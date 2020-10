Fostul preşedinte al Colegiului Medicilor din România, a avut acelaşi mesaj optimist, deloc alarmist, privind pandemia, pentru că a trecut prin mai multe pandemii şi ştie că frica scade inclusiv răspunsul imunitar al organismului.

În discuţia cu Marius Tucă, prof. dr. Vasile Astărăstoae s-a arătat siderat de noua Lege a carantinei şi izolării, spunând că este împotriva românilor şi lasă loc abuzurilor.

Referitor la pronosticul unor aşa-zişi specialişti, cum că la 1 septembrie vom ajunge la 1.000.000 de cazuri, medicul Astărăstoae susţine că acest lucru e imposibil, pentru că ar trebui făcute 200.000 de testări pe zi în următoarea lună şi o săptămână.

Legat de numărul celor decedaţi, în toată lumea, din cauza acestui virus, medicul V. Astărăstoae precizează că, în acest moment, nu ştim exact care este mortalitatea cauzată de SARS-COV-2, pentru că toţi cei care au fost testaţi pozitiv au fost înregistraţi ca fiind morţi de COVID-19. De asemenea, medicul a precizat că trebuie să se analizeze şi contraindicaţii şi efecte adverse la tratamentul anti-COVID-19, ca să nu mai moară oameni din cauza reacţiilor adverse la acest tratament.

M. Tucă: Calitatea de fost presedinte a Colegiului Medicilor conteaza, mai ales când avem cde-a face cu tot felul de amatori. Nu vi se pare ca in Romania a explodat amatorismul la toate nivelurile?

V. Astărăstoae: Nu numai in Romania, e un dilentantism si o suficienţă marginita. Eu m-am cam plictisit de COVID, dar daca te uiti dincolo de el, se rescriu istorii, statui daramate, o propaganda anticrestina. E o chestiune ingrijoratoare, si e mai ales din cauza atentatelor la educatie. Educaţia actuală este una superficială, este o ultraspecializare. Fiecare se specializzeaza pe un domeniu cat mai restrans, si fiecare stie tot despre nimic. Pandemia e gestionata de oameni fara nici un background. Pe mine ma recomanda faptul ca am lucrat genetica, anatomie patologica si medicina legala, si pentru Romania am facut putina performanta in aceste domenii. Funcţiile administrative au venit datorită acestui prefesionalism, nu am făcut campanii electorale, nu am dat nimic.

M. Tucă: Ar fi trebuit sa dati ceva, niste galeti goale.

V. Astărăstoae: Nu am gresit, ca toate alegerile le-am castigat cu peste 75%.

M. Tucă: Recunosc ca prima dumneavoastra iesire mi s-a parut un pic exagerata, dar acum imi dau seama că nu era nimic exagerat.

V. Astărăstoae: Am trecut prin atatea pandemii şi am citit foarte multă istorie a medicinii. Cunoscând ce s-a întâmplat în alte pandemii, eu am vrut să transmit un mesaj optimist. Lumea mă identifica cu conspirationistii. Eu am vrut s atransmit un mesaj realist si optimist. Viata continua, trebuie sa luam masuri, dar nu exagerate, si sa ne bucuram de viata. Am incercat sa transmit un mesaj pentru ratiune. De dincolo toate mesajele au fost de a infricosa lumea. Frica scade inclusiv raspunsul imunitar al organismului. Lasă frica să treacă prin tine – ăsta a fost mesajul meu. Nu am inteles de ce sunt atacat ca fiind conspirationist.

M. Tucă: Venim la ziua de astazi. Sa il urmarim de Ludovic Orban. As vrea sa comentam impreuna ce se intampla cu Romania. Ati vorbit despre faptul ca nu e ce trebuie sa fie carantina, si ca nu trebuie toata tara carantinata. Şi aici aţi avut dreptate.

