Prima pagină » Știri externe » Armata israeliană se pregăteşte pentru relocarea palestinienilor în sudul Gazei

Armata israeliană se pregăteşte pentru relocarea palestinienilor în sudul Gazei

Locuitorii din Gaza vor primi corturi şi alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocaţi din zonele de luptă în zone „sigure” din sudul enclavei, a anunţat sâmbătă armata israeliană.
Armata israeliană se pregăteşte pentru relocarea palestinienilor în sudul Gazei
Iris Duțescu
16 aug. 2025, 22:03, Știri externe

Anunţul vine la câteva zile după ce Israelul a anunţat că intenţionează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra nordului oraşului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei, potrivit Reuters.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că, înainte de lansarea ofensivei, populaţia civilă va fi evacuată din oraşul Gaza către ceea ce el a descris ca „zone sigure”.

Echipamentele pentru adăposturi vor fi transferate prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei de către Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale de ajutor umanitar, după ce vor fi inspectate de personalul Ministerului Apărării, a declarat armata.