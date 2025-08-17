Proteste la nivel naţional în Israel. Demonstranţii cer încetarea războiului din Gaza

Manifestanţii au fluturat steaguri israeliene şi au purtat fotografii ale ostaticilor, în timp ce fluierele, claxoanele şi tobele răsunau în toată ţara, iar unii protestatari au blocat străzi şi autostrăzi, inclusiv ruta principală dintre Ierusalim şi Tel Aviv.

„Astăzi, totul se opreşte pentru a ne aminti cea mai înaltă valoare: caracterul sacru al vieţii”, a declarat Anat Angrest, mama unui ostatic, într-o piaţă publică din Tel Aviv.

Unele companii şi instituţii israeliene au anunţat că vor permite angajaţilor să se alăture protestelor. Şcolile, care sunt în vacanţa de vară, nu au fost afectate, potrivit Reuters.

O manifestaţie este programată să aibă loc în Tel Aviv şi luni seară.