V. Astărăstoae: Nu am avut dreptate cu numarul de cazuri, ca nu am stiut ca se va ajunge la un numar asa de mare de testari. Am spus că vor fi 300-400 de cazuri zilnic.

M. Tucă: Tataru e fost coleg de-al dumneavoastra, dar mai tanar. Testele de azi sunt si din cele alor celor care sunt in spital.

V. Astărăstoae: Eu lucrez doar cu cifre oficiale. Au zis 992, eu am estimat 400, asta e.

M. Tucă: Mai sunt si testele facute de concetatenii nostri pentru a pleca in strainatate. Importanta e cat la suta din cei testati sunt pozitive. Si il vedem pe Ludovic Orban si sa imi spuneti parerea dumneavoastra despre ce inseamna acum Romania si epidemia si cum credeti ca vor evolua lucrurile in societate.

M. Tucă: Total halucinant. Adica trei au aparut ca niste ciocli ai apocalipsei sa ne spuna: ii cautam pe aia 3.000, ii internam in spital, in doua saptamani este valul pandemic.

V. Astărăstoae: Sunt anumite probleme care nu pot fi explicate stiintific. Sa internezi o persoana ca sa o testezi daca e pozitivă sau negativa. O persoana testata negativ poate sa ia virusul din spital si sa il duca acasa. Ce tratament trebuie sa ia asimptomaticii? Asimptomaticul este un purtător sănătos. La streptococ ii dai penicilina. La un virus fara tratament etiologic, doar simptomatic, la care toate antiviralele s-au dovedit fără efect, de ce sa ii dai tratament, doar ca să-l sperii? Legat de tratamentul obligatoriu, cand obligi pe cineva la tratament trebuie sa ai o hotarare judecatoreasca. Poti sa il izolezi, dar mai departe persoana hotaraste daca vrea sa ia acel tratament sau nu, dupa ce i se mentioneaza efectele favorabile si cele nefavorabile. Eu mi-am inceput activitatea ca medic la genetica medicala. Am fost in laboratorul unei doctorite exceptionale. De acolo stiu ceva genetica. PCR este o tehnica de genetica moleculara. Nu o poate face oricine, nu poate face orice laborator. DIn 130 de laboratoare care făceau PCR, câte au fost acreditate şi câte din persoanele3 respective au atestat de laborator genetică moleculară? Erori pot aparea de la recoletare, de la prelucraare, de la interpretarea rezultatelor.

V. Astărăstoae: Metoda are o eroare de 4%, care e oricum mare, dar in conditiile astea poate fi si mai mare, si din acest motiv declaratiile nu sunt sustinute, chiar daca intentiile sunt bune. Comandantul militar spunea ca sunt medic legist.

M. Tucă: Va referiti la Arafat?

V, Astărăstoae: Da, la el. Eu nu vorbesc din punctul de vedere al medicului legist. Vorbesc din punctul de vedere al eticii medicale, eu am adus bio etica în România. Şi Geza Molnar a spus ca aceasta carantina nu are nici un rost, trebuie utilizata cu prudenta.

M. Tucă: Dar e logic faptul ca aceasta carantina nu are nici un rost. Aveam 500 de cazuri pe vremea cand lumea era inchisa, si acum avem 700-800 cand lumea e afara. Asta arată că nu avea niciun rost carantina.

V. Astărăstoae: Mai e o chestiune. In toate cazurile am vazut ca focarele au fost in spitale, în camine de copii si batrani, rareori in institutii publice, si nici focar pe plajă, la restaurant, la terase etc. Cand ai 130 de infectati intr-un spital e o mare problemă, prin aglomerarea spitalelor cu asimptomatici. Multi condamna ca oamenii vor sa vina acasa. Daca esti asimptomatic ce rost are sa stai in spital?

M. Tucă: 48 de ore esti la dispozitia lor, si nu poti sa contesti.

Astărăstoae: Poti, dar trece termenul. pe mine legea m-a siderat. Sunt cateva chestiuni care lasa la dispozitia unuia cu o facultate dar fara expertiza in domeniu decizii importante. Se spune date ştiinţifice oficiale. Ce înseamnă date ştiinţifice oficiale? Adică acum oficialităţile validează sau invalidează?

Ministrul sanatatii nu este un specialist in orice domeniu. Riscul biologic inalt, ce inseamna? Riscul este inalt daca incidenta infectarilor dintr-o tara este mai mare decat in Romania. De când a ajuns România un standard? Sunt lucruri care au scăpat, au fost făcute la plesneală, o lege care e importriva cetatenilor, lasă loc abuzurilor. Daca legea ar fi intr-o tara normala as accepta-o. Dar sa imi spuna ca un cetatean e la dispozitia directiilor de sanatate publica, care sunt prelungirea Ministerului, mi se pare cel putin riscant pentru multe persoane. Rămân uimit că totuşi lumea aplaudă aceste măsuri.

M. Tucă: Asta cu aplaudatul nu e chiar asa cum pare, exista o propaganda foarte puternica, cu legile si initiativele care vin din partea Guvernului si Presedintiei. Vin Arafat, Tataru si Orban sa ne salveze.

V. Astărăstoae: Eu astept apocalipsa de 1 milion de cazuri la 1 septembrie. Ca sa fie asa trebuie sa faci cel putin 200.000 de teste pe zi. Mai avem 49 de zile pana la 1 septembrie.

M. Tucă: Face parte din aceeasi strategie. Cel care a elaborat documentul ar trebui sa isi dea maine demisia.

V. Astărăstoae: Cu tot cu PSD.

M. Tucă: Da, dar noi nu avem opozitie. Vorbesc zilnic ca depun motiune de cenzura sa cada guvernul. Sunt toti o apa si un pamant. Aceasta stare alarmista permanenta, in care oamenii sunt speriati, e normal ca oamenilor sa li se faca frica. Nu există o astfel de lege niciunde în lume

M. Tucă: Tine de caractere, de specimene. Venea sfâşitul lumii, cum sa vii imbracta in roz si lila? Vino îmbrăcată decent.

V. Astărăstoae: Toata lumea a criticat guvernul care a facut petrecerea fara masca si distantare, Rares Bogdan a facut petrecerea fara masca si distantare, se spune ca Andreea Esca s-a imbolnavit la acea petrecere. În aceste situaţii în care nu s-a purtat mască, nu s-a păstrat distanţa, a aparut vreun bolnav? Nu. Nu e nicio rusine sa spui ca te-ai inselat. Considerând ca toate testarile, raportările sunt perfecte, nu s-a ajuns la apocalipsa.

M. Tucă: Nelu Tataru a scapat porumbelul. Nu sunt 994 de noi cazuri. El a declarat ca suntem intr-o usoara crestere. Sunt si testari ale celor internati in spital, si ale celor noi din anchetele epidemiologice, şi ale celor care vor sa plece in vacanta.

V. Astărăstoae: Testarile s-au facut tintit, depinde unde faci testarea. Romania se afla intr-o faza de platou, s-ar putea sa fie in scadere, nu se stie inca. Asta va avea repercusiunii in viitor. Scoala online nu este scoala. Eu mă rog să nu fiu tratat de studenţii la medicină de acum, care vor face şcoală online. Cât timp studenţii nu mai fac practică în spitale, asta nu mai e medicină.

M. Tucă: „Cu cât facem mai multe teste, cu atât vom găsi mai mulţi contaminaţi[...]. Numărul de teste determină numărul de contaminaţi„, a declarat Yoram Lass. Mai presus de toate, potrivit fostului oficial, testele efectuate nu ne permit să evidenţiem numărul de noi pacienţi.

