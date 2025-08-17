Israel bombardează o centrală electrică din Sanaa, capitala Yemenului controlată de houthi

Potrivit comunicatului oficial, atacul a vizat infrastructura energetică utilizată de mișcarea houthi, responsabilă pentru lansarea de rachete și drone asupra Israelului.

„Astăzi, la ora 04:00, două lovituri ale inamicului israelian au vizat stația electrică”, a declarat un angajat al centralei din Sanaa, citat de agențiile internaționale. Oficialii locali au precizat că nu au fost înregistrate victime, însă pagubele materiale sunt semnificative. Un jurnalist AFP prezent la fața locului a relatat despre distrugeri majore în zona vizată.

Israel bombardează o centrală electrică din Sanaa ca represalii la atacurile houthi

Rebelii houthi, susținuți de Iran, au intensificat în ultimele luni atacurile cu rachete și drone asupra teritoriului israelian, justificându-și acțiunile prin solidaritatea cu palestinienii din Gaza. În replică, Israelul a anunțat că va răspunde „din orice punct va fi necesar” pentru a neutraliza amenințările.

„Lovitura de astăzi, la o distanță de aproximativ 2.000 de kilometri de Israel, a vizat infrastructura folosită de regimul terorist houthi”, se arată în comunicatul armatei israeliene.

After the Israeli naval assault in Sanaa Yemen, this morning, again IRGC assets in Iran are now starting to ‘spontaneously’ explode in southern Teheran. We’ve seen this pattern before, didn’t we? You know what’s coming. https://t.co/YLXqmhd6qG pic.twitter.com/G0pWPeQVzz — Voice From The East (@EasternVoices) August 17, 2025

Israel bombardează o centrală electrică din Sanaa în contextul războiului din Gaza

Conflictul din Gaza, izbucnit după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, a generat un lanț de reacții regionale. Houthii au devenit un actor activ împotriva Israelului, iar loviturile aeriene israeliene asupra Yemenului au devenit tot mai frecvente, vizând porturi, aeroporturi și obiective strategice din teritoriile controlate de rebeli.

Acțiunea de duminică reprezintă o nouă escaladare a tensiunilor, într-un context regional marcat de instabilitate, alianțe fragile și un grav dezastru umanitar în Gaza.