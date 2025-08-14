Proiectul de lege privind pensiile magistraților, pus în dezbatere publică

Executivul a pus în transparență decizională un proiect de lege care modifică pensiile de serviciu pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți și personalul de specialitate juridică.

Documentul prevede că pentru a beneficia de pensie de serviciu este necesară o vechime totală de 35 de ani, din care cel puțin 25 de ani în funcțiile juridice prevăzute de lege.

Pensia se stabilește la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor supuse contribuțiilor, calculate pe ultimele 60 de luni de activitate, dar nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună lucrată.

Pensiile stabilite înainte de 1 octombrie 2025, precum și cele ale magistraților care îndeplinesc condițiile de pensionare până la această dată, nu se vor modifica.

Proiectul introduce un calendar de creștere treptată a vârstei de pensionare, prin adăugarea anuală a unui an și șase luni, până în 2036.

Legea este programată să intre în vigoare la 1 octombrie 2025.

„Statutul judecătorilor CCR, inclusiv pensiile, este reglementat prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR. Dacă ar fi continuat să fie menționați în Legea nr. 303/2022, am fi ajuns la un paralelism legislativ – două legi care reglementează aceeași situație, dar în mod diferit – ceea ce ar fi presupus o încălcare a principiului legalității și securității juridice prevăzut de art. 1, alin. (5) din Constituție. De altfel, este firesc să existe o reglementare diferită, situația în sine este complet diferită, iar cele mai importante modificări oricum nu ar fi fost aplicabile – spre exemplu, Legea nr. 303/2022 impune o vechime în profesia de judecător sau procuror de 25 de ani pentru a ieși la pensie, în timp ce judecătorii Curții Constituționale au un mandat de maxim 9 ani”, transmite purtătorul de cuvânt al Executivului, Nadina-Ioana Dogioiu.

Ea adaugă că, similar, calitatea de judecător CCR nu e limitată de o vârstă de pensionare.

Proiectul privind reforma pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică de către Ministerul Muncii: