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ANM anunță un episod de vreme rea. Cod galben de vânt puternic, ploi și strat nou de zăpadă la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea, valabilă de duminică până marți. Sunt anunțate ploi, vânt puternic și ninsori la altitudini mari, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 20 de centimetri. Moldova și Dobrogea sunt vizate și de un cod galben.
ANM anunță un episod de vreme rea. Cod galben de vânt puternic, ploi și strat nou de zăpadă la munte
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
18 oct. 2026, 10:21, Știrile zilei
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Vânt puternic și ploi în mai multe regiuni

Potrivit ANM, începând de duminică, ora 10:00, până marți, ora 02:00, vântul va avea intensificări temporare în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45-60 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în sudul Banatului și vestul Olteniei, unde vitezele vor ajunge la 40-45 km/h.

La munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70-90 km/h.

În același interval, va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și a Transilvaniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 10-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-35 l/mp.

Ninsori la peste 2.000 de metri. Stratul de zăpadă poate ajunge la 20 cm

La altitudini mari, în general de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

În special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, se va depune un strat de zăpadă de 10-20 de centimetri pe parcursul intervalului.

Cod galben de vânt în Moldova și Dobrogea

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de duminică, ora 21:00, până luni, ora 21:00.

Sunt vizate Moldova și, local, Dobrogea, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

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