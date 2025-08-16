Armata israeliană se pregăteşte pentru relocarea palestinienilor în sudul Gazei

Anunţul vine la câteva zile după ce Israelul a anunţat că intenţionează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului oraşului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei, potrivit Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că, înainte de lansarea ofensivei, populaţia civilă va fi evacuată din oraşul Gaza către ceea ce el a descris ca „zone sigure”.

Echipamentele pentru adăposturi vor fi transferate prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale de ajutor umanitar, după ce vor fi inspectate de personalul Ministerului Apărării, a declarat armata.