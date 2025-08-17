Israel anunță lovituri asupra unei centrale energetice de lângă Saana

Armata israeliană a transmis printr-un comunicat că operațiunea a fost un răspuns la agresiunile constante ale Houthi, grup sustinut de Iran, care a lansat în ultimele luni mai multe rachete și drone spre teritoriul israelian.

Presa israeliană a relatat că ținta loviturilor a fost centrala electrică Haziz, situată în apropierea capitalei. Aceleași surse au relatat că atacul a fost efectuat de marina israeliană.

Televiziune Al Masirah, controlată de rebelii Houthi a anunțat duminică dimineață agresiunea, însă nu a precizat și sursa acesteie, dar a relatat că echipele de intervenție au lucrat pentru a stinge incendiul declanșat în urma incidentului.

În ultimele luni, Israelul a lansat mai multe atacuri aeriene asupra Yemenului, ca răspuns la atacurile grupării Houthi asupra teritoriilor israeliene.

În trecut, atât Statele Unite, cât și Marea Britanie au desfășurat la rândul lor operațiuni militare împotriva rebelilor din Yemen.