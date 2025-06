Zetea (PSD): Deciziile sunt dure dar dacă suntem serioși, coaliția va rezista pâna la alegerile din 2028

Întrebat dacă PSD va continua reformele după rotativa premierilor din 2027 sau dacă va deschide punga cu bani, Gabriel Zetea a răspuns: ”Oricine va veni la guvernare după măsurile care ar putea fi luate de către acest Guvern, în frunte cu domnul Bolojan, nu că va trebui să continue, va trebui să fie poate și mai dur, pentru că măsurile poate vor funcționa pentru o jumătate de an, pentru un an, dar ele trebuie luate pe termen lung”.

Vicepreședintele PSD consideră că ”odată ce această coaliție funcționează, indiferent cine-i primul-ministru, contează mult mai mult cine-i șeful ANAF-ului, cum se combate evaziunea fiscală, cum se încasează mai mult TVA, cum se verifică fiecare instituție și se fac reduceri de personal acolo unde este nevoie, punctual, țintit și unde se pot pune oameni în plus, de exemplu, la accesarea fondurilor europene, la munca pentru evaluarea proiectelor, de exemplu, pentru PNRR, sunt locuri unde evident este nevoie de oameni mai bine pregătiți și mai bine plătiți, dar sunt și foarte mulți, cu care va trebui să ne strângem mâna în perioada următoare și să le oferim o slujbă în privat”.

Unele instituții vor rămân și doar cu 50% din personal

Întrebat dacă vor fi dați afară bugetarii veniți pe pile politice sau angajații cu salariile cele mai mici, Gabriel Zetea a precizat: ”Eu vă dau un exemplu. Chiar acum două săptămâni am avut această discuție în județul Maramureș, vă dau exemplu de instituție, Evidența Populației a județului Maramureș, care este o direcție cu 33 de angajați, trei directori, 33 de angajați. Am stat cu pixul pe foaie, am arătat că nu-i nevoie să fie direcție, e nevoie să fie doar serviciu, doi directori pot să plece acasă, după care aproximativ jumătate din angajații de acolo nu prea aveau obiectul muncii, așadar, vor rămâne cu 50% din personal”.

Vicepreședintele PSD speră că actuala coaliție de la guvernare va rezista până în 2028: ”Dacă suntem oameni serioși, va rezista până la alegerile din 2028. Sigur că vor fi și presiuni sociale și sigur că e nevoie de foarte multă încredere între cei patru, cinci parteneri, cu minoritățile naționale, pentru a implementa aceste măsuri. Trebuie curaj, determinare, hotărâre politică, pentru ca aceste măsuri să ducă la însănătoșirea economiei, la însănătoșirea bugetului și eu sunt convins că dacă se iau aceste măsuri corect, fără a ține cont de pilele politice ale unuia sau altuia, românii vor aprecia și ca atare, coaliția va putea să meargă înainte”.