Nazare vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliţia trebuie să revină la negocieri

„În primul şi în primul rând, coaliţia trebuie să revină la masa discuţiei. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de multe alte idei care sunt practic în lucru în momentul de faţă, dar avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet, pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în interiorul lunii august. Tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie şi cu timp suficient înainte de Consiliul din octombrie, că suntem consistenţi în privinţa adoptării măsurilor deja asumate. Aici vorbim de foarte multe lucruri care erau deja asumate prin PNRR şi nerezolvate de ani şi ani de zile”, a spus miercuri Alexandru Nazare.

El spune că trebuie acţionat urgent, iar pentru asta e nevoie de consens în coaliţie.

„Pot să vă spun că, în privinţa primului ministru, cred că s-a văzut foarte clar prin modul în care a acţionat, prin modul în care a fost alături de fiecare ministru care a prezentat un pachet de măsuri că îşi doreşte să avem aceste măsuri adoptate cât mai repede şi realizează urgenţa situaţiei. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră îl putem da când coaliţia s-a reunit, avem toate componentele pachetului integrate, decizie asupra lor şi impact asupra lor”, a adăugat ministrul Finanţelor.