Marius Tucă: Ce credeţi despre starea de alertă?

Vasile Astărăstoae: Buna ziua. Sunt în totală deruta, deoarece nu ştiu ce se întâmplă acum. E ţara lui Urmuz.

Marius Tucă: Cum vedeţi trecerea asta?

Vasile Astărăstoae: Nu am cum să vă luminez, pentru că nu înţeleg. Cu o jumătate de oră înainte să se termine starea de urgenţă vii şi anunţi nişte măsuri care apar în Monitorul Oficial la ora 1 noaptea şi nimeni nu le vede. În acest moment, nu ştiu decât că trebuie să mă feresc ca să nu iau o amendă. Aceste măsuri arată ca nu am învăţat nimic din cele două luni de izolare.

Marius Tucă: Am citit toate comentariile, postările dumneavoastră în legătură cu izolarea.

Vasile Astărăstoae: Nu mai sunt persoană publică, pot să exprim totul. Am văzut că au apărut o serie de postări care au fost şterse pentru că nu era de acord Grupul de Comunicare Strategica. Am rămas uimit de doctorii care fac parte din comitete şi comisii, parca li s-a şters creierul când au intrat în aceste comisii şi comitete. Nu e treaba medicului să amendeze pacientul. Medicii au uitat de etica medicală. Ei se poartă aşa din dorinţa de putere.



Medicii trebuiau să nu adere la această paranoia a puterii. Jurământul profesiei este deasupra intereselor proprii.

Marius Tucă: V-aţi schimbat părerea faţă de ce aţi spus în trecut?

Vasile Astărăstoae: Ceea ce am scris pe 23 februarie rămâne valabil şi în prezent. Am spus că e o epidemie şi că va ajunge şi în Romania. Am mai spus că trebuie să o tratăm cu seriozitate, dar să nu alimentăm frica oamenilor. Am mai spus şi că o sa fie puţin mai gravă decât gripa. Toată această epidemie s-a defăşurat pe focare. Carantina este contraproductivă şi are efecte asupra populaţiei. Una este să izolezi un focar, un spital, dar de ce sa izolezi toată Suceava? De ce să pui o localitatea în carantină? Cine decide şi pentru ce?

Acest grup de comunicarea strategică a lansat fake-uri. Cum să nu se sperie lumea. INS spune că mortalitatea în primele 3 luni este mai mică decât anul trecut. Trebuie să le spui oamenilor că ai incredere în ei. Nu se tratează o boală cu amenzi şi dosare penale.



Cehia, Slovacia si Taiwan nu au avut carantină. Taiwan a avut morţi mai puţini decât România. Şi Bulgaria a avut mai puţine decese decât România. Taiwan, care este o societate democratică, a spus că nu va îngrădi drepturile cetăţenilor. Cele mai slabe rezultate din Europa le are România.

Nu au fost focare comunitare, cu excepţia Sucevei. Suedezii au greşit şi ei cu căminele de bătrâni. La noi, spitalele au fost vulnerabile pentru că noi, deşi ştiam că o sa vină, nu am fost pregătiţi.



Eu am întrebat de ce nu se poate ieşi din localitate şi am primit răspuns ca să nu se creeze aglomeraţie. De ce nu se deschid restaurantele? În Elveţia, pot merge să stea şase persoane la masă. Am o cunoştinţă care şi-a trimis nevasta la soacră şi nu a mai ieşit din casă de frică. Niciun stat nu a dat declaraţie pe propria răspundere. Marius Tucă: A fost şi în Franţa. Suntem la începutul pandemiei, spuneţi-mi măsurile pe care le-aţi fi luat? Vasile Astărăstoae: În primul rând, control la vamă. Epidemiologii şi infecţioniştii pregătiţi până când avea să intre primul caz în România. Aprovizionarea cu echipament de protecţie. În niciun caz închiderea cabinetelor de stomatologie şi ambulatoriilor. Spălatul pe mâini.În ultima perioadă avem câte 200 de cazuri. Va fi o uşoară creştere, pentru că ai pus presiune pe oameni. În niciun caz nu închideam micile afaceri, restaurantele. Trebuia protejat personalul medical.



Marea majoritate a persoanelor au respectat regulile. Nu te raportezi la cei 5% care le-au încălcat. De ce să n-ai încredere în cetăţeni? Dacă statul respectă cetăţenii şi cetăţenii vor respecta statul. Despre valul al doilea Vasile Astărăstoae: Olandezii n-au închis parcurile, locurile de agrement. Au luat nişte măsuri. În toate ţările în care bisericile au rămas dechise, niciun focar n-a plecat din biserică. Oamenii credincioşi au o rezistenţă. E dovedit că şi acest fapt influenţează. Bisericile, dacă ramâneau deschise, nu erau focare.