tucă: Ea vrea să aibă control asupra populaţiei.

Stan: În numele scenariului.

Tucă: Pentru că România este ciumă Europei. Arafat a zis că nu mai sunt locuri la AŢI.

Stan: Îl ai pe fratili tău Orban, pe 18 ianuarie. Uite ce spunea, zice cu pensiile.

Tucă: Da, că nu mai interesează pe nimeni cu pensiile.

Stan: Uite ce spunea de alocaţii: e o garanţie că vom creşte alocaţiile pentru copii, cu cât le vom creşte, vom vedea. Ultra-Violetă a zis că nu e vina noastră. PSD a făcut varză legea pensiilor, a crescut punctul de pensie din burtă. Zice: e o vraişte generalizată şi omul nu ştie la ce să se aştepte. Zice impactul pe 2020 e de circa 16 miliarde, iar pe 2021 circa 150 de miliarde, şi în 2022 180 de miliarde.

Stan: Hai zece secunde să facem o restanţă mică. Avem la dispoziţie fonduri la care nici nu am visat. (video Orban. Negocierile purtate de preşedintele României au dus făcut că România să aibă o reală şansă.)

Valentin Stan, despre diferenţa în negociere dintre România şi ţările din grupul de la Vişegrad

Stan: Să le arătăm ce înseamnă negociere. Pentru fermierii români merită să te baţi. Cum şi-a construit el punctul de plecare pe negocieri. Asta se numeşte convergenţă, să fim ca aia din vest, să nu mai fim săracii Europei. Am dat din documente. Plăti directe, la hectar. Sumele acordate fermierilor români să fie cât mai apropiate de cele acordate fermierilor europeni. Eşti atent la formulare? Să fie cât mai apropiate. Să vedem cum bagă aia din VIşegrad, să vezi cum se face o negociere la aia. Convergenţă deplină, nu să se apropie, asta e bottom line-ul pentru ţările care vor să ajungă în rândul celorlalţi. La noi se fac nişte şmenuri iar nouă ne dau rahat cu perje, ba chiar se laudă cu ce au făcut.

Tucă: V-am dat de fapt icre negre de Manciuria. Aia de la Vişegrad se unesc, noi nu.

Stan: Ştii cine a deblocat negocierile? Nişte băieţi din Baltice. Au făcut o propunere, au discutat cu Germania, cu Franţa. Aia negociază. Nimeni nu îl consideră pe Iohannis partener de negociere, pentru că îl consideră o slugă.

Tucă: Deci este o slugă. Nu îl bagă nimeni în seama, totul este la ordin, nu are nici un cuvânt de spus.

Stan: Slovacul spune: gata! Convergenţă. El nu s-a dus să se apropie de aia, ci să anuleze decalajele dintre aceste ţări şi aia.

Tucă: Medicii infectionişti sunt supăraţi pe ceilalţi medici.

Stan: Hai să te învăţ cum e la securitate. Aia zic: Ai auzit că situaţia a scăpat situaţia de sub control? S-a dus Arafat la televiziunea care îl spală de fiecare zi. Aia au zis că situaţia a scăpat de sub control. Şi uite ce a zis ăla. Tactici securiste.

Tucă: Dar ştii de ce? Pentru că până acuma situaţia era sub control. Cazuri puţine, măsurile luate de autorităţi. După care a crescut numărul, şi nu mai poţi să spui că situaţia e scăpată de sub control.

Stan: După ce şi-au obţinut legea nu putea să scadă, că se vedea. Ştii când ăştia nu făceau testări, adică 2000 de testări şi 100 de îmbolnăviri, şi acum testeaza 17.000, de aia au aşa de mult.

Tucă: De vină cine e? Poporul, e din cauza ta.

Stan: Când securitatea mai derapează, el zice ceva, dar să vezi apoi cum se redresează. Zice că situaţia nu e sub control.

Tucă: Profesor de fiziologie de la Universitatea din Paris: nici unul din valurile prezise nu s-a produs, şi sezonalitatea, dacă va fi, nu are nici o legătură cu comportamentul oamenilor. Masca era esenţială când pandemia era la apogeu. Acum contaminările sunt inevitabile, şi ar fi mai bine să ne contaminăm acum decât în ianuarie.

Stan: Iarnă efectele sunt mai rele, de la infectari multiple. Şi premierul Franţei spune că o izolare totală e catastrofală.

Stan: La noi nu mai e nevoie, e legea cu starea de urgenţă, şi pot să te călărească.

Tucă: Un studiu din Polonia spune că narcisitii şi psihopaţii sunt mai predispuşi să refuze masca. Sunt mai impulsivi şi mai dispuşi să îşi asume riscul.

Stan: Pentru că m-ai acuzat pe nedrept cu starea de urgenţă, eu sunt cu Nelut de la Cluj, care spune foarte clar că starea de urgenţă nu o să se întâmple.

Deci nu avem, dar doar aşa să facem şi avem? Au luat toate spitalele astea şi le-au făcut COVID-19. Deci nu e o problemă. Şi să mai vezi o şmecherie de la securitate. Şţii că erau 60% pacienţi în Bucureşti. În Bucureşti sunt şi pacienti aduşi din provincie. Eu îi urăsc pe ruşi, ca să stea pe grumazul fraierilor.

Tucă: Cel mai mare pericol sunt ei, securişţii, pentru România, şi nu se mai termină cu ei.

Stan: Stai că nu am terminat. Nu spune câţi sunt, spune doar câţi sunt în ultima perioada.

Tucă: Am înţeles că la DSP Bucureşti era şef un epidemiologc, şi securişţii au numit-o pe o rudă de-a lu' Anisie. Ştii ceva despre asta.

Stan: Se pare că a fost pusă în locul doamnei Laura Acatrinei, epidemiolog, care se întâmplă prin mai, fratele tău Mediafax spune pe 9 mai, fină de cununie a lui Anisie. ordinul de numire a fost semnat de Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, ăla cu statistică cum că la noi mor mai mulţi că la ei.

Tucă: Crezi că situaţia a scăpat de sub control?

S: În stare de urgenţă o să intri când vrei tu, pentru că nu respecţi regulile. Când vine unul infectat, de la DPS, şi ne facem că nu vedem. Şi mai avem un cămin de bătrâni, unde nu doar se îmbolnăvesc, mai şi mor, şi oamenii aia nu sunt testaţi, toate sub egida DSP Bucureşti, unde e doamna Nicolesco, şi ea conduce frumos. 11 iulie: primul pacient pleacă dintr-un cămin spre spitalul Elis. Pe 13 iulie eprsoana infectată a decedat, Pe 15 iulie se fac teste la cămin pe etajul 1. Asistenţă a testat, nu a venit DSP-ul. Şi Ciolacu cere să o demită pe asta, deşi e sub incidenţa penală. Pe 17 iulie testele arată două infirmiere şi şapte rezidenţi infectaţi. Pe 18 iulie îi testează pe toţi, după ce muriseră aia. Deci au venit aia la o săptămâna după. Pe 21 iulie 20 de persoane sunt confirmate cu COVID. Acest derbedei spun că din cauza noastră a ajuns România ciumă Europei, din cauza acestor ipochimeni. Ştii ce zice fraţi-tu Ciolacu?

Tucă: Că nu e ciumă roşie, că e cu vipuşcă de sub ciumă roşie.

Stan: Vreau să spun ce zice Ciolacu pe facebook: când în locul unui specialist numeşte o rubedenie, când în loc de echipamente pentru personalul medical eşti preocupat de şpagă, e scăpată situaţia de sub control.

Stan: Când vorbeşte de şpagă, pomeneşte un singur nume: Nelu Tătaru. Dacă spun că ai furat, se supune probei veritatii.

Tucă: Cazul Gerota, cu un militian care a minţit că nu a fost în străinătate, şi tocmai am aflat că s-a clasat.

Stan: Asta merge la pachet cu treaba cu mărirea de 25% de salariu de la securişti. Adică nu ştim unde s-a infectat, că nu avem probe că s-a infectat în Israel. El a minţit într-un document, şi ar trebui să fie suficient că să io încaseze penal. Ei zic că e prea vechi, că între timp a apărut alt tip de formular. Aia de la parchet, că să îl scoată pe asta, zic că necompletarea conrforma a unui atfel de formular poate constitui elementul material al zadarnicirii combaterii bolii, dar el a semnat alt formular, şi că celălalt era depăşit. Rezultă că ăla , când nu a completat, era conform cu legea.

Tucă: Tu ai văzut că presă securistă, care anunţă realizările triumfaliste ale lui Iohannis, nu a zis nimic de cazul Gerota, şi atunci era înfierat militianul că a infectat?

Stan: Uite ce zice Rareş Bogdan, sunt foarte mulţi români care se uită la el în gură. A vorbi azi de campania electorală e inconştienţă, spune el. Deci să nu fie alegeri, că ne ocupăm de sănătate.

Tucă: Crezi că o să fie alegeri?

Stan: Clar, şi locale şi generale.