„Aşa-numitul test PCR... nu face distincţie între virusurile moarte şi virusurile vii. În ambele cazuri, testul este pozitiv, chiar dacă virusul este mort. [...] Găsim oameni infectaţi acum o lună, spunem că sunt pozitivi, spunem că sunt bolnavi, dar sunt aceştia sunt sănătoşi", explică el. Spre deosebire de testele serologice care detectează anticorpi în probele de sânge ale celor care au fost infectaţi, testul RT-PCR face posibilă detectarea prezenţei virusului Sars-CoV-2 în sfera ORL a unei persoane bolnave de Covid-19. Mai precis, evidenţiază ARN (o moleculă similară cu ADN-ul) virusului. O persoană vindecată poate încă purta virusul".

E foarte greu sa vorbesti despre un numar cat mai precis, cât mai ştiinţific.

V. Astărăstoae: Când se face testul PCR se identifica câteva baze din ARN-ul virusului. Se spune ca pe un asimptomatic il tii 10 zile, dupa care el nu mai are gradul de contagiozitatea, indifferent de test. Au fost persoane care au fost tinute 60 de zile in spital pentru ca nu se negativa testul. Asta insemana ca cei din spital nu aveau habar de imunologie si despre aceste mecanisme. Nu există un test care să identifice acest virus, ştim foarte clar că numai 1% sunt cazuri critice, bolnavi, 90% sunt asimptomatici, sănătoşi, iar restul sunt cu forme uşoare şi medii care nu trebuie internaţi în spital, pentru că acolo li se agravează starea.

V. Astărăstoae: Eu nu inteleg de ce aceasta ingrijorarea cu privire la numarul de infectati. Nici masca, nici tratamentele, nici izolarea, nici carantina nu intrerup circulatia virusului, nu-l omoară. O poate controla. La început, pericolul era să nu fie sufocate spitalele de aceste cazuri. Când s-a văzut că 1% sunt cazuri grave, 5% sunt forme medii, ar trebui să lăsăm viaţa să se desfăşoare normal, să luăm măsuri, dar nu exagerate. Până când nu se creeză acea imunitatea de turmă, nu se infectează un număr suficient de oameni care să protejeze acea comunitate, virusul va exista. Când vad aceasta panica si isterie, acum au aparut si o serie de medici care spun ca ne invită la terapie intensiva. Aceste lucruri încalcă etica medicală.

M. Tucă: Sunteţi adeptul unei forme de tratament?

V. Astărăstoae: Nu ma pricep. Nicio schemă si niciun antiviral nu au rezultate extraordinare la aceasta infectie. Trebuie să se analizeze şi contraindicaţii şi efecte adverse. O serie din decese, nu in Romania, că aici nu s-a raportat nimic, au fost favorizate de reactiile adverse la un anumit retroviral, la persoane cărora nu li s-a făcut o anamneză foarte bună şi la care nu au fost analizaţi toţi parametrii, astfel încât tratamentul a făcut mai mult rău decât bine. E o chestiune de etică, trebuie individualizat la fiecare pacient, scheme de masă nu trebuie aplicate aici.

Legat de discursul in limba engleza a lui Costel Alexe.

V. Astărăstoae: Nu este nicio rusine ca nu ai specialitatea sa cunosti 5-6 limbi. Este tipic romanesc, nu stiu alta limba, folosesc limba romana. Sunt translatori la astfel de intalniri.

V. Astărăstoae: Cel mai bun tratament este sa asiguri confortul fizic si psihic al unei persoane. Eu v-am spus ca nu se vor deschide restaurantele de la 1 iulie. Spuneti-mi si mie care este raţionamentul ca un restaurant sa stea inchis?

M. Tucă: Nu stiu, întreb asta în fiecare zi.

V. Astărăstoae: Uitaţi-vă la ce este în Franţa, Italia, Suedia! A trecut vârful pandemiei, lumea e mai degajată. Nu am cules morţii de pe stradă. Doar la noi ni se dă ştirea negativă. Am vazut stirea ca la Iasi mai este doar un pat la terapie intensiva. Stiti cate paturi de terapie intensiva sunt la Iasi? 9. Sunt manipulari. Oamenilor le este frica.

M. Tucă: Securistii astia separa oamenii, noi suntem populatia civila

V. Astărăstoae: Pe mine ma incanta ca fac parte din populatia civila. Este un mare numar din populatie care doreste regim autoritar, nu ştie să aprecieze libertatea. Sunt mediatizati doar cei care vin cu viziuni catastrofice. Aceasta epidemie nu are culoare politica, este strict medicala. Multi medici sunt capabili sa isi incalce juramintele, ei cred ca sunt Dumnezeu pe pamant sa hotarasca pe cine trateaza si cui ii da lumanari, pe cine bagă în terapie intensivă.

M. Tucă: Pana una alta ei hotarasc si ne conduc destinele.

V. Astărăstoae: Nu sunt de acord cu tot ce se spune despre masca. Eu suport foarte greu masca. In general este o abordarea realista, nu exagerata. De a diaboliza o persoana ca nu poarta masca mi se pare inuman.

V. Astărăstoae: In cazurile aceastea de COVID trebuiau făcute si necropsii. La cazurile suspecte trebuie obligatoriu facuta necropsia medico-legală. In acest moment nu stim exact care este mortalitatea cauzata de acest virus. Toti care au fost testati pozitiv au fost trecuti morti de covid. Chiar daca ai 2 teste negative, daca persoana a avut o anumita simptomatologie legata de COVID e declarată decedată de covid. Inseamna ca toti cei care au o infectie respiratorie, ca sunt testati pozitiv sau negativ, sunt declarati morti de covid. E o harababură, la restul morţilor se respect regulile - la gripă de exemplu, se pune cauza morţii comorbiditatea, nu gripa.

M. Tucă: Cum vedeti a doua parte a anului?

V. Astărăstoae: Daca ne referim la mersul epidemiei, se va ajunge la un moment dat sa nu avem niciun focar, nu ştim dacă în acest an sau anul viitor, doar daca nu apare SARS-Cov-3, 4. Mie îmi e frică de reacţia autorităţiloe, nu inteleg de ce nu deschid scolile. Noi in curand o sa ajungem ca Suedia, dar nu s-a întâmplat apocalipsa în Suedia. Teatrele o sa ramana inchise, restaurantele inchise. Lucrurile se vor vedea. Nu am nicio incredere.

V. Astărăstoae: Deocamdată avem o problemă cu asimptomaticii. Nu e corect spus asimptomatic, trebuie spus purtător sănătos.

M. Tucă: V-a placut rochia Ralucai Turcan?

V. Astărăstoae: Nici nu am observat-o.

M. Tucă: Si aspectul fizic e o forma de exprimare.

V. Astărăstoae: Da, cam pestrita.

M. Tucă: Spuneti-mi, de ce poarta masca daca sunt afara?

V. Astărăstoae: Ca nu păstreaza distanta.

M. Tucă: Nu e nevoie sa vorbeasca toti in acelasi timp.

V. Astărăstoae: E vorba de solidaritate, ca in armata.

M. Tucă: Sper sa nu se intample ce ati zis, sa nu se deschida restaurantele pana in toamna, asta inseamna milioane de oameni afectati. Se prabuseste si turismul. Geza Molnar spunea ca va scadea rata de infectii si ar reveni prin decembrie.

V. Astărăstoae: Geza Molnar chiar este un expert in emidemiologie, si da, sunt de acord cu dansul. O parte din cei care au luat boala s-au imunizat, si valul va fi mai putin intens, cu conditia sa nu mai apara SARS-COV-3, sau SARS-COV-4. Aceste tentative de a rescrie istoria sunt mai periculoase decat virusul.

M. Tucă: Va multumesc pentru emisiunea din seara aceasta. Va astept aici la Bucuresti cand vor fi vremuri mai bune.