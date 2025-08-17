Paul Anghel (ANPC): Parcul de distracţii din Eforie Nord, un monument al nepăsării

„Ce-i mai trist? Că acest haos vizual şi funcţional nu e o excepţie, ci o regulă. Un spaţiu care ar trebui să atragă familii, să fie sigur şi curat, e lăsat de izbelişte, semn clar că între autorizat, verificat şi uitat nu mai e nicio diferenţă”, scrie el pe Facebook.

Anghel adaugă: „Pentru cei curioşi: da, se pare că şi autorizarea acestor spaţii s-a făcut cu aceeaşi rigurozitate cu care se spală un prosop de plajă la final de sezon – adică în grabă, formal sau deloc”.

„Poate că nu e o coincidenţă că turiştii au început să aleagă alte destinaţii. Poate că nici marea nu mai compensează pentru indolenţa cronică, dezinteresul agresiv şi promisiunile reciclate anual la malul mării. Evident, în cel mai pur stil autohton, vina se pasează: de la primărie la operatori, de la firme la moşteniri grele, de la bugete la nu e de competenţa noastră. Nimeni nu e vinovat, dar toţi sunt responsabili”, se mai arată în mesaj.

În încheiere, el declară că „între timp, parcul de distracţii îşi păstrează numele doar din nostalgie. Distracţia reală? E să vezi cine cade primul printre dale”.