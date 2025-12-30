Produse expirate și depozitate pe paviment. Amenzi de peste 670.000 lei în zonele turistice

În perioada 22.12.2025-30.12.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat acțiuni de control la peste 300 de operatori economici care își desfășoară activitatea în stațiuni și zone turistice, în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025.

Acțiunile de control vor fi derulate pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel național, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat 117 amenzi contravenţionale în valoare de aproximativ 679.000 lei și 179 de avertismente.

De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 25.000 lei și oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 11.000 lei.

Pentru 8 operatori economici s-a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Principalele neconformități constatate au inclus produse cu data limită de consum depășită, preparate culinare cu starea termică modificată și nerespectarea condițiilor de depozitare, produsele fiind găsite direct pe pavimentul blocului alimentar.

Totodată, s-a constatat lipsa menționării țării de proveniență pentru produsele de origine vegetală, produse fără elemente de identificare și utilizarea unor echipamente sau ustensile cu grad ridicat de uzură, rugină și impurități.

Alte abateri au vizat lipsa afișării prețurilor și lipsa huselor de protecție pentru perne în unitățile de cazare.