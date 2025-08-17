Prima pagină » Știri externe » Proteste la nivel naţional în Israel. Demonstranţii cer încetarea războiului din Gaza

Proteste la nivel naţional în Israel. Demonstranţii cer încetarea războiului din Gaza

Mii de israelieni au participat duminică la proteste în sprijinul familiilor ostaticilor reţinuţi în Gaza, cerând premierului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului şi a elibera ostaticii rămaşi.
Proteste la nivel naţional în Israel. Demonstranţii cer încetarea războiului din Gaza
Galerie Foto 3
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Iris Duțescu
17 aug. 2025, 16:00, Știri externe

Manifestanţii au fluturat steaguri israeliene şi au purtat fotografii ale ostaticilor, în timp ce fluierele, claxoanele şi tobele răsunau în toată ţara, iar unii protestatari au blocat străzi şi autostrăzi, inclusiv ruta principală dintre Ierusalim şi Tel Aviv.

„Astăzi, totul se opreşte pentru a ne aminti cea mai înaltă valoare: caracterul sacru al vieţii”, a declarat Anat Angrest, mama unui ostatic, într-o piaţă publică din Tel Aviv.

Unele companii şi instituţii israeliene au anunţat că vor permite angajaţilor să se alăture protestelor. Şcolile, care sunt în vacanţa de vară, nu au fost afectate, potrivit Reuters.

O manifestaţie este programată să aibă loc în Tel Aviv şi luni seară.