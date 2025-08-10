Titus Corlățean: USR a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare

Social-democratul a fost întrebat duminică la Antena 3 CNN despre nemulțumirile colegilor lui care au dus la convocarea ședinței de luni a conducerii partidului.

„Sunt colegi care au răbufnit pentru că s-au acumulat într-un timp scurt o serie de profunde nemulțumiri. Dar eu aș pune o întrebare și publică, și în partid, bineînțeles, de ce ați mai votat intrarea la guvernare? (…) Ce era lipsit de predictibilitate faptul că într-o coaliție de patru partide, eterogenă și mai ales cu un anumit tip de sensibilitate și viziuni diferite pe anumite componente sociale economice vor apăra astfel de tensiuni”, a spus Corlățean.

Ședința de luni a conducerii PSD, convocată în privința poziției USR față de funeraliile lui Ion Iliescu

El a spus că ședința de luni a conducerii PSD a fost convocată în legătură cu poziția USR față de funeraliile lui Ion Iliescu, dar că „în realitate s-au acumulat mult mai multe lucruri și personal, vom vedea care va fi agenda. Personal aș pune și această temă, dar ar fi rațional să discutăm temele de fond. De ce partidul a tăcut, de exemplu, atunci când s-au luat anumite măsuri în domeniul educației? De ce vedem proiecte de lege privind pensiile care vin de la un minister al muncii condus de PSD în care nu a existat nicio consultare în partid, lucruri de fond care sunt importante? Cum face PSD-ul într-o guvernare să conteze, pentru că axul puterii astăzi, trebuie să o recunoaștem, este dat de președintele Nicușor Dan, premierul Bolojan și USR, care a devenit, în fapt, principalul partid din coaliția de guvernare. E o realitate tristă pentru noi, social-democrații”.

Întrebat dacă PSD nu este consultat, Corlățean a spus: „PSD-ul, în baza multor lucruri care s-au întâmplat în mod obiectiv, factual și vedem, a devenit reactiv, deci, practic, nu a contat în anumite decizii care au fost luate fără ca noi să contăm sau să reacționăm la nivel de conducere”.