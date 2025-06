Ion Cristoiu: Războiul Israel-Iran are deja un învins: Ucraina!

Fiind în Franța, mă uit la televiziunile de știri și la televiziunile generaliste să văd ce se mai întâmplă în Ucraina. Nu, nu cred că de vreo săptămână am mai văzut vreo știre, nici măcar la principalele jurnale sau la televiziunile de știri. Totul, de dimineață până seara, e dominat de războiul dintre Iran și Israel.

Este un conflict care iată, face deja o săptămână, un conflict care, ca și războiul ruso-ucrainean, este marcat de fake news, de o parte, și de alta de manipulări. Pe primul loc la manipulare, sigur, este Israelul care, normal că are peste tot în presa occidentală simbari fani și poate chiar și altfel de influențe și, de regulă, pagubele făcute de Iran, Israelului, sunt trecute sub tăcere. În schimb, Israelul, ăla mai tare din lume, am remarcat o chestiune care, probabil, alții ar fi trebuit să-i pună pe gânduri, sau pe mine m-au pus, sau pe toți, și anume declarațiile tot mai megalomane ale lui Netanyahu.

Ce-am văzut va schimba fața, nu numai fața Orientului Mijlociu, ci fața întregii lumi. E ceva în neregulă. Eu înțeleg că e megaloman Donald Trump cu America lui mai mare ca niciodată.

Acum a apărut și Netanyahu cu Israelul mai mare ca niciodată. Trebuie să uităm în urmă. Noi trebuie să plecăm de următoarea premisă: În Israel există forțe foarte puternice, naționaliste, extremiste chiar le-aș spune. Sionismul este extremist, care visează la Israelul mare, la Israelul care, de fapt, conduce lumea, schimbă lumea.

Iată că amenințările privind prăbușirea regimului din Iran nu s-au îndeplinit. Iran nu visează atât de precis diferite locuri militare, dar face pagube uriașe civile, inclusiv cu acel spital. Am văzut un reportaj la o televiziune franțuzească de știri cum ăia, evreii, sunt seara în adăpost. Nu știu, m-am uitat pe site-urile noastre, mai există acest război, dar războiul dintre Rusia și Ucraina aici nu există. Înseamnă că chiar este un conflict în care, dacă intră și America, poate degenera rapid într-un război nuclear.

Aici nu e o zonă… Și e normal că toată lumea se preocupă de asta. În aceste condiții, am văzut și eu pe site-uri specializate, sau chiar și la noi, atacă, vrea să pună mâna pe Sumî, dar în fiecare noapte îi toacă pe aia cu rachete, Putin a anunțat că vrea să facă așa o centură de siguranță sanitară în zona dinspre Kursk, când spre Est să mai ai vreo 100 de km din Ucraina. Zelenski a cerut Occidentului ca, nu știu, o parte din PIB să fie dedicată înarmării Ucrainei.

Doamne, până acum de ce să înarmăm noi Ucraina? Înarmăm și de unde știm noi că mâine, poimâine, nu… Poate nu Zelenski. Vine noaptea și spune: Bă, gata, suntem acum înarmați, să cucerim noi Moldova… Asta-i tot o prostie, că știi că nu se poate, da? De ce n-ar vrea, la un moment dat, să ne ia și Bucovina cealaltă? Bă, să văd, numai nu se poate.

Orice se poate în această istorie. Deci, e clar că învinsul este Zelenski, deja din acest război.

Vreau să știu cum va fi summitul NATO. Și cu cine se mai discută intrarea pe admiterea NATO a Ucrainei, când toată lumea e preocupată dacă începe sau nu începe al Treilea Război Mondial, la care se adaugă și faptul că, așa-zisa legitimă apărare invocată de Israel și aplaudată de Occident, a fost folosită și de Putin. Și Putin a zis: bă, e dreptul nostru la auto-apărare.

Și vorba, am citit foarte mulți analiști calumea de politică externă de pe planetă, care au zis: Israelul nu dă drumul la o noutate – dreptul la legitimă apărare. Cum adică? Păi, bă, noi considerăm, uite, să atacăm Iranul ca să ne apărăm.

Păi, mâine, poimâine vine Bulgaria și atacă Macedonia ca să se apere. Deci, oricum, din acest război Iran-Israel, știm deja un învins, Ucraina.