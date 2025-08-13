Robert Sighiartău(PNL): PSD complică situaţia din coaliţie. Va pune frână reformelor la un moment dat

Robert Sighiartău critică la RFI condiţiile puse de PSD pentru a rămâne în coaliţie.

„Nu mi se par nişte condiţii, pentru că astea erau de fapt lucruri care erau deja prevăzute în programul de guvernare. Aşadar, din punctul meu de vedere, este doar un joc politic şi este un joc politic în interiorul PSD, în primul rând, pentru că acolo se va da o bătălie în luna septembrie şi tot acest joc pus în scenă de domnul Grindeanu nu face decât să complice, din punctul meu de vedere, situaţia în coaliţie, pentru că nu avem nevoie în acest moment de astfel de jocuri tactice politice”, spune el.

Deputatul PNL spune că „PSD este sub o formă sau alta afectat de unele decizii de reformă a statului român”.

„PSD şi-a construit osatura şi coloana vertebrală electorală a dânşilor pe structura statului român şi pe multe funcţii care sunt în interiorul statului român, la companii de stat, la agenţii, în ministere şi aşa mai departe. Odată reduse aceste structuri, odată reformate, e clar că PSD pierde din această influenţă şi atunci există această zbatere (…). Fac un joc politic, pentru că vor să fie şi la Putere şi în Opoziţie, este ceea ce PSD a mai făcut până acum la guvernare şi încearcă şi acum să o facă, cu Ilie Bolojan premier”, adaugă liberalul.

Robert Sighiartău e convins că PSD se va opune la un moment dat reformelor propuse de Guvernul Bolojan: „Cred că de acum încolo, odată cu pachetul II, trebuie să se intre într-un alt regim de lucru, pentru că şi aşa voi vedea sau voi avea surpriza să văd că PSD la un moment dat va pune frână acestor reforme. Ştiu sigur acest lucru, pentru că PSD este strâns legat de foarte multe din aceste sinecuri şi de aceste companii de stat”